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निशा भगत की मौत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सख्त, झारखंड सरकार से मांगेगा विस्तृत रिपोर्ट

निशा भगत (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

रांची/नई दिल्ली: झारखंड की आदिवासी महिला नेता निशा भगत की मौत के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान लिया है. आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए झारखंड सरकार से पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगने की बात कही है. आयोग यह पता लगाएगा कि किन परिस्थितियों में यह दुखद घटना हुई और इसके पीछे क्या कारण रहे.

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