दो नई स्वदेशी गुलदाउदी किस्मों का विमोचन; पुष्पों का विविध रंग और किस्में देख हैरान हुए लोग
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बागवानी, विपणन, विदेश व्यापार एवं कृषि-निर्यात दिनेश प्रताप सिंह ने प्रयासों की सराहना की और पुरस्कार वितरित किए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 21, 2025 at 9:55 PM IST
लखनऊ: राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर–एनबीआरआई) की दो दिवसीय वार्षिक गुलदाउदी और कोलियस पुष्प प्रदर्शनी का रविवार को संस्थान के वनस्पति उद्यान परिसर में समापन हो गया. इस पुष्प प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में आम लोग, विद्यार्थी, फूल-प्रेमी पहुंचे. गुलदाउदी और कोलियस की विविध आकर्षक किस्मों की मनोहारी छटा ने हर आयु वर्ग के दर्शकों को विशेष रूप से आकर्षित किया.
सेंट्रल लॉन में हुआ प्रदर्शनी का समापन: प्रदर्शनी के समापन समारोह का आयोजन संस्थान के सेंट्रल लॉन में किया गया, जहां खिले गुलदाउदी के पुष्प और कोलियस की बेहतरीन किस्मों ने वातावरण को रंगों और उल्लास से भर दिया. इस मौके पर राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बागवानी, विपणन, विदेश व्यापार एवं कृषि-निर्यात दिनेश प्रताप सिंह ने पुरस्कार वितरित किए, जबकि महेन्द्र कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव (प्रशासन), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने समारोह की अध्यक्षता की.
इन्हें मिला पुरस्कार: सीएसआईआर–एनबीआरआई की तरफ से आयोजित गुलदाउदी एवं कोलियस शो–2025 में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत कुल 157 सामान्य पुरस्कार प्रदान किए गए. 50 प्रथम पुरस्कार, 55 द्वितीय पुरस्कार और 52 तृतीय पुरस्कार थे. निदेशक, सीएसआईआर–सीमैप लखनऊ ने सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया.
फूल-प्रेमियों की बड़ी भागीदारी दिखी: इसके बाद हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), लखनऊ और मुख्यालय, सेंट्रल कमांड (कैंटोनमेंट), लखनऊ रहे. अन्य प्रमुख पुरस्कार विजेताओं में मंजू नर्सरी, रायबरेली रोड, टाटा मोटर्स, लखनऊ, ला मार्टिनियर कॉलेज लखनऊ, रंजिता अग्रवाल, सूबेदार मेजर सतेंद्र भदौरिया और लेफ्टिनेंट कर्नल विपुल शुक्ला शामिल रहे. जो संस्थानों, नर्सरियों, संगठनों और व्यक्तिगत पुष्प-प्रेमियों की व्यापक भागीदारी को दर्शाता है.
ट्रॉफी एवं विशेष पुरस्कार: प्रदर्शनी के दौरान कई प्रतिष्ठित ट्राफियां भी प्रदान की गईं. छोटे फूलों वाली गुलदाउदी के समूह के लिए ट्रॉफी और कोलियस समूह ट्रॉफी निदेशक, सीएसआईआर–सीमैप, लखनऊ को प्रदान की गईं, जबकि बड़े फूलों गुलदाउदी समूह की ट्रॉफी टाटा मोटर्स लखनऊ ने प्राप्त की.
- ‘प्रदर्शनी के राजा’ का खिताब सौभाग्य श्रीवास्तव, सेलिब्रिटी गार्डन, अंसल को, ‘प्रदर्शनी की रानी’ अल्फ्रेड गोम्स, ला मार्टिनियर कॉलेज को और प्रदर्शनी का राजकुमार’ मिशिका, देवलोक कॉलोनी को प्रदान किया गया.
- फ्लावर ऑफ द ईयर ‘जिप्सी क्वीन’ ट्रॉफी महक, देवलोक कॉलोनी को प्रदान की गई.
