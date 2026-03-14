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संथाल में मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग गंभीर, सभी से एक मंच पर आकर काम करने की अपील

देवघर में महिलाओं के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर. ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघर:झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल में बढ़ते मानव तस्करी के मामले को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग गंभीर है. इसे लेकर शनिवार को देवघर के नंदन पहाड़ पर राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर, जिला प्रशासन के पदाधिकारी, सिविल सोसाइटी के सदस्य, जसीडीह आरपीएफ के पदाधिकारी और सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहे.

महिलाओं की तस्करी चिंताजनकः विजया राहटकर

झारखंड के संथाल परगना में महिलाओं के हालात और मानव तस्करी को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने चिंता जाहिर की. उन्होंने बताया कि मानव तस्करी का तरीका अब बदल गया है. इसलिए सिविल सोसाइटी, जिला प्रशासन, रेलवे पुलिस फोर्स और राष्ट्रीय महिला आयोग एक मंच पर आकर इस अभिशाप को समाप्त करने में जुटा है. उन्होंने कहा कि सबसे अधिक मानव तस्करी ट्रेनों के माध्यम से की जाती है. इसलिए रेलवे के पुलिस कर्मियों को स्पेशल ट्रेनिंग देने की बात कही गई है.

प्रशासन और आम लोगों को सजग रहने की जरूरत

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने बताया कि झारखंड में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली है, जिसमें मानव तस्करी की शिकार महिलाएं हमेशा के लिए ट्रेसलेस हो गई हैं. उन्होंने कहा कि इसके लिए पुलिस और जिला प्रशासन के साथ-साथ आम लोगों को भी सजग होने की आवश्यकता है. सरकारी विभाग तो अपने स्तर से काम करेंगे ही, लेकिन आम लोग भी झारखंड की महिलाओं की अस्मिता और उनके अधिकार को बचाने के लिए सजग रहें, ताकि मानव तस्करी की घटनाओं पर रोक लगाया जा सके.

मानव तस्करी के खिलाफ जागरूक किया

विजया राहटकर ने बताया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ लोगों के बीच जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है. आम लोगों से लेकर सरकारी अधिकारियों तक को इसके खिलाफ जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पुलिस और सिविल सोसाइटी के लोगों को मानव तस्करी से जुड़ी कई नई जानकारियां भी दी जा रही हैं, क्योंकि कई बार ट्रैफिकिंग करने वाले अपने अपराध का तरीका बदलते रहते हैं.

सामाजिक कार्यकर्ता रानी कुमारी ने रखी बातें

वहीं देवघर में महिलाओं के लिए काम कर रही सामाजिक कार्यकर्ता रानी कुमारी बताती हैं कि एक आंकड़े के अनुसार पूरे देश में हर वर्ष करीब पांच लाख महिलाएं मानव तस्करी की शिकार होती हैं. सिर्फ झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार से करीब 35 से 40 हजार महिलाओं की ट्रैफिकिंग की जाती है. सामाजिक कार्यकर्ता रानी कुमारी बताती हैं कि देवघर के जसीडीह रेलवे स्टेशन पर आए दिन मानव तस्करों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई देखने को मिलती है.

उन्होंने बताया कि देवघर के जसीडीह स्टेशन से होकर गुजरने वाली तांबरम एक्सप्रेस के माध्यम से महिलाओं की ट्रैफिकिंग की घटनाएं कई बार देखने को मिली है. आरपीएफ की कार्रवाई की वजह से कई बार इस ट्रेन में मानव तस्करों को पकड़ा गया है.