ETV Bharat / state

National CA Day : अब सिर्फ ऑडिट नहीं, बिजनेस के स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में काम कर रहा चार्टर्ड अकाउंटेंट

बदलती अर्थव्यवस्था में नई जिम्मेदारियां : अब कंपनियां सीए से केवल ऑडिट रिपोर्ट नहीं, बल्कि ये भी जानना चाहती हैं कि लागत कैसे घटे? मुनाफा कैसे बढ़े? निवेश कहां किया जाए और भविष्य के जोखिमों से कैसे बचा जाए? यही कारण है कि आज चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस एडवाइजरी, स्टार्टअप कंसल्टेंसी, इंटरनेशनल टैक्सेशन, फॉरेंसिक ऑडिट और वैल्यूएशन जैसे क्षेत्रों में तेजी से अपनी भूमिका निभा रहे हैं. देश में तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम ने भी सीए प्रोफेशन को नई दिशा दी है. सीए विजय अग्रवाल ने बताया कि पहले जहां अधिकांश सीए प्रैक्टिस या फिर ऑडिट में करियर बनाते थे, वहीं अब वे स्टार्टअप्स के फाइनेंशियल एडवाइजर और बिजनेस मेंटर की भूमिका निभा रहे हैं.

CA की पढ़ाई में भी शामिल हुआ AI : उन्होंने कहा कि यही वजह है कि अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन तेजी से बदलती तकनीक के साथ खुद को भी अपडेट कर रहा है. इसी कड़ी में अब सीए की पढ़ाई और प्रशिक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल टूल्स को भी शामिल किया जा रहा है. इसका उद्देश्य ये है कि नए चार्टर्ड अकाउंटेंट केवल पारंपरिक ऑडिट और टैक्सेशन तक सीमित न रहें, बल्कि एआई आधारित फाइनेंशियल एनालिसिस, ऑटोमेशन, रिस्क असेसमेंट और बिजनेस एडवाइजरी जैसी आधुनिक सेवाओं में भी दक्ष बन सकें.

हालांकि, सीए राजा मोरध्वज शर्मा की मानें तो एआई डेटा उपलब्ध करा सकता है, लेकिन बिजनेस डिसीजन, लीगल इंटरप्रिटेशन और रिस्क एसेसमेंट और स्ट्रैटेजिक एडवाइस देने जैसी जिम्मेदारियां अब भी सीए की ही रहेंगी. उन्होंने कहा कि बेशक एआई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन ये तभी प्रभावी है जब इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए. एआई अपने आप कोई निर्णय नहीं लेता, बल्कि उसे जो डेटा और निर्देश दिए जाते हैं, उसी के आधार पर परिणाम देता है.

रूटीन काम में AI मददगार, आखिरी फैसला सीए का : भारत की तेजी से डिजिटल होती अर्थव्यवस्था ने चार्टर्ड अकाउंटेंट पेशे के सामने नई चुनौतियां रखी हैं और नए अवसर भी, क्योंकि आज एआई आधारित सॉफ्टवेयर कुछ ही मिनटों में अकाउंटिंग एंट्री, बैंक रिकॉन्सिलिएशन, इनवॉइस प्रोसेसिंग और टैक्स कैलकुलेशन जैसे काम कर सकते हैं. इससे पारंपरिक अकाउंटिंग कार्यों में लगने वाला समय कम हो रहा है.

जयपुर: कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की पहचान मुख्य रूप से बैलेंस शीट, टैक्स रिटर्न और ऑडिट तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन बदलती अर्थव्यवस्था, डिजिटल टैक्स सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा एनालिटिक्स और स्टार्टअप संस्कृति ने इस पेशे की डेफिनेशन ही बदल दी है. आज का सीए केवल खातों का विशेषज्ञ नहीं, बल्कि बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट, रिस्क एडवाइजर और ग्रोथ पार्टनर के रूप में काम कर रहा है.

