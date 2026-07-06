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राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने रिम्स-2 के निर्माण कार्य पर लगाई रोक, अधिकारियों से मांगी जमीन अधिग्रहण रिपोर्ट

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ( Etv Bharat )

रांची: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने RIMS-2 निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया है. आयोग की ओर से आदेश दिया गया है कि जब तक आयोग के समक्ष इस मामले की सुनवाई चल रही है, तब तक किसी तरह का कोई निर्माण कार्य ना किया जाए.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 15 शिकायतों पर सुनवाई की. गढ़वा, पलामू, रांची, बोकारो, जामताड़ा सहित कई जिलों से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान संबंधित जिलों के अधिकारी और शिकायतकर्ता भी शामिल रहे.

जानकारी देतीं आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा (Etv Bharat)

आयोग ने मांगी रिम्स-2 की जमीन अधिग्रहण रिपोर्ट

आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने कहा कि आज जिन 15 मामलों की सुनवाई की गई है, उसमें रांची में प्रस्तावित रिम्स-2 का मामला भी शामिल है. रिम्स-2 के लिए जिस 222 एकड़ भूमि को लेकर आयोग को शिकायत मिली है, रांची के जिला प्रशासन और रेवेन्यू अफसर से उक्त 222 एकड़ जमीन की

अधिग्रहण रिपोर्ट मांगी गयी है. रैयतों में से कितनों को मुआवजा मिला, जिन्हें मुआवजा मिला, उन्हें कितनी एकड़ का और कितना मुआवजा मिला है, ये सब जानकारी मांगी गई है.

किसी और जगह हो रिम्स-2 का निर्माण - आशा लकड़ा

उन्होंने कहा कि जब तक RIMS-2 निर्माण से जुड़ी सुनवाई आयोग के समक्ष चल रही है, तब तक किसी तरह का कोई निर्माण कार्य न करने का आदेश आयोग की ओर से दिया गया है. आयोग भी चाहता है कि रिम्स-2 बने, लेकिन किसानों की जमीन की जगह कोई और जगह पर बने.

उन्होंने कहा कि गुमला, चैनपुर, डुमरी और अन्य दूरस्थ क्षेत्र में आज भी आने-जाने के लिए एंबुलेंस से लेकर डॉक्टर का अभाव है, वहां चिकित्सीय सुविधा बढ़े. जनजाति समुदाय के उपजाऊ भूमि को लेकर अस्पताल बने, यह जरूरी नहीं है.