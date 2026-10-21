ETV Bharat / state

राष्ट्रीय एकता दिवस पर राष्ट्रीय बाइकर्स रैली पहुंची बहरोड़, एसपी ने किया स्वागत

राष्ट्रीय बाइकर्स रैली का स्वागत करते एसपी ( ETV Bharat Kotputli-Behror )

कोटपूतली बहरोड़ : राष्ट्रीय एकता दिवस पर राष्ट्रीय बाइकर्स रैली दिल्ली से चलकर गुजरात पहुंचेगी. इसका पहला पड़ाव बहरोड़ में किया गया. इस दौरान कोटपूतली बहरोड़ एसपी सतवीर सिंह, एडिश्नल एसपी सुरेश खींची सहित पुलिस के अधिकारियों ने गुलदस्ता भेंटकर टीम का स्वागत किया