बिजनेस का ग्रोथ पार्टनर बना सीए : सीए विजय अग्रवाल ने कहा कि आज चार्टर्ड अकाउंटेंट का दायरा केवल इनकम टैक्स या जीएसटी रिटर्न भरने और कंप्लायंस तक सीमित नहीं रह गया है. अब सीए किसी भी बिजनेस का ग्रोथ पार्टनर बन चुका है. बिजनेस शुरू करने से लेकर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस तक हर चरण में चार्टर्ड अकाउंटेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. उनका कहना है कि बदलते दौर में कंपनियां केवल टैक्स सलाह नहीं, बल्कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी सीए की विशेषज्ञ राय ले रही हैं.

पढे़ं. National CA Day: एक घर में पांच सदस्य, सभी सीए...मिलिए राजस्थान की पहली चार्टेड अकाउंटेंट्स फैमिली से

डिजिटाइजेशन से रियल टाइम हुई व्यवस्था : उन्होंने कहा कि डिजिटाइजेशन के कारण इनकम टैक्स और जीएसटी की पूरी व्यवस्था अब रियल टाइम हो चुकी है. पहले जहां क्लाइंट को बैंक स्टेटमेंट और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने पड़ते थे, वहीं अब अधिकांश वित्तीय जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाती है. कई बार क्लाइंट को खुद अपनी सभी बैंकिंग, निवेश या शेयर बाजार से जुड़े विवरण याद नहीं होते, लेकिन डिजिटल सिस्टम के जरिए चार्टर्ड अकाउंटेंट आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकता है. इससे काम पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी, तेज और सटीक हुआ है और कंप्लायंस भी लगातार मजबूत हो रहा है.

सीए की नई जिम्मेदारी (ETV Bharat GFX)

रूटीन अकाउंटिंग से एडवाइजरी सर्विसेज की ओर बढ़ रहा फोकस : सीए विजय अग्रवाल ने बताया कि तकनीक के बढ़ते उपयोग ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कार्य करने के तरीके में बड़ा बदलाव किया है. पहले जहां अधिकांश समय बहीखाते तैयार करने, टैक्स रिटर्न दाखिल करने और ऑडिट प्रक्रियाओं में खर्च होता था, वहीं अब ऑटोमेशन इन कार्यों को तेजी से पूरा कर रहा है. इसके परिणामस्वरूप सीए का फोकस बिजनेस एडवाइजरी, रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग में कंपनियों का मार्गदर्शन करने पर बढ़ रहा है.

एआई कर रहा रूटीन काम (ETV Bharat GFX)

पढे़ं. CA की पढ़ाई में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, ICAI ने बनाया CAGPT, स्टूडेंट्स के लिए आसान होगी पढ़ाई

नई पीढ़ी के सीए को सीखनी होंगी नई स्किल्स : सीए राजा मोरध्वज शर्मा ने बताया कि भविष्य का सफल सीए बनने के लिए केवल अकाउंटिंग का ज्ञान पर्याप्त नहीं होगा. नई पीढ़ी को एआई टूल्स, डेटा एनालिटिक्स, एडवांस एक्सेल, क्लाउड अकाउंटिंग, साइबर सिक्योरिटी, फाइनेंशियल मॉडलिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिर्पोटिंग स्टैंडर्ड्स की समझ भी विकसित करनी होगी. यही कौशल आने वाले समय में उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाएंगे. इसी वजह से सीए प्रोफेशन की पढ़ाई कर रहे हैं छात्रों को इसका ज्ञान भी दिया जा रहा है.

कंसल्टेंसी बना सबसे बड़ा बाजार : सीए राजा मोरध्वज के अनुसार, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन में अब सबसे बड़ा अवसर कंसल्टेंसी सेवाओं में है. प्रोफेशन का करीब 90 प्रतिशत बाजार कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ है, जबकि ऑडिट का हिस्सा अपेक्षाकृत छोटा रह गया है. बिजनेस एडवाइजरी, इंटरनेशनल टैक्सेशन, स्टार्टअप कंसल्टेंसी, रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग जैसी सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में अब वही सीए ज्यादा सफल होंगे, जो सिर्फ ऑडिट और टैक्स तक सीमित न रहकर कंपनियों के बिजनेस एडवाइजर की भूमिका निभाएंगे.

