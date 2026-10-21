राष्ट्रीय एकता दिवस पर राष्ट्रीय बाइकर्स रैली पहुंची बहरोड़, एसपी ने किया स्वागत
राष्ट्रीय बाइकर्स रैली में करीब 250 बाइकर्स भाग ले रहे हैं.
Published : October 21, 2026 at 3:52 PM IST
कोटपूतली बहरोड़ : राष्ट्रीय एकता दिवस पर राष्ट्रीय बाइकर्स रैली दिल्ली से चलकर गुजरात पहुंचेगी. इसका पहला पड़ाव बहरोड़ में किया गया. इस दौरान कोटपूतली बहरोड़ एसपी सतवीर सिंह, एडिश्नल एसपी सुरेश खींची सहित पुलिस के अधिकारियों ने गुलदस्ता भेंटकर टीम का स्वागत किया
मंच से कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक सतबीर सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस पर दिल्ली से रवाना होकर गुजरात जाने वाली बाइकर्स रैली का बहरोड़ पहुंचने पर स्वागत अभिनंदन किया है. इस दौरान बाइकर्स रैली को लीड कर रहे आईजी अमित पाठक ने बताया कि इस एकता दिवस पर हमारी टीम का विजन है नशा मुक्त भारत, जिसमें केंद्रशासित प्रदेश सहित सभी राज्यों की पुलिस और सभी सेनाओं के सदस्य शामिल हैं. यह रैली 26 अक्टूबर को एकता नगर पहुंचेगी. यहां आयोजित होने वाली परेड में ये सभी लोग शामिल होंगे. इस रैली में करीब 250 बाइकर्स भाग ले रहे हैं.
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एसपी सतवीर सिंह ने बताया कि राजस्थान पुलिस मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. साथ ही मादक पदार्थ बेचने वाले और उनके मुखियाओं को भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया. हमने पिछले साल की तुलना में इस साल एनडीपीएस के बहुत अधिक मामले दर्ज किए हैं. इस कार्रवाई के दौरान मादक पदार्थ रखने और सप्लाई करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. राजस्थान पुलिस जागरूकता के कार्यक्रम भी लगातार कर रही है. राजस्थान पुलिस की टीम में स्कूल कॉलेज के साथ-साथ अन्य जगहों पर लोगों को जागरुक कर बता रही है कि अपने बच्चों और आसपास रहने लोगों को नशे से दूर रहने की अपील कर रही है.