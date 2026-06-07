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NCBC की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति का रायपुर दौरा, सीएम साय से की चर्चा, पिछड़ा वर्ग के अधिकारों पर हुआ मंथन

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से उनके निवास कार्यालय में सौजन्य भेंट की. मुख्यमंत्री ने उनका आत्मीय स्वागत करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किया.मुलाकात के दौरान पिछड़ा वर्ग समाज के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई.

इस दौरे के दौरान विभिन्न पिछड़ा वर्ग समाजों के प्रतिनिधियों से साध्वी निरंजन ज्योति ने सीधा संवाद किया. उन्होंने उनकी समस्याओं, मांगों और सुझावों को भी सुना. इस पूरे दौरे का केंद्र बिंदु पिछड़ा वर्ग आयोग को अधिक सशक्त बनाना और समाज के हितों को बेहतर ढंग से संरक्षित करना रहा.

रायपुर : पिछड़ा वर्ग समाज के अधिकारों की सुरक्षा, सामाजिक न्याय और विकास को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अब और अधिक सक्रिय भूमिका में नजर आ रहा है. इसी कड़ी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने रायपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात की है. इस मुलाकात में उन्होंने पिछड़ा वर्ग के कल्याण और आयोग की भूमिका को और प्रभावी बनाने के मुद्दों पर चर्चा की है.

राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग समाज के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

साध्वी निरंजन ज्योति ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की भूमिका, अधिकारों और जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आयोग का उद्देश्य केवल शिकायतों का निराकरण करना नहीं, बल्कि पिछड़ा वर्ग समाज के अधिकारों की रक्षा और उनके विकास की प्रक्रिया को और मजबूत बनाना भी है.

आयोग को और प्रभावी बनाने पर विशेष जोर

बैठक के दौरान इस बात पर भी चर्चा हुई कि पिछड़ा वर्ग समाज से जुड़े मुद्दों के समाधान में आयोग की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाया जाए. शिक्षा, रोजगार, आरक्षण, कौशल विकास और सरकारी योजनाओं के लाभ की निगरानी जैसे विषयों पर आयोग की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया.राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग देशभर में पिछड़ा वर्गों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन की निगरानी करता है. साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को आवश्यक सुझाव देकर नीतिगत सुधारों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ऐसे में आयोग को मजबूत करना सीधे तौर पर पिछड़ा वर्ग समाज को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

समाज प्रतिनिधियों से सीधा संवाद

मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद साध्वी निरंजन ज्योति ने राज्य अतिथि गृह पहुना में विभिन्न पिछड़ा वर्ग समाजों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने समाज के लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सुझावों को सुना. प्रतिनिधियों ने शिक्षा, रोजगार, छात्रवृत्ति, सामाजिक उत्थान, स्वरोजगार और कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दे उठाए. कई समाजों के प्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय स्तर पर आने वाली चुनौतियों और विकास संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी भी आयोग अध्यक्ष को दी.

उठाए गए मुद्दों पर कार्रवाई का भरोसा

साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग समाज की आवाज को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है. उन्होंने प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि बैठक में उठाए गए सभी विषयों का परीक्षण किया जाएगा. आवश्यक मामलों में संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएंगे.

पिछड़ा वर्ग समाज की प्रगति के बिना समावेशी विकास की कल्पना नहीं की जा सकती. आयोग का प्रयास है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा, रोजगार और विकास के समान अवसर उपलब्ध हों तथा उनके अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहें- साध्वी निरंजन ज्योति, अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

राज्य के आयोग की रही अहम मौजूदगी

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरू राम निषाद, उपाध्यक्ष चंद्रकांती वर्मा, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष आरएस. विश्वकर्मा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति का यह दौरा केवल औपचारिक मुलाकातों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इससे यह संदेश भी गया कि पिछड़ा वर्ग समाज के अधिकारों, विकास और सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर आयोग जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ा रहा है.