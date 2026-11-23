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16 साल में उत्तराखंड को CAMPA FUND में मिल चुके ₹2900 करोड़, अब देशभर में एक पैनल से होगी थर्ड पार्टी निगरानी

देहरादून: नेशनल CAMPA अब देशभर में कैम्पा फंड के कार्यों के थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए विभिन्न स्वतंत्र संस्थाओं का पैनल तैयार करेगा. वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू होने वाली इस व्यवस्था का मकसद सभी राज्यों में ऑडिट की प्रक्रिया में एकरूपता (यूनिफॉर्मिटी) लाना है. राज्य इस पैनल में शामिल किसी भी संस्था से अपने यहां कैम्पा कार्यों का ऑडिट करा सकेंगे. इससे निगरानी और पारदर्शिता को मजबूती मिलने की उम्मीद है. उधर पिछले सालों के लिए उत्तराखंड कैंपा ने भी ऑडिट कराने की तैयारी कर ली है.

नेशनल CAMPA लाएगा ऑडिट में एकरूपता: उत्तराखंड में क्षतिपूरक पौधारोपण और CAMPA (प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण) के तहत होने वाले कार्यों पर अब तीसरी आंख की नजर रहेगी. CAMPA फंड के इस्तेमाल में पारदर्शिता लाने और पौधारोपण की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए वन विभाग ने थर्ड पार्टी ऑडिट की प्रक्रिया शुरू कर दी है. खास बात यह है कि इस ऑडिट में केवल बजट खर्च का हिसाब-किताब ही नहीं देखा जाएगा, बल्कि जमीन पर कराए गए कार्यों और पौधारोपण की सफलता का भी आकलन किया जाएगा. इसके लिए वन विभाग ने भोपाल स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट के साथ एमओयू साइन किया है.

कैंपा फंड पर अब देशभर में एक पैनल से होगी थर्ड पार्टी निगरानी (Etv Bharat)

देशभर में एक पैनल से होगी थर्ड पार्टी निगरानी: दरअसल CAMPA फंड के इस्तेमाल को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कई मामलों पर आपत्तियां सामने आई थीं. फंड के उपयोग और निर्धारित कार्यों के क्रियान्वयन में सामने आई कमियों के बाद इसके स्वतंत्र ऑडिट की जरूरत महसूस की जा रही थी. सवाल यह था कि CAMPA के तहत मिलने वाली हजारों करोड़ रुपये की धनराशि का इस्तेमाल जिस उद्देश्य से किया जा रहा है, उसका वास्तविक परिणाम जंगलों और पौधारोपण के रूप में कितना दिखाई दे रहा है. अब इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जा रहा है.

दो वित्तीय वर्षों के कार्यों का होगा ऑडिट: वन विभाग ने पहले चरण में वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान CAMPA के तहत कराए गए कार्यों का ऑडिट कराने की तैयारी की है. इसके लिए IIFM भोपाल के साथ एमओयू किया गया है. इस प्रक्रिया में फंड से किए गए खर्च, कार्यों की गुणवत्ता और निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप हुए कामों का परीक्षण किया जाएगा. वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के कार्यों का ऑडिट कराने के लिए भी वन विभाग जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर रहा है. इसके तहत थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए संस्था के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है.

पौधरोपण के नाम पर खर्च हुई राशि की हकीकत जानी जाएगी: इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि CAMPA के तहत स्वीकृत बजट का वास्तविक इस्तेमाल निर्धारित कार्यों में हुआ है या नहीं. पौधारोपण के नाम पर खर्च की गई धनराशि और मौके पर मौजूद पौधों की स्थिति के बीच कितना अंतर है, इसकी भी पड़ताल महत्वपूर्ण होगी. इससे वित्तीय और तकनीकी स्तर पर सामने आने वाली कमियों को चिन्हित किया जा सकेगा.

पहली बार नेशनल CAMPA भी बनाएगा संस्थाओं का पैनल: थर्ड पार्टी ऑडिट को लेकर एक बड़ा बदलाव राष्ट्रीय स्तर पर भी होने जा रहा है. साल 2026-27 से नेशनल CAMPA देशभर में CAMPA फंड के तहत होने वाले कार्यों के ऑडिट के लिए विभिन्न स्वतंत्र संस्थाओं का पैनल तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है. इस पैनल में शामिल संस्थाओं में से कोई भी राज्य अपने यहां ऑडिट की जिम्मेदारी किसी संस्था को दे सकेगा. इससे राज्यों में ऑडिट के लिए स्वतंत्र और विशेषज्ञ संस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. खास बात यह है कि नेशनल CAMPA की ओर से पहली बार इस तरह की व्यवस्था विकसित की जा रही है.

16 साल में मिले 2900 करोड़, फिर भी पौधारोपण की सफलता पर सवाल: उत्तराखंड में CAMPA के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष में कार्ययोजना के लिए करीब 340 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. वहीं साल 2009-10 से अब तक राज्य को CAMPA के तहत लगभग 2900 करोड़ रुपये की धनराशि मिल चुकी है. इतनी बड़ी धनराशि खर्च होने के बावजूद क्षतिपूरक पौधारोपण की सफलता और पौधों के जीवित रहने की दर पर सवाल उठते रहे हैं.

थर्ड पार्टी देखेगी कितने पौधे जीवित हैं: आंकड़ों के मुताबिक साल 2009-10 से अब तक राज्य में 38,518 हेक्टेयर क्षेत्र में क्षतिपूरक पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. इसके सापेक्ष 31,685 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण कराया जा चुका है. जबकि बाकी 5,632 हेक्टेयर के बैकलॉग को पूरा करने के लिए काम किया जा रहा है. ऐसे में थर्ड पार्टी ऑडिट के दौरान यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि जिन क्षेत्रों में पौधारोपण कराया गया, वहां उसकी मौजूदा स्थिति क्या है और कितने पौधे वास्तव में जीवित हैं.

पहले ऑडिट में महज 33.51 प्रतिशत रहा था पौधों का सर्वाइवल रेट: यह पहली बार नहीं है जब वन विभाग में पौधारोपण की सफलता का स्वतंत्र मूल्यांकन कराया जा रहा है. साल 2012-13 से 2020-21 तक वन विभाग ने देहरादून वन अनुसंधान संस्थान से ऑडिट कराया था. तब राज्य में पौधारोपण का सर्वाइवल रेट पूर्व में महज 33.51 प्रतिशत सामने आया था. जबकि पौधों के जीवित रहने की दर 60 से 65 प्रतिशत तक होनी चाहिए. यह आंकड़ा बताता है कि पौधारोपण के नाम पर खर्च होने वाली धनराशि और जंगलों में उसके वास्तविक परिणाम के बीच बड़ी खाई रहीं.

ऐसे में अब नए सिरे से होने वाले थर्ड पार्टी ऑडिट से यह पता लगाने की उम्मीद है कि पौधारोपण में कहां कमियां रह रही हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए.