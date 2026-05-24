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जनगणना ड्यूटी कर रहे 3 सर्वेक्षक निलंबित, लापरवाही और शराबखोरी का आरोप

मेडिकल रिपोर्ट में 1 प्रगणक के नशे में होने की पुष्टि हुई. 2 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया.

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3 सर्वेक्षक निलंबित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 24, 2026 at 12:26 PM IST

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बलौदा बाजार: जनगणना 2027 को लेकर पूरे देश में प्रशासनिक मशीनरी युद्धस्तर पर काम कर रही है, वहीं बलौदाबाजार जिले में जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है. कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने वाले 3 प्रगणकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. इनमें दो शिक्षकों पर कार्य में उदासीनता और जवाब नहीं देने का आरोप है, जबकि 1 शिक्षक ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में मिला. प्रशासन की इस कार्रवाई ने पूरे शिक्षा विभाग और जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों के बीच हड़कंप है.


जनगणना 2027 में लापरवाही पड़ी भारी

जिला प्रशासन के अनुसार, जनगणना 2027 के प्रथम चरण “मकान सूचीकरण और मकानों की गणना” के तहत जिले में प्रगणकों (सर्वेक्षकों) की ड्यूटी लगाई गई. यह काम तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना था. लेकिन कुछ कर्मचारियों द्वारा इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके बाद प्रशासन ने सीधे निलंबन जैसी कठोर कार्रवाई की है.



2 प्रगणकों पर गिरी पहली गाज

जानकारी के अनुसार विकासखंड सिमगा अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला तुलसी के सहायक शिक्षक अशोक वर्मा तथा विकासखंड कसडोल अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला आमगांव के सहायक शिक्षक राधेश्याम दीवान को जनगणना कार्य में प्रगणक की जिम्मेदारी दी गई. जांच में दोनों पर जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने की शिकायत सही पाई गई. इसके बाद जिला कार्यालय की ओर से दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया.

लेकिन प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, दोनों कर्मचारियों ने तय समय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया. यही चूक उनके खिलाफ भारी पड़ गई और जिला प्रशासन ने इसे शासकीय कार्यों के प्रति गंभीर उपेक्षा और कदाचार मानते हुए दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में अशोक वर्मा का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलौदा बाजार रहेगा. वहीं राधेश्याम दीवान का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भाटापारा रहेगा. दोनों कर्मचारियों को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा.



शराब पीकर जनगणना ड्यूटी पर पहुंचा शिक्षक

तहसील सिमगा ग्रामीण क्षेत्र में प्रगणक के रूप में नियुक्त शासकीय प्राथमिक शाला औरेंठी के सहायक शिक्षक संजय कुमार नायक पर कार्य के दौरान शराब पीकर ड्यूटी करने का आरोप लगा. शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और मेडिकल जांच कराई. मेडिकल परीक्षण में शराब सेवन की पुष्टि हुई. मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से उन्हें भी निलंबित कर दिया.


इन नियमों के तहत हुई कार्रवाई?

तीनों कर्मचारियों पर कार्रवाई सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 और जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 5 और 11 के तहत की गई. इसके अलावा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत निलंबन आदेश जारी किया गया। प्रशासन ने इन मामलों को “गंभीर कदाचार” की श्रेणी में माना है. लगातार हुई इन कार्रवाइयों के बाद जिले में जनगणना ड्यूटी में लगे कर्मचारियों और शिक्षकों के बीच सतर्कता बढ़ गई है.


जनगणना 2027 में जुटाई जा रही जानकारी

  • कितने लोग किस क्षेत्र में रह रहे
  • आवास और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति
  • किन क्षेत्रों में विकास की ज्यादा जरूरत
  • शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और आवास योजनाओं की वास्तविक आवश्यकता क्या है
  • यही आंकड़े भविष्य की सरकारी योजनाओं और बजट निर्धारण का आधार बनेंगे
  • लापरवाही से बिगड़ सकता है पूरा डेटा
  • संसाधनों का गलत आवंटन हो सकता है
  • जरूरतमंद क्षेत्रों तक योजनाएं नहीं पहुंच पातीं
  • विकास की वास्तविक तस्वीर सामने नहीं आ पाती

सही जानकारी देने की अपील

जिला प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे प्रगणकों को सही और पूरी जानकारी दें. साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी ड्यूटी में लापरवाही करता है या अनुचित व्यवहार करता है, तो उसकी शिकायत तुरंत प्रशासन तक पहुंचाई जाए.

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