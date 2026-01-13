ETV Bharat / state

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अंश-अंशिका मामले में लिया स्वतः संज्ञान, डीजीपी को लिखा पत्र

रांची से लापता अंश-अंशिका मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है.

National Commission for Protection of Child Rights taken suo motu cognizance of disappearance case of Ansh and Anshika in Ranchi
डिजाइन इमेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 13, 2026 at 6:18 PM IST

3 Min Read
रांचीः शहर के धुर्वा से पिछले 12 दिनों से रहस्मय तरीक़े से गायब अंश और अंशिका को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है. इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा को पत्र भेज कर मामले में रिपोर्ट मांगी है.

डीजीपी से मांगी गई जानकारी

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने झारखंड पुलिस महानिदेशक को लापता बच्चों के मामले में नोटिस जारी किया है. यह कार्रवाई मीडिया में आई खबरों पर स्वतः संज्ञान से प्रेरित है, जिसमें रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र के मौसीबाड़ी से 2 जनवरी से लापता अंश और अंशिका नामक दो छोटे भाई-बहनों का जिक्र है.

आयोग ने इस गंभीर मामले में तत्काल रिपोर्ट और कार्रवाई की जानकारी मांगी है. NCPCR ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2005 की धारा 13 के तहत डीजीपी झारखंड को पत्र लिखा है. इस पत्र में जिक्र है की आयोग का संवैधानिक दायित्व POCSO एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसे कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करना है.

National Commission for Protection of Child Rights taken suo motu cognizance of disappearance case of Ansh and Anshika in Ranchi
रांची पुलिस द्वारा जारी पोस्टर (ETV Bharat)

खबरों में उल्लिखित लापता भाई-बहनों के मामले को बाल अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखते हुए आयोग ने झारखंड पुलिस और प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. जिसमें खोजबीन की प्रगति और की गई कार्रवाइयों का ब्योरा शामिल हो. NCPCR बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतः संज्ञान लेने और संबंधित अधिकारियों से जवाबदेही सुनिश्चित करने का कार्य करता है. पत्र में खबर का लिंक संलग्न कर 13 जनवरी 2026 को जारी किया गया है.

क्या है पूरा मामला

बता दें कि 2 जनवरी को रांची के धुर्वा के रहने वाले दो मासूम भाई बहन दुकान से बिस्कुट खरीदने निकले थे और फिर रहस्मय तरीके से गायब हो गए. धुर्वा थाना क्षेत्र से लापता 5 वर्षीय अंश कुमार और 4 वर्षीय उसकी बहन अंशिका कुमारी की गुमशुदगी के 12 दिन बीत गए हैं. रांची पुलिस की एसआईटी की अलग-अलग टीम वर्तमान में सात राज्यों में बच्चों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग उन्हें हासिल नहीं हो पाया है. इन सब के बीच रांची पुलिस ने 12 जनवरी को दोनों बच्चों पर पूर्व घोषित 51000 की नाम राशि को बढ़ाकर 4 लाख करने की घोषणा भी कर दी है. अब अंश और अंशिका का पता बताने वाले को दो-दो लाख मिलेंगे.

National Commission for Protection of Child Rights taken suo motu cognizance of disappearance case of Ansh and Anshika in Ranchi
रांची पुलिस द्वारा जारी पोस्टर (ETV Bharat)

वहीं रांची पुलिस के अलावा अब झारखंड के विभिन्न जिलों की पुलिस भी दोनों बच्चों की तलाश कर रही है. इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र में एसआईटी की टीम पहुंचकर जांच करने में जुटी है. झारखंड सीआईडी की टीम पूरे मामले में रांची पुलिस का पूरा सहयोग कर रही है.

