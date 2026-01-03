ETV Bharat / state

खुशखबरी : घड़ियाल सेंचुरी से मुक्त हुआ हैंगिंग ब्रिज से कोटा बैराज तक का एरिया

कोटा: चंबल नदी के किनारे बसे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है. नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ (NBWL) ने हैंगिंग ब्रिज से लेकर कोटा बैराज तक के क्षेत्र को घड़ियाल अभयारण्य से डिनोटिफाइड कर दिया है. इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लंबे समय से लोगों की मांग थी कि इस समस्या से निजात दिलाई जाए. इसके लिए वे लगातार प्रयास कर रहे थे, क्योंकि एक बड़ी आबादी विकास से पीछे रह रही थी. अब इस क्षेत्र में भी लोगों को पट्टे मिल सकेंगे और विकास के मामले में कोटा के अन्य हिस्सों के बराबर यहां काम हो सकेगा.

उन्होंने बताया कि इस डीनोटिफाइड क्षेत्र में दादाबाड़ी, शिवपुरा, किशोरपुरा, हनुमान बस्ती, वक्फ कॉलोनी और रावतभाटा रोड की सैकड़ों कॉलोनियां और बस्तियां शामिल हैं, जिन्हें अब परेशानी से मुक्ति मिलेगी. चंबल नदी के दोनों किनारों पर बसे लोगों के जमीन के पट्टों पर प्रतिबंध था, जिस कारण वे अपनी जमीन की खरीद-बिक्री नहीं कर पा रहे थे और नए निर्माण में भी समस्या थी. करीब डेढ़ लाख से ज्यादा लोग इस क्षेत्र में रह रहे हैं. अब वे अपने घरों के पट्टे जारी करवा सकेंगे और निर्माण कार्यों पर लगे कई तरह के प्रतिबंध भी हट जाएंगे.