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राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर देवघर पहुंचीं, महिलाओं की समस्याओं पर अधिकारियों के साथ की बैठक

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर देवघर पहुंचीं. उन्होंने महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक और जनसुनवाई की.

Vijaya Rahatkar in Deoghar
विजया राहटकर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 13, 2026 at 7:52 PM IST

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रिपोर्ट: हितेश कुमार चौधरी

देवघर: राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर देवघर पहुंचीं. देवघर पहुंचने के बाद उन्होंने जिले के विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक की और महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को सुनने का काम किया. उन्होंने देवघर के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और जिले के एसपी सौरभ के साथ बैठक की. बैठक में जिन महिलाओं की समस्याएं गंभीर लगीं, उन्हें त्वरित समाधान के लिए दिशा-निर्देश दिए.

ईटीवी भारत से खास बातचीत में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने झारखंड में महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य महिला आयोग के गठन पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से झारखंड सरकार को कई बार राज्य महिला आयोग के गठन और उसे सुचारु रूप से चलाने के लिए पत्र भेजा गया है, लेकिन राज्य सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है.

राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर से बात करते संवाददाता हितेश कुमार चौधरी (ETV Bharat)

ट्रैफिकिंग पर जताई चिंता

विजया रहाटकर ने संथाल परगना और झारखंड में लड़कियों की हो रही ट्रैफिकिंग पर गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि झारखंड से महिलाओं की ट्रैफिकिंग हो रही है. ट्रैफिकिंग की शिकार महिलाओं का कोई पता नहीं चल पा रहा है. आने वाले समय में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के उपायों पर भी विचार किया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने घरेलू हिंसा और यौन शोषण जैसी घटनाओं को कम करने के लिए पुलिस को अपनी कार्यशैली में सुधार करने का निर्देश दिया.

Vijaya Rahatkar in Deoghar
डीसी के साथ बैठक में विजया राहटकर (ETV Bharat)

महिलाओं को दिया संदेश

खास बातचीत के दौरान उन्होंने महिलाओं को संदेश देते हुए कहा कि झारखंड की महिलाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का पूरा लाभ लें. उन्होंने कहा कि कई बार महिलाओं को सरकारी योजनाओं और कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं होती, जिस कारण ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों की महिलाएं यौन शोषण और घरेलू हिंसा जैसी घटनाओं के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाती हैं.

दो दिवसीय दौरा

गौरतलब है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर दो दिवसीय दौरे पर संथाल परगना पहुंची हैं. वे संथाल परगना के सभी जिलों में स्थानीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर यहां की महिलाओं को मिल रही सुविधाओं और योजनाओं पर चर्चा करेंगी.

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