राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अंश-अंशिका मामले में लिया स्वतः संज्ञान, डीजीपी को लिखा पत्र

रांचीः शहर के धुर्वा से पिछले 12 दिनों से रहस्मय तरीक़े से गायब अंश और अंशिका को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है. इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा को पत्र भेज कर मामले में रिपोर्ट मांगी है.

डीजीपी से मांगी गई जानकारी

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने झारखंड पुलिस महानिदेशक को लापता बच्चों के मामले में नोटिस जारी किया है. यह कार्रवाई मीडिया में आई खबरों पर स्वतः संज्ञान से प्रेरित है, जिसमें रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र के मौसीबाड़ी से 2 जनवरी से लापता अंश और अंशिका नामक दो छोटे भाई-बहनों का जिक्र है.

आयोग ने इस गंभीर मामले में तत्काल रिपोर्ट और कार्रवाई की जानकारी मांगी है. NCPCR ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2005 की धारा 13 के तहत डीजीपी झारखंड को पत्र लिखा है. इस पत्र में जिक्र है की आयोग का संवैधानिक दायित्व POCSO एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसे कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करना है.

रांची पुलिस द्वारा जारी पोस्टर (ETV Bharat)

खबरों में उल्लिखित लापता भाई-बहनों के मामले को बाल अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखते हुए आयोग ने झारखंड पुलिस और प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. जिसमें खोजबीन की प्रगति और की गई कार्रवाइयों का ब्योरा शामिल हो. NCPCR बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतः संज्ञान लेने और संबंधित अधिकारियों से जवाबदेही सुनिश्चित करने का कार्य करता है. पत्र में खबर का लिंक संलग्न कर 13 जनवरी 2026 को जारी किया गया है.