ऐसा होगा भविष्य का सीए (ETV Bharat GFX)

पढे़ं. CA Result: बिना कोचिंग के आशुतोष बने टॉपर, परिवार न छूटे इसलिए इंजीनियरिंग-मेडिकल छोड़ कॉमर्स चुनी

80 हजार करोड़ के कंसल्टेंसी बाजार पर नजर : वहीं, उन्होंने बताया कि देश के तेजी से बढ़ते करीब 80 हजार करोड़ रुपए के कंसल्टेंसी बाजार में बड़ी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए छोटी-छोटी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों को एक मंच पर लाकर उन्हें बड़ी साझेदारियों में बदलने की पहल शुरू हो गई है. राजा मोरध्वज ने बताया कि देश की अधिकांश सीए फर्में छोटी हैं, जबकि बड़े कॉरपोरेट और ग्लोबल प्रोजेक्ट्स और संसाधनों के आधार पर ही फर्मों का चयन करते हैं. इसी सोच के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 100 बड़ी सीए फर्में विकसित करने का लक्ष्य रखा है.

ग्लोबल बिजनेस के दौर में भारतीय सीए की बढ़ती भूमिका : भारतीय कंपनियां तेजी से विदेशों में कारोबार बढ़ा रही हैं और विदेशी कंपनियां भी भारत में निवेश कर रही हैं. ऐसे में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं रही. अब वे विदेशों से जुड़े टैक्स मामलों, विदेशी निवेश, अंतरराष्ट्रीय नियमों के पालन, कंपनियों के विलय-अधिग्रहण और ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जैसे काम भी संभाल रहे हैं. माना वैश्विक स्तर पर एआई का उपयोग पहले से हो रहा है और कई देशों में ये भारत की तुलना में अधिक विकसित भी है. इसके बावजूद भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मांग लगातार बढ़ रही है. आज जयपुर की कई फर्में अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों की कंपनियों के लिए ऑडिट, अकाउंटिंग और कंसल्टेंसी सेवाएं दे रही हैं. इन फर्मों में 5000 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और सीए इंटर्न जैसे प्रोफेशनल कार्यरत हैं.

पढे़ं. जयपुर की जुड़वा बहनों का कमाल, सीए फाउंडेशन में एक की छठी तो दूसरी की 17वीं रैंक

राजस्थान में भी बढ़ रहे हैं नए मौके : राजस्थान में उद्योग, पर्यटन, रियल एस्टेट, रिन्यूएबल एनर्जी, स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. इसके साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत भी बढ़ रही है. अब छोटे और मध्यम कारोबार भी सिर्फ टैक्स रिटर्न भरवाने के लिए नहीं, बल्कि बिजनेस को आगे बढ़ाने, खर्च कम करने, निवेश की योजना बनाने और सही वित्तीय फैसले लेने के लिए भी सीए की सलाह ले रहे हैं यानी आने वाले समय में सीए की भूमिका बिजनेस स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में और मजबूत होगी.

चुनौतियां भी होंगी, लेकिन अवसर ज्यादा : एआई और ऑटोमेशन के बढ़ते इस्तेमाल, बार-बार बदलने वाले टैक्स नियम, बढ़ते कंपटीशन और नई तकनीकों के साथ खुद को अपडेट रखना आज हर सीए के लिए बड़ी चुनौती है. विशेषज्ञों का कहना है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट लगातार नई चीजें सीखते रहेंगे और तकनीक को अपनाएंगे, उनके लिए करियर के अवसर पहले से कहीं ज्यादा होंगे. बहरहाल, आने वाले वर्षों में चार्टर्ड अकाउंटेंट की पहचान सिर्फ ऑडिट और टैक्स एक्सपर्ट के रूप में नहीं रहेगी. वे कंपनियों को बिजनेस बढ़ाने की रणनीति बनाने, जोखिम कम करने, नई तकनीक अपनाने और सही वित्तीय फैसले लेने में अहम भूमिका निभाएंगे. एआई उनके काम को आसान बनाएगा, लेकिन उनकी जगह नहीं ले सकेगा.