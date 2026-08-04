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राष्ट्रीय अस्थि एवं जोड़ दिवस : डॉ. विष्णु प्रताप चौहान बोले- सही खानपान, नियमित व्यायाम और समय पर जांच से बचाई जा सकती हैं हड्डियां

जानिए क्यों हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है. कपिल पारीक की रिपोर्ट....

राष्ट्रीय अस्थि एवं जोड़ दिवस
राष्ट्रीय अस्थि एवं जोड़ दिवस (Getty Image)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 4, 2026 at 7:00 AM IST

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उदयपुर : घुटनों में दर्द, कमर की अकड़न, गर्दन में जकड़न और जोड़ों की परेशानी अब केवल बढ़ती उम्र की समस्या नहीं रह गई है. बदलती जीवनशैली, घंटों तक मोबाइल और लैपटॉप का उपयोग, शारीरिक श्रम में कमी, अनियमित खानपान और विटामिन-डी व कैल्शियम की कमी के कारण युवाओं में भी हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं. भारत में हर वर्ष 4 अगस्त को राष्ट्रीय अस्थि एवं जोड़ दिवस मनाकर लोगों को हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाता है. इस दिवस की शुरुआत इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन आईओए ने वर्ष 2012 में की थी, ताकि लोग समय रहते इन बीमारियों के प्रति सतर्क हो सकें.

राष्ट्रीय अस्थि एवं जोड़ दिवस के अवसर पर उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. विष्णु प्रताप चौहान ने ईटीवी भारत से बातचीत की. उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में युवाओं में हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी समस्याओं के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है. पहले जहां इस तरह की परेशानी अधिकतर 50 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में देखने को मिलती थी, वहीं अब 25 से 35 वर्ष के युवाओं में भी कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटनों में दर्द और जोड़ों की जकड़न जैसी शिकायतें आम हो गई हैं.

डॉक्टर ने बताया कैसे स्वस्थ और मजबूत रखें हड्डी. (ETV Bharat udaipur)

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इन कारणों से शुरू होती है परेशानी : डॉ. चौहान ने बताया कि आधुनिक जीवनशैली इसका सबसे बड़ा कारण है. लंबे समय तक एक ही जगह बैठकर काम करना, मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लगातार समय बिताना, शारीरिक गतिविधियां कम होना, बाहर के जंक फूड का अधिक सेवन और धूप से दूरी शरीर को कमजोर बना रही है. इसके कारण शरीर में विटामिन-डी और कैल्शियम की कमी होने लगती है, जिससे हड्डियां कमजोर होती हैं और जोड़ों पर दबाव बढ़ता है.

जीवनशैली में करें ये बदलाव : उन्होंने कहा कि हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए संतुलित आहार बेहद जरूरी है. भोजन में दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, तिल, सोयाबीन और कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों को नियमित रूप से शामिल करना चाहिए. इसके साथ ही सुबह की हल्की धूप शरीर में विटामिन-डी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. किसी व्यक्ति में विटामिन-डी या कैल्शियम की कमी पाई जाती है तो चिकित्सकीय सलाह के अनुसार ही सप्लीमेंट लेना चाहिए.

राष्ट्रीय अस्थि एवं जोड़ दिवस
ऐसे स्वस्थ रखें हड्डी. (ETV Bharat gfx)

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नियमित व्यायाम सबसे प्रभावी तरीका : डॉ. चौहान ने बताया कि नियमित व्यायाम हड्डियों और जोड़ों को स्वस्थ रखने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है. रोजाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलना, हल्की दौड़, स्ट्रेचिंग, योग और मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम करने चाहिए. लंबे समय तक लगातार बैठकर काम करने वाले लोगों को हर 30 से 40 मिनट बाद कुछ मिनट के लिए उठकर चलना चाहिए, ताकि रीढ़ और जोड़ों पर लगातार पड़ने वाला दबाव कम हो सके.

उन्होंने यह भी कहा कि कई लोग दर्द होने पर बिना चिकित्सकीय सलाह के दर्द निवारक दवाइयों का लगातार सेवन शुरू कर देते हैं, जो लंबे समय में नुकसानदायक हो सकता है. किसी व्यक्ति को लगातार कमर दर्द, घुटनों में सूजन, जोड़ों में जकड़न या चलने-फिरने में परेशानी हो रही है तो उसे जल्द से जल्द विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए. समय पर जांच और उपचार से गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है.

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डॉ. चौहान के अनुसार मोटापा भी जोड़ों की बीमारियों का एक बड़ा कारण बनता जा रहा है. शरीर का अतिरिक्त वजन सीधे घुटनों और रीढ़ की हड्डी पर दबाव बढ़ाता है, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए संतुलित वजन बनाए रखना भी हड्डियों और जोड़ों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अस्थि एवं जोड़ दिवस केवल एक औपचारिक दिवस नहीं, बल्कि लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश देने का अवसर है. सही खानपान, नियमित व्यायाम, पर्याप्त धूप, सही बैठने की आदत और समय-समय पर स्वास्थ्य जांच को जीवन का हिस्सा बनाया जाए तो हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी अधिकांश समस्याओं से बचा जा सकता है.

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