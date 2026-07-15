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पंचकूला का राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान बना मरीजों का मददगार, इलाज से लेकर मेडिकल टेस्ट निशुल्क और न्यूनतम दरों पर

पंचकूला: राजस्थान के जयपुर स्थित देश के पहले राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए), मानद विश्वविद्यालय का पहला ऑफ कैंपस एवं सैटेलाइट इंस्टीट्यूट पंचकूला स्थित मनसा देवी परिसर में संचालित है. इस संस्थान में रोजाना अनेक रोगों से ग्रस्त मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं. आयुर्वेद पद्धति से यहां मरीजों का इलाज होता है. ये राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का बड़ा मददगार साबित हो रहा है.

निशुल्क किए जाते हैं कई मेडिकल टेस्ट: संस्थान में महज दस रुपये का मेडिकल कार्ड बनवाने के बाद संपूर्ण इलाज निशुल्क प्रदान किया जा रहा है. राष्ट्रीय लैबोरेट्री से कई मेडिकल टेस्ट भी निशुल्क किए जाते हैं. कुछ ही मेडिकल टेस्ट ऐसे हैं, जिनके लिए न्यूनतम शुल्क देना पड़ता है. नतीजतन एनआईए संस्थान में वर्ष 2026 के महज छह माह में ओपीडी का आंकड़ा करीब 50 हजार पर पहुंच गया है.

पंचकूला का राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान बना मरीजों का मददगार (ETV Bharat)

12 विभागों के विशेषज्ञ और 250 आईपीडी सुविधा: राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के डीन इंचार्ज प्रोफेसर सतीश गंधर्व ने बताया कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 फरवरी 2019 को संस्थान का नींव पत्थर रखा गया था. फिर 16 अक्टूबर 2023 को संस्थान में ओपीडी स्तर की सेवाएं शुरू की गई. इसके बाद 9 अप्रैल 2024 से अब तक 12 विशेषज्ञों की ओपीडी जारी है. अस्पताल में रोजाना साढ़े तीन सौ से पांच सौ मरीज आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज कराने पहुंच रहे हैं. पंचकर्मा विधि से अर्धरंग समेत कई अन्य रोगों से ग्रस्त रोगियों का इलाज किया जाता है."

विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी: कायचिकित्सा, पंचकर्म, शल्य और शालाक्य तंत्र विभाग में मरीजों की अधिक भीड़ रहती है. अगद तंत्र-विष चिकित्सा के साथ प्रसूति एवं स्त्री रोग और त्वक एवं सौंदर्य विभाग की ओपीडी सेवाओं का भी रोगी बड़ी संख्या में लाभ उठा रहे हैं. इनके साथ-साथ आपातकालीन सेवाएं भी शामिल हैं. वहीं, संस्थान में 250 बिस्तरों की अत्याधुनिक आईपीडी (इनडोर पेशेंट विभाग) संचालित है, जहां गंभीर एवं दीर्घकालिक रोगों से पीड़ित मरीजों को भर्ती कर विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उपचार किया जा रहा है.

मनमानी डाइट एवं खराब लाइफस्टाइल: प्रोफेसर सतीश गंधर्व ने कहा कि "मनमानी डाइट और खराब लाइफस्टाइल के चलते लोग अनेक रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं. इंडस्ट्रालाजेशन होने समेत पॉल्यूशन व अन्य कारकों से डायबटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी समेत कई रोग ऐसे हैं, जो खराब लाइफस्टाइल से संबंधित बीमारियां हैं. सभी रोगों से निजात पाने के लिए आयुर्वेद सबसे बेहतर पद्धति है. प्राकृतिक चिकित्सा, जड़ी-बूटियों के माध्यम से इलाज किया जाता है. विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए विभिन्न औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है. संस्थान में आयुर्वेद पद्धति से अनेक रोगों का इलाज सस्ती दरों पर किया जा सकता है."

अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्स-रे और पंचकर्मा: प्रोफेसर सतीश गंधर्व ने बताया कि "भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा संस्थान में अनेक सुविधाएं शुरू की गई हैं. जबकि आगामी समय में कई और सुविधाएं शुरू की जानी हैं. संस्थान के वाइस चांसलर, संजीव शर्मा सदैव बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने और किन्हीं भी प्रकार की कमियों को दूर करने को निरंतर प्रयासरत हैं. संस्थान में सेंट्रल लैबोरेट्री, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्स-रे, ईसीजी, विशेष पंचकर्मा यूनिट स्थापित हैं. योगा और फिजियोथैरिपी समेत अन्य स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं. अनेक मेडिकल टेस्ट संस्थान की लैब में कराए जाते हैं, जबकि कुछ टेस्ट एमओयू के तहत अच्छी लैब से करवाए जाते हैं. इन सभी मेडिकल टेस्ट के लिए न्यूनतम फीस ली जाती है."