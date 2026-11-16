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कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें! नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने लिया संज्ञान

कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा ( Etv Bharat )

रांची: सिमडेगा से कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. नाबालिग किशोरी से कथित दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने स्वत: संज्ञान लिया है.

आयोग ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर मामले में अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी मांगी है. आयोग की ओर से 16 नवंबर 2026 को जारी नोटिस में कहा गया है कि विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर आयोग ने इस घटना का स्वत: संज्ञान लिया है. आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मामले की जांच कराने का निर्णय लिया है.