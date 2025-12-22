ETV Bharat / state

राष्ट्रीय पक्षी मोर का रेस्क्यू, ग्रामीण के घर से वन विभाग ने किया बरामद

राष्ट्रीय पक्षी मोर का रेस्क्यू ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कोरिया : वनविभाग ने घर में पाले जा रहे राष्ट्रीय पक्षी मोर का रेस्क्यू किया है. बैकुंठपुर वनपरिक्षेत्र अंतर्गत गेल्हापानी सर्किल के मदनपुर बीट में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. सूचना मिलने पर वनरक्षक शैलेश प्रजापति अपनी टीम के साथ संबंधित व्यक्ति के घर पहुंचे.जहां उन्होंने देखा कि राष्ट्रीय पक्षी मोर के अंडों को मुर्गी की मदद से सेकर चूजे पैदा किए गए और इसके बाद उन्हें पाला गया.

मौके पर मिले तीन मोर



कार्रवाई के दौरान एक मोर करीब दो वर्ष का जबकि दो मोर एक-एक वर्ष की उम्र के पाए गए हैं. तीनों मोरों को सुरक्षित पकड़कर छिंदडांड़ वन कार्यालय लाया गया. इनमें से एक मोर को पकड़ने में वन अमले को करीब चार घंटे की मशक्कत करनी पड़ी. वन विभाग के अनुसार तीनों मोरों को अब अंबिकापुर स्थित संजय पार्क में सुरक्षित वातावरण में छोड़ा जाएगा.

मोर के अंडे लाकर उनसे पैदा किए गए बच्चे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)