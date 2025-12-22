ETV Bharat / state

राष्ट्रीय पक्षी मोर का रेस्क्यू, ग्रामीण के घर से वन विभाग ने किया बरामद

कोरिया में बैकुंठपुर वनविभाग की टीम ने राष्ट्रीय पक्षी मोर का रेस्क्यू किया है.ग्रामीण तीन मोरों को घर पर पाल रहे थे.

worked hard to catch peacock
राष्ट्रीय पक्षी मोर का रेस्क्यू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 22, 2025 at 2:10 PM IST

2 Min Read
कोरिया : वनविभाग ने घर में पाले जा रहे राष्ट्रीय पक्षी मोर का रेस्क्यू किया है. बैकुंठपुर वनपरिक्षेत्र अंतर्गत गेल्हापानी सर्किल के मदनपुर बीट में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. सूचना मिलने पर वनरक्षक शैलेश प्रजापति अपनी टीम के साथ संबंधित व्यक्ति के घर पहुंचे.जहां उन्होंने देखा कि राष्ट्रीय पक्षी मोर के अंडों को मुर्गी की मदद से सेकर चूजे पैदा किए गए और इसके बाद उन्हें पाला गया.

मौके पर मिले तीन मोर


कार्रवाई के दौरान एक मोर करीब दो वर्ष का जबकि दो मोर एक-एक वर्ष की उम्र के पाए गए हैं. तीनों मोरों को सुरक्षित पकड़कर छिंदडांड़ वन कार्यालय लाया गया. इनमें से एक मोर को पकड़ने में वन अमले को करीब चार घंटे की मशक्कत करनी पड़ी. वन विभाग के अनुसार तीनों मोरों को अब अंबिकापुर स्थित संजय पार्क में सुरक्षित वातावरण में छोड़ा जाएगा.

babies born from peacock eggs
मोर के अंडे लाकर उनसे पैदा किए गए बच्चे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
worked hard to catch peacock
मोर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने की मेहनत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तीनों मोरों को अब अंबिकापुर स्थित संजय पार्क में सुरक्षित वातावरण में छोड़ा जाएगा. वहां उन्हें उचित भोजन और सुरक्षा दी जाएगी. वन विभाग की टीम मोरों की देखभाल करेंगे और उन्हें जंगल में छोड़ने से पहले उनकी जांच करेंगे- शैलेश प्रजापति, वनरक्षक

राष्ट्रीय पक्षी मोर का रेस्क्यू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस कार्रवाई के दौरान वनरक्षक शैलेश प्रजापति के साथ भूपेंद्र सोनपाकर एवं वन प्रबंधन समिति के सदस्य भी मौजूद थे. वनरक्षक शैलेश प्रजापति ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ लोग जंगल से मोर के अंडे लाकर पाल रहे हैं.सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर जाकर मोर का रेस्क्यू किया.


संरक्षित प्रजाति का पक्षी है मोर

वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे जंगली जानवरों और पक्षियों का शिकार न करें और न ही उन्हें पालें.मोर एक संरक्षित पक्षी है,इसे पालना और इसका शिकार करना गैर कानूनी है.



