निशा भगत की मौत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सख्त, झारखंड सरकार से मांगेगा विस्तृत रिपोर्ट
झारखंड की आदिवासी नेता निशा भगत की मौत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान लिया है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : November 7, 2026 at 8:12 PM IST
रांची/नई दिल्ली: झारखंड की आदिवासी महिला नेता निशा भगत की मौत के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान लिया है. आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए झारखंड सरकार से पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगने की बात कही है. आयोग यह पता लगाएगा कि किन परिस्थितियों में यह दुखद घटना हुई और इसके पीछे क्या कारण रहे.
फेसबुक लाइव के बाद मौत को लेकर उठे सवाल
आदिवासी महिला नेता निशा भगत ने अपनी मौत से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लाइव आकर अपनी पीड़ा व्यक्त की थी. इस दौरान उन्होंने कुछ लोगों पर नाम लेकर आरोप भी लगाए थे. इसके बाद उनकी मौत का मामला चर्चा में आ गया और घटना को लेकर कई सवाल उठने लगे. मामले में उनके पिता हंदू भगत ने भी पिठोरिया थाना में आवेदन देकर कुछ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और कार्रवाई की मांग की है.
झारखंड सरकार से मांगी जाएगी विस्तृत रिपोर्ट
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने कहा है कि आयोग जल्द ही झारखंड के संबंधित उच्च अधिकारियों को पत्र भेजकर पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब करेगा. आयोग यह जानना चाहता है कि निशा भगत की मौत किन परिस्थितियों और कारणों से हुई. साथ ही घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी लेकर निष्पक्ष जांच और वास्तविक तथ्यों का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा.
डॉ. आशा लकड़ा ने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आदिवासी समाज के हितों, सुरक्षा, सम्मान और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. जनजातीय समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय, उत्पीड़न या अधिकारों के हनन का मामला सामने आने पर आयोग संवेदनशीलता के साथ आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए तत्पर है.
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