निदेशक ट्रॉफी (वर्ग ‘ए’) मंजू नर्सरी को और (वर्ग ‘बी’) रंजिता अग्रवाल को प्रदान की गई.
- सभी वर्गों ‘ए’ से ‘जी’ में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर प्रतिष्ठित महानिदेशक ट्रॉफी निदेशक, सीएसआईआर–सीमैप, लखनऊ को प्रदान की गई.
फूलों की खेती इनकम का सशक्त विकल्प: मुख्य अतिथि दिनेश प्रताप सिंह ने सीएसआईआर–एनबीआरआई की सराहना की. कहा कि ऐसी प्रदर्शनियां न सिर्फ सार्वजनिक स्थलों को सुंदर बनाती हैं, बल्कि किसानों, उद्यमियों एवं युवाओं के लिए पुष्पकृषि को आजीविका के एक सशक्त विकल्प के रूप में अपनाने के नए अवसर भी प्रदान करती हैं. उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि उत्तर प्रदेश सरकार उद्यानिकी आधारित विकास एवं कृषि निर्यात को निरंतर समर्थन देती रहेगी. मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि फूलों की संगत मन पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है.
किसानों की आय बढ़ा सकती है फूलों की खेती: संस्थान पुष्प कृषि के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने में बहुत अधिक योगदान दे सकता है. उन्होंने कहा कि लोग अपनी छतों पर सब्जी की खेती करें. इससे न सिर्फ सकरात्मक ऊर्जा मिलेगी, बल्कि घर की उगाई सब्जी भी मिलेगी. सरकार रूफ टॉप गर्डनिंग को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है.
सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा हुई: विशिष्ट अतिथि महेंद्र कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव (प्रशासन), सीएसआईआर ने वैज्ञानिकों, कर्मचारियों और प्रतिभागियों के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा करते हुए प्रदर्शनी को एक बड़ी सफलता बताया. विशिष्ट अतिथि डॉ. पी. के. त्रिवेदी, निदेशक, सीएसआईआर–सीमैप ने मूल्य संवर्धन, उद्यमिता एवं ग्रामीण विकास में सजावटी पौधों एवं पुष्पकृषि आधारित अनुसंधान के महत्व पर प्रकाश डाला.
दो नई स्वदेशी गुलदाउदी किस्मों का विमोचन: सीएसआईआर–राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ने वार्षिक गुलदाउदी एवं कोलियस प्रदर्शनी–2025 के अवसर पर दो नवीन स्वदेशी गुलदाउदी किस्मों—‘एनबीआरआई–मधुक्रम’ और ‘एनबीआरआई–शुक्र’—का औपचारिक विमोचन किया. ‘एनबीआरआई–मधुक्रम’ एक नवीन एनीमोन-प्रकार की गुलदाउदी है, जिसकी विशेषता मधुकोश-आकार की अर्धगोलाकार डिस्क एवं आकर्षक गुलाबी–बैंगनी पुष्प हैं.
ह किस्म ‘व्हाइट एनीमोन’ से स्वाभाविक संकरण से विकसित की गई है और दिसंबर मध्य से जनवरी मध्य तक पुष्पित होती है. गमलों में उगाने और प्रदर्शनी के लिए यह उपयुक्त है. ‘एनबीआरआई–शुक्र’ भी एनीमोन-प्रकार की गुलदाउदी है, जिसे ‘डेंटी मेड’ से विकसित किया गया है. इसके बड़े और आकर्षक डिस्क पुष्प, सुंदर मनमोहक रंग इसे प्रदर्शनी, भूदृश्य सज्जा और सजावटी उपयोग के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बनाते हैं.
किस्मों के विमोचन अवसर पर वैज्ञानिकों ने बताया कि ये दोनों किस्में नवीनता, सौंदर्य एवं कृषक-अनुकूल गुणों का उत्कृष्ट संयोजन हैं, जो पुष्पकृषकों, नर्सरियों, शौकिया बागवानों एवं सजावटी पौध उद्योग के लिए नए विकल्प प्रस्तुत करेंगी.
