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निशा भगत मौत मामले में BJP ने मशाल जुलूस निकाला, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 7 दिनों के अंदर सरकार से मांगा जवाब

रांचीः निशा भगत की मौत के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक और रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट तलब की है. आयोग ने स्वत संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से सूचना प्राप्त होने के 7 दिनों के अंदर अब तक की गई कार्यवाही से अवगत कराने को कहा है. इधर सीबीआई जांच की मांग को लेकर मंहलवार शाम भाजपा महानगर के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला.

रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के नजदीक से अलवर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकालकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और निशा भगत को न्याय देने की मांग की. भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव के नेतृत्व में सड़क पर उतरे भाजपा कार्यकर्ता इस दौरान मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग करते नजर आए. इस मौके पर समीर उरांव ने विगत 06 नवंबर को सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत के द्वारा की गई आत्महत्या को हत्या बताते हुए कहा कि अब तक कोई कार्रवाई ना होना और इसकी सीबीआई जांच में सरकार द्वारा जानबूझकर उदासीन होना बेहद ही चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि भाजपा महानगर के द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार मशाल जुलूस निकालकर सरकार से इसकी सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, इसके बावजूद भी यदि सरकार नहीं मानती है तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा.

भाजपा नेता समीर उरांव का बयान (Etv Bharat)

दक्षिणी छोटानागपुर बंद का भी भाजपा ने की है घोषणा

निशा भगत मौत मामले की सीबीआई जांच और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी सरकार पर दबाव बनाने में जुटी है. इसी के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने 10 नवंबर को पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार दक्षिणी छोटानागपुर के सभी जिलों में मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रकट किया और सरकार विरोधी नारे लगाए.

मशाल जलाते भाजपा कार्यकर्ता (Etv Bharat)

11 नवंबर को भाजपा एसटी महिला मोर्चा द्वारा न्याय मार्च