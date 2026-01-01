ETV Bharat / state

2025 में रहा महिलाओं का बोलबाला, 2026 होगा महिला नेतृत्व वाला वर्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने जानें और क्या कहा

2025 का साल महिलाओं के लिए काफी खास रहा. 2026 में महिलाएं अब देश में नेतृत्व करना चाहती हैं.

National Commission for Women chairperson
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहतकर के साथ अन्य (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 1, 2026 at 5:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबाग: साल 2026 का आगाज हो चुका है. वर्ष 2025 में महिलाओं ने कई क्षेत्रों में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराते हुए यह बता दिया कि आधी आबादी ने बड़ी बीड़ा उठाते हुए एक से बढ़कर एक उपलब्धि हासिल की है. 2026 में अब महिलाएं चाहती हैं कि वह अब नेतृत्व करने वाली महिला बनें. जिसकी अगुवाई में देश विकासशील से विकसित राष्ट्र बने.

देश के विकास में आधी आबादी का महत्वपूर्ण योगदान है. 2026 में महिलाओं की चाहत है कि वह अब नेतृत्व करने वाली महिला बने. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहतकर का मानना है कि एक दशक ने देश की बेटियों को कई अच्छी अवसर दिए हैं. महिलाएं हर एक क्षेत्र में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं. खेल, राजनीति शिक्षा, सेना, हर क्षेत्र में महिलाओं का दबदबा है. महिलाएं घर की आंगन को संभालते हुए वैज्ञानिक तक बन रही हैं. भारत महिलाओं के सम्मान के लिए ही जाना जाता है. अब वह समय आ गया है कि सिर्फ महिलाओं के विकास की बात नहीं की जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करते हुए महिला के नेतृत्व में देश विकास करेगा.

2025 में रहा महिलाओं का बोलबाला (ईटीवी भारत)

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी शिप्रा सिंह और डॉक्टर रेखा रानी भी कहती हैं कि वर्ष 2025 महिलाओं के विकास और उत्थान का वर्ष रहा. 2026 में महिलाएं और भी अच्छा करेंगी. छोटे-छोटे गांवों और कस्बे की महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं. यही नहीं, अपने घर की जिम्मेदारी भी पूरा कर रही हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि 2026 में ये महिलाएं और भी बेहतर करेंगी. क्योंकि महिलाओं में काम करने का जज्बा और ईमानदारी अधिक होती है.

हजारीबाग की महिला पर्यवेक्षक कहती हैं कि 2026 को वह काफी आशा भरी निगाहों से देख रही हैं. महिलाएं हर एक क्षेत्र में बेहतर कर रही हैं. सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर एक क्षेत्र में वर्ष 2026 में महिलाएं बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगी. आधी आबादी नेतृत्व करने वाली बनेगी. ग्रामीण स्तर से लेकर देश की राजधानी तक महिलाओं का बोलबाला होगा.

जो 2025 में हुआ वो अद्भुत था. 2026 में भी उम्मीद है कि भारतीय महिलाएं खेल के मैदान से लेकर हर एक क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाएंगी.

2025 में अलग-अलग क्षेत्रों में महिलाओं ने पाई उपलब्धि....

  • 'ऑपरेशन सिंदूर' में महिलाओं ने अग्रणी भागीदारी निभाई. ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर किया गया एक सैन्य अभियान था. जिसे महिला अधिकारियों - कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने मीडिया के सामने प्रस्तुत किया, जिससे नारी शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन हुआ.
  • लोक गायिका मैथिली ठाकुर बिहार विधानसभा चुनाव में जीतकर विधायक बनीं, जिससे राजनीति में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ी.
  • मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज जीता और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया.
  • फोर्ब्स इंडिया ने 'W-Power List 2025' जारी की, जिसमें रेणुका रामनाथ, रोहिणी अय्यर जैसी कई शीर्ष महिला उद्यमियों को शामिल किया गया.
  • क्रिकेट: हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार महिला वनडे विश्व कप जीता, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी.
  • कबड्डी: भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ढाका में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता.
  • पैरा-तीरंदाजी: शीतल देवी बिना हाथों के विश्व चैंपियन बनीं और पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता.
  • मोटरस्पोर्ट्स: बेंगलुरु की ऐश्वर्या पिस्से ने रैली-रेड पुर्तगाल 2025 में अपनी श्रेणी में जीत दर्ज कर मोटरस्पोर्ट्स में इतिहास रचा.

यह भी पढ़ें:

गुजरात के इस आदिवासी गांव ने दिखाया 'नारी शक्ति' का असली ट्रेलर! पंचायत से प्रशासन तक महिलाओं का राज

झारखंड की बेटी अनुष्का कुमारी को मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, भारतीय अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम की सदस्य

स्मृति मंधाना शुभमन गिल को पीछे छोड़ने के करीब, 2025 में हासिल करेंगी एक और बड़ी उपलब्धि

TAGGED:

WOMEN OF JHARKHAND
NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN
WOMEN ACHIEVEMENTS IN 2025
महिलाओं का योगदान
WOMEN ROLE IN INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.