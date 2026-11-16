कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें! नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने लिया संज्ञान
कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान लिया है. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 16, 2026 at 4:01 PM IST
रांची: सिमडेगा से कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. नाबालिग किशोरी से कथित दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने स्वत: संज्ञान लिया है.
आयोग ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर मामले में अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी मांगी है. आयोग की ओर से 16 नवंबर 2026 को जारी नोटिस में कहा गया है कि विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर आयोग ने इस घटना का स्वत: संज्ञान लिया है. आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मामले की जांच कराने का निर्णय लिया है.
07 दिन के भीतर देनी होगी कार्रवाई की रिपोर्ट
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर इस मामले में की गई कार्रवाई और इससे जुड़ी आवश्यक जानकारी आयोग को उपलब्ध कराई जाए. आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर वह संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत सिविल न्यायालय की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है. ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन भी जारी किया जा सकता है.
मुख्य सचिव से लेकर पुलिस अधिकारियों तक को यह नोटिस झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, रांची के उपायुक्त और रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक को भेजा है. नोटिस पर आयोग के सहायक निदेशक अखिलेश कुमार शर्मा के हस्ताक्षर हैं.
इस घटनाक्रम के बाद मामला अब आयोग के स्तर पर भी पहुंच गया है. हालांकि, आयोग ने फिलहाल मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट और कार्रवाई का ब्योरा मांगा है यह नोटिस किसी को दोषी ठहराने का आदेश नहीं है बल्कि अब संबंधित अधिकारियों के जवाब और जांच में सामने आने वाले तथ्यों पर आगे की कार्रवाई निर्भर करेगी.
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