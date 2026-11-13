जोगी सरोवर में उतरे विद्यार्थी, दूरबीन बनी कक्षा और पक्षी बने पाठ! लवन कॉलेज में प्रकृति के बीच जैव विविधता की पाठशाला
राष्ट्रीय पक्षी अवलोकन दिवस पर लवन कॉलेज में प्रकृति के बीच जैव विविधता की पाठशाला हुई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2026 at 2:17 PM IST
बलौदाबाजार: पक्षियों की विविध प्रजातियों, उनके व्यवहार और प्राकृतिक आवास को करीब से समझने के उद्देश्य से शासकीय महाविद्यालय लवन में राष्ट्रीय पक्षी अवलोकन दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया. प्राणीशास्त्र विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने जोगी सरोवर और महाविद्यालय परिसर में पक्षियों का अवलोकन किया. विशेषज्ञों ने उन्हें पक्षियों की पहचान, उनकी शारीरिक विशेषताओं और प्रकृति फोटोग्राफी के बारे में जानकारी दी. प्रख्यात पक्षी विज्ञानी डॉ. सलीम अली की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम प्रभारी प्राचार्य वाय.आर. महिलाने के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ. इस दौरान विद्यार्थियों को कक्षा के बाहर प्रकृति के बीच सीखने और स्थानीय पक्षी विविधता को समझने का अवसर मिला.
जोगी सरोवर में पक्षियों की गतिविधियों को करीब से समझा
कार्यक्रम के दौरान बीएससी और एमएससी प्राणीशास्त्र के विद्यार्थियों ने जोगी सरोवर और महाविद्यालय परिसर में पक्षियों का अवलोकन किया. इस गतिविधि में विद्यार्थियों ने पक्षियों की मौजूदगी, उनकी शारीरिक बनावट और व्यवहार को करीब से समझने का प्रयास किया. परिसर में पाई जाने वाली पक्षी विविधता का संधारण कर उन्होंने अनुभवात्मक शिक्षण की प्रक्रिया में हिस्सा लिया.
विशेषज्ञ हेमंत वर्मा ने विद्यार्थियों को पक्षियों की मूलभूत विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने चोंच के अलग-अलग प्रकार, घोंसले बनाने की प्रक्रिया, पंखों की बनावट और पक्षियों के व्यवहार से जुड़ी जानकारियां साझा कीं.
कैमरे से प्रकृति को देखने की मिली सीख
कार्यक्रम में प्रकृति फोटोग्राफी पर विशेष प्रस्तुतीकरण भी दिया गया. हेमंत वर्मा ने पक्षियों और प्राकृतिक दृश्यों की तस्वीरें लेते समय ध्यान रखने योग्य पहलुओं की जानकारी दी. उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि प्रकृति फोटोग्राफी केवल अच्छी तस्वीर खींचने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पक्षियों के व्यवहार, उनके प्राकृतिक आवास और जैव विविधता को दर्ज करने का भी माध्यम है.
पेंटिंग और प्रजाति पहचान प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा
कार्यक्रम में पक्षी पोस्टर पेंटिंग और पक्षी प्रजाति पहचान प्रतियोगिता भी आयोजित की गई. पेंटिंग प्रतियोगिता में तनिषा साहू ने प्रथम और मीरा साहू ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया. वहीं पक्षी प्रजाति पहचान प्रतियोगिता में जीवन लाल यादव प्रथम और गुंजा वर्मा द्वितीय स्थान पर रहे. प्राणीशास्त्र विभागाध्यक्ष अजय मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना, प्रकृति के सूक्ष्म अवलोकन की आदत बढ़ाना और जैव विविधता संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना था. इस अवसर पर स्ववित्तीय शिक्षक प्रांजल पाण्डेय सहित बीएससी और एमएससी प्राणीशास्त्र के बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे.
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