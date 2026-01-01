ETV Bharat / state

2025 में रहा महिलाओं का बोलबाला, 2026 होगा महिला नेतृत्व वाला वर्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने जानें और क्या कहा

हजारीबाग: साल 2026 का आगाज हो चुका है. वर्ष 2025 में महिलाओं ने कई क्षेत्रों में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराते हुए यह बता दिया कि आधी आबादी ने बड़ी बीड़ा उठाते हुए एक से बढ़कर एक उपलब्धि हासिल की है. 2026 में अब महिलाएं चाहती हैं कि वह अब नेतृत्व करने वाली महिला बनें. जिसकी अगुवाई में देश विकासशील से विकसित राष्ट्र बने.

देश के विकास में आधी आबादी का महत्वपूर्ण योगदान है. 2026 में महिलाओं की चाहत है कि वह अब नेतृत्व करने वाली महिला बने. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहतकर का मानना है कि एक दशक ने देश की बेटियों को कई अच्छी अवसर दिए हैं. महिलाएं हर एक क्षेत्र में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं. खेल, राजनीति शिक्षा, सेना, हर क्षेत्र में महिलाओं का दबदबा है. महिलाएं घर की आंगन को संभालते हुए वैज्ञानिक तक बन रही हैं. भारत महिलाओं के सम्मान के लिए ही जाना जाता है. अब वह समय आ गया है कि सिर्फ महिलाओं के विकास की बात नहीं की जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करते हुए महिला के नेतृत्व में देश विकास करेगा.

2025 में रहा महिलाओं का बोलबाला (ईटीवी भारत)

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी शिप्रा सिंह और डॉक्टर रेखा रानी भी कहती हैं कि वर्ष 2025 महिलाओं के विकास और उत्थान का वर्ष रहा. 2026 में महिलाएं और भी अच्छा करेंगी. छोटे-छोटे गांवों और कस्बे की महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं. यही नहीं, अपने घर की जिम्मेदारी भी पूरा कर रही हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि 2026 में ये महिलाएं और भी बेहतर करेंगी. क्योंकि महिलाओं में काम करने का जज्बा और ईमानदारी अधिक होती है.

हजारीबाग की महिला पर्यवेक्षक कहती हैं कि 2026 को वह काफी आशा भरी निगाहों से देख रही हैं. महिलाएं हर एक क्षेत्र में बेहतर कर रही हैं. सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर एक क्षेत्र में वर्ष 2026 में महिलाएं बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगी. आधी आबादी नेतृत्व करने वाली बनेगी. ग्रामीण स्तर से लेकर देश की राजधानी तक महिलाओं का बोलबाला होगा.