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राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने रिम्स-2 के निर्माण कार्य पर लगाई रोक, अधिकारियों से मांगी जमीन अधिग्रहण रिपोर्ट

रांची में आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने विभिन्न मामलों पर सुनवाई की.

RIMS 2 Construction
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 6, 2026 at 5:50 PM IST

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रांची: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने RIMS-2 निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया है. आयोग की ओर से आदेश दिया गया है कि जब तक आयोग के समक्ष इस मामले की सुनवाई चल रही है, तब तक किसी तरह का कोई निर्माण कार्य ना किया जाए.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 15 शिकायतों पर सुनवाई की. गढ़वा, पलामू, रांची, बोकारो, जामताड़ा सहित कई जिलों से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान संबंधित जिलों के अधिकारी और शिकायतकर्ता भी शामिल रहे.

जानकारी देतीं आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा (Etv Bharat)

आयोग ने मांगी रिम्स-2 की जमीन अधिग्रहण रिपोर्ट

आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने कहा कि आज जिन 15 मामलों की सुनवाई की गई है, उसमें रांची में प्रस्तावित रिम्स-2 का मामला भी शामिल है. रिम्स-2 के लिए जिस 222 एकड़ भूमि को लेकर आयोग को शिकायत मिली है, रांची के जिला प्रशासन और रेवेन्यू अफसर से उक्त 222 एकड़ जमीन की
अधिग्रहण रिपोर्ट मांगी गयी है. रैयतों में से कितनों को मुआवजा मिला, जिन्हें मुआवजा मिला, उन्हें कितनी एकड़ का और कितना मुआवजा मिला है, ये सब जानकारी मांगी गई है.

किसी और जगह हो रिम्स-2 का निर्माण - आशा लकड़ा

उन्होंने कहा कि जब तक RIMS-2 निर्माण से जुड़ी सुनवाई आयोग के समक्ष चल रही है, तब तक किसी तरह का कोई निर्माण कार्य न करने का आदेश आयोग की ओर से दिया गया है. आयोग भी चाहता है कि रिम्स-2 बने, लेकिन किसानों की जमीन की जगह कोई और जगह पर बने.

उन्होंने कहा कि गुमला, चैनपुर, डुमरी और अन्य दूरस्थ क्षेत्र में आज भी आने-जाने के लिए एंबुलेंस से लेकर डॉक्टर का अभाव है, वहां चिकित्सीय सुविधा बढ़े. जनजाति समुदाय के उपजाऊ भूमि को लेकर अस्पताल बने, यह जरूरी नहीं है.

लाखों पेड़ काटे जाने पर आयोग गंभीर

डॉ आशा लकड़ा ने आज हुई सुनवाई की जानकारी देते हुए कहा कि बोकारो जिले के बैदकारों, चड़कापनिया, बेरमो में लाखों पेड़ बिना किसी ग्राम सभा की सहमति के काट दिए गए. आयोग ने पूरे मामले में जांच के निर्देश दिए हैं. जांच पूरी होने तक उस क्षेत्र में खनन नहीं होगा.

उन्होंने कहा कि कई लोगों के दखल-दिहानी, बकास-भुइहरी जमीन के मामले में दोषी अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि नामकुम के हरातू की नूतन पाहन के मामले में आयोग के आदेश के अनुसार 13 जुलाई को दखल दिहानी दिलाई जाएगी.

उन्होंने कहा कि कल पूर्वाह्न 11 बजे से आयोग की टीम रिम्स का रिव्यू करेगी जबकि अपराह्न 02 बजे से IIM रांची में रिव्यू बैठक की जाएगी. 08 जुलाई को आयोग की टीम रांची विश्वविद्यालय और डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की रिव्यू बैठक करेगी.

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रिम्स 2 निर्माण पर रोक
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