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राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने की 21 मामलों सुनवाई, विभागीय सचिव को किया समन

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने 21 मामलों की सुनवाई की.

Dr. Asha Lakra in the meeting
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जनशिकायतों पर सुनवाई (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 27, 2026 at 10:49 PM IST

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रांची: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) नई दिल्ली की ओर से रांची के सर्कुलर रोड स्थित न्यू सर्किट हाउस में झारखंड से आयोग को प्राप्त हुए जनशिकायतों पर सुनवाई का आयोजन किया गया. आयोग की ओर से सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने 21 मामलों की सुनवाई की गई.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की ओर से हजारीबाग निवासी मालती देवी की शिकायत का समाधान पहली तिथि में ही कर दिया गया. वहीं खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग से संबंधित मामले में विभागीय सचिव को आयोग की ओर से समन जारी करने का निर्देश दिया गया है.

आयोग की ओर से समाधान

JSSC से संबंधित मामले में आयोग की ओर से सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की गई. इसी प्रकार रामगढ़ निवासी बेनी राम मांझी को भूदान में दी गई जमीन का लगान निर्धारण कर रसीद देने में देरी से संबंधित शिकायत का भी आयोग की ओर से समाधान किया गया.

CCL से संबंधित मामले में कालेश्वर गंझू की ओर से की गई शिकायत मामले में आयोग की ओर से मुआवजा भुगतान करने का निर्देश दिया गया. इस दौरान CCL के CMD ने भी शिकायतकर्ता को मुआवजे का भुगतान करने पर सहमति प्रदान की गई. इसके साथ ही शिकायतकर्ता को नौकरी देने के मामले में सीएमडी की ओर से आयोग के समक्ष कहा कि जांच के बाद शिकायतकर्ता को नौकरी देने पर विचार किया जाएगा.

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग

JSSC से जुड़े मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को यह बताया गया कि रूपा कुमारी ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 2/2023 के तहत स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक (हिंदी) प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदन किया था, परीक्षा 9.3.2024 को आयोजित हुई तथा परिणाम घोषित होने के पश्चात उन्हें 16.03.2024 को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया, जहां उनके सभी दस्तावेज सही पाए गए.

इसके बावजूद 14.6.2024 को प्रकाशित अंतिम मेरिट सूची से उनका नाम हटा दिया गया. शिकायत कर्ता का आरोप है कि झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 5555 दिनांक 28.6.2016 के अनुसार, आदिम जनजातियों को दिए जाने वाले आरक्षण प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, जिससे पात्र अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गई.

अनुसूचित जनजातियों के लिए 26% आरक्षण का प्रावधान

इस मामले में JSSC की ओर से बताया गया कि अनुसूचित जनजातियों के लिए 26% आरक्षण का प्रावधान है, जिसमें से न्यूनतम 2% पद आदिम जनजातियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के रूप में सुरक्षित हैं. पीजीटी (हिंदी) के एक पद पर आदिम जनजाति के लिए आरक्षित रिक्ति में रूपा कुमारी (मेधा क्रमांक 2048) का चयन नहीं किया गया, क्योंकि मेधा क्रमांक 772 पर स्थित एक अन्य आदिम जनजाति अभ्यर्थी सामान्य मेधा सूची में ही चयनित हो गया था.

नियमों के अनुसार, यदि आदिम जनजाति का अभ्यर्थी सामान्य मेधा सूची में चयनित हो जाता है, तो अलग से आरक्षित पद पर चयन आवश्यक नहीं होता. यदि ऐसे पद रिक्त रह जाते हैं, तो उन्हें अन्य अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों से भरा जा सकता है तथा इन पदों पर बैकलॉग लागू नहीं होता.

इस पर शिकायतकर्ता की ओर से JSSC पर यह आरोप लगाया गया है कि कुल 163 पदों में से अनुसूचित जनजाति के लिए 43 पद होने चाहिए थे. जबकि केवल 37 पद दिए गए. इसके साथ ही 2% आरक्षण के अनुसार आदिम जनजातियों को 3 पद मिलने चाहिए थे. जबकि केवल 1 पद ही दिया गया. JSSC पर यह भी आरोप लगाया गया कि उसने एक कार्यरत शिक्षक को सीधी भर्ती में चयनित किया गया, जो नियमों के विरुद्ध है, ऐसे में रूपा कुमारी को नियुक्त किया जाना चाहिए.

कल भी जारी रहेगी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सुनवाई

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा बुधवार (27 से 29 अप्रैल) तक सर्कुलर रोड स्थित न्यू सर्किट हाउस में झारखंड के विभिन्न जिलों से संबंधित मामलों की सुनवाई करेंगी. सुनवाई के दौरान (NCST) की टीम में शामिल अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे. 21 मामलों की सुनवाई हुई. 28 अप्रैल को कुल 21 एवं 29 अप्रैल को कुल 23 मामलों की सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान संबंधित मामलों के शिकायतकर्ता और संबंधित विभागों एव सरकारी संस्थानों के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे.

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