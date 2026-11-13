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जोगी सरोवर में उतरे विद्यार्थी, दूरबीन बनी कक्षा और पक्षी बने पाठ! लवन कॉलेज में प्रकृति के बीच जैव विविधता की पाठशाला

राष्ट्रीय पक्षी अवलोकन दिवस ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बलौदाबाजार: पक्षियों की विविध प्रजातियों, उनके व्यवहार और प्राकृतिक आवास को करीब से समझने के उद्देश्य से शासकीय महाविद्यालय लवन में राष्ट्रीय पक्षी अवलोकन दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया. प्राणीशास्त्र विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने जोगी सरोवर और महाविद्यालय परिसर में पक्षियों का अवलोकन किया. विशेषज्ञों ने उन्हें पक्षियों की पहचान, उनकी शारीरिक विशेषताओं और प्रकृति फोटोग्राफी के बारे में जानकारी दी. प्रख्यात पक्षी विज्ञानी डॉ. सलीम अली की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम प्रभारी प्राचार्य वाय.आर. महिलाने के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ. इस दौरान विद्यार्थियों को कक्षा के बाहर प्रकृति के बीच सीखने और स्थानीय पक्षी विविधता को समझने का अवसर मिला.

जोगी सरोवर में पक्षियों की गतिविधियों को करीब से समझा कार्यक्रम के दौरान बीएससी और एमएससी प्राणीशास्त्र के विद्यार्थियों ने जोगी सरोवर और महाविद्यालय परिसर में पक्षियों का अवलोकन किया. इस गतिविधि में विद्यार्थियों ने पक्षियों की मौजूदगी, उनकी शारीरिक बनावट और व्यवहार को करीब से समझने का प्रयास किया. परिसर में पाई जाने वाली पक्षी विविधता का संधारण कर उन्होंने अनुभवात्मक शिक्षण की प्रक्रिया में हिस्सा लिया.