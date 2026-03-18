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खुशखबरी: एशिया की सबसे बड़ी मंडी के विस्तार को मिली मंजूरी, बढ़ जाएगा टर्नओवर, किसानों को होगा फायदा

15 हजार करोड़ के व्यापार की उम्मीद: भामाशाह कृषि उपज मंडी की ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अविनाश राठी का कहना है कि वर्तमान में कोटा भामाशाह कृषि उपज मंडी करीब 6 हजार करोड़ का टर्नओवर कर रही है. इससे मंडी प्रशासन को भी अच्छा खासा रेवेन्यू मिल रहा है. उन्होंने कहा कि जब मंडी का विस्तार हो जाएगा तो मंडी की आय भी काफी बढ़ेगी. उनका कहना है कि मंडी विस्तार के बाद कोटा में 15 हजार करोड़ के आसपास का सालाना व्यापार होने की उम्मीद है. इससे मंडी की इनकम भी बढ़ेगी और किसान व व्यापारियों को भी फायदा होगा.

मंडी सचिव मनोज कुमार ने बताया कि कोटा की भामाशाह कृषि उपज मंडी वर्तमान में करीब 280 बीघा एरिया में बनी हुई है, लेकिन अब इसके विस्तार के लिए करीब 600 बीघा जमीन और मिलेगी. कुल मिलाकर कोटा की भामाशाह कृषि उपज मंडी के पास अब 142 हेक्टेयर यानी करीब 900 बीघा जमीन होगी. मंडी सचिव ने बताया कि मंडी के विस्तार का पूरा एस्टीमेट बनाया जाएगा और उसे राज्य सरकार की अनुमति के बाद निर्माण कार्य भी शुरू करवाया जाएगा. इसके लिए कृषि विपणन बोर्ड पूरा कार्य करेगा.

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से मंडी के विस्तार को अनुमति मिल गई है, जिसके बाद 96 हेक्टयेर जमीन का लैंड डायवर्जन मिल गया है. इसके बाद यह जमीन मंडी प्रशासन को मिल जाएगी और मंडी प्रशासन मंडी के विस्तार का काम करवा सकेगा. इसके लिए करोड़ों रुपए से मंडी विपणन बोर्ड काम कर रहा है.

कोटा: कोटा के लिए बड़ी खुशखबरी है. एशिया की सबसे बड़ी भामाशाह कृषि उपज मंडी के विस्तार को अनुमति मिल गई है. इस विस्तार के लिए करीब 10 सालों से फाइल प्रक्रियाधीन थी, जिसमें पहले राज्य सरकार, फिर राज्य के वन विभाग और राज्य के वन्य जीव विभाग की अनुमति मिल गई थी. इसके बाद फाइल नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ (NBWL) में गई थी, जहां से अब स्वीकृति मिल गई है. इसके लिए कोटा मंडी प्रशासन और भामाशाह कृषि उपज मंडी की ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन लंबे समय से प्रयासरत थी.

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नेशनल हाईवे 27 से जुड़ जाएगी मंडी: कृषि उपज मंडी के आगे नेशनल हाईवे के नजदीक है. मंडी का विस्तार होने के साथ अब शहर में ट्रैक्टर ट्राली की आवाजाही भी कम हो जाएगी. वर्तमान में मंडी शहर के अन्य रास्तों से कनेक्ट है. नेशनल हाईवे से कनेक्ट नहीं है. मंडी विस्तार के बाद यह नेशनल हाईवे 27 के कोटा बाईपास से जुड़ जाएगी. वहीं, कोटा बाईपास रिंग रोड की तरफ भी काम कर रहा है. इसके बाद कोटा आने वाले सभी रास्तों झालावाड़, कैथून, सांगोद, बारां, बूंदी, केशोरायपाटन और चित्तौड़गढ़ रोड से इसकी कनेक्टिविटी सीधी हो जाएगी. इसके बाद शहर की सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य भारी वाहनों का आवाजाही भी नहीं रहेगी. सीधा मंडी में आने वाले बड़े वाहन भी हाईवे से ही एंट्री ले सकेंगे.

10 साल बाद मिली विस्तार की अनुमति: अविनाश राठी का कहना है कि साल 2016 से यह प्रस्ताव राज्य सरकार के पास लंबित था, जिसके बाद फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए काम चल रहा था. वन विभाग की जमीन का लैंड डायवर्जेंट होना था, जिसमें काफी समय लगा. करीब 10 साल बाद कोटा के लिए यह ऐतिहासिक काम हुआ है. इससे कोटा मंडी के व्यापारियों और किसानों को फायदा होगा. साथ ही कोटा की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी.

अविनाश राठी ने बताया कि मंडी में इस समय 2 लाख बोरी ही आवक प्रतिदिन हो सकती है, क्योंकि माल की लोडिंग और अनलोडिंग भी होनी होती है. इसके बाद ट्रकों के जरिए उन्हें गोदाम या फिर आगे भेजा जाता है. उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन के बाद मंडी में 4 से 6 लाख बोरी माल आ सकेगा और यह कोटा सहित पूरे हाड़ौती के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. किसानों को माल बेचने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा. क्षमता बढ़ने पर शेड भी बढ़ जाएंगे. इससे किसानों को अचानक होने वाली बारिश में माल के नुकसान से भी बचाव होगा.

सीजन में मंडी के बाहर ट्रकों की लंबी लाइन लगी रहती है (ETV Bharat File Photo)

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किसानों को करना पड़ता है लंबा इंतजार: फसल की बम्पर आवक होने के बाद करीब 4 से 5 दिन तक किसानों को वेटिंग करना पड़ता है. मंडी के बाहर दो से तीन किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है. अनाज को खाली करने के लिए मंडी में कई तरह की पाबंदियां लगाई जाती है, जिसमें मंडी के गेट खुलने से लेकर माल की लोडिंग, अनलोडिंग और किसानों को एंट्री का समय भी शामिल है. ऐसा साल में दो बार होता है, सर्दी में जब धान व सोयाबीन की फसल आती है और दूसरी गर्मी के समय जब गेहूं, चना व सरसों की मंडी में एक साथ आवक होती है.

अविनाश राठी ने बताया कि मंडी के आंकड़ों के अनुसार साल में 1.35 करोड़ क्विंटल के आसपास माल मंडी में आता है. इसमें धान, गेहूं, सरसों, सोयाबीन, लहसुन, उड़द, मूंग, चना व तिल सहित अन्य कई उपज शामिल हैं. यहां तक कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी, श्योपुर, गुना व अशोकनगर सहित कई इलाकों से भी अनाज कोटा की मंडी में आता है. उन्होंने बताया कि अब यह माल 4 करोड़ क्विंटल के आसपास पहुंच जाएगा.

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