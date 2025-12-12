ETV Bharat / state

पंचकूला में राष्ट्रीय आयुर्वेद महोत्सव का शुभारंभ, 19 दिसंबर को पीएम मोदी होंगे शामिल

National Ayurveda Festival 2025: हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने पंचकूला में तीन दिवसीय राष्ट्रीय आयुर्वेद महोत्सव का शुभारंभ किया.

Published : December 12, 2025 at 8:12 PM IST

पंचकूला: शुक्रवार से पंचकूला में तीन दिवसीय राष्ट्रीय आयुर्वेद महोत्सव की शुरुआत हुई. सेक्टर-5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में 14 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में देश भर के करीब चार हजार से अधिक आयुर्वेदिक चिकित्सक, शोधकर्ता, शिक्षाविद, विशेषज्ञों समेत छात्र शामिल हो रहे हैं. हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने पत्नी मित्रा घोष के साथ इस आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि "आयुर्वेद केवल दवा का सिस्टम नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है जो मन, शरीर और आत्मा के बीच तालमेल सिखाता है. इसमें प्रकृति, स्वास्थ्य और इंसानी सेहत की गहरी समझ शामिल है, जिसमें रोकथाम, पर्सनलाइज्ड केयर और सस्टेनेबल जीवन पर जोर दिया गया है."

राष्ट्रीय आयुर्वेद महोत्सव: इस राष्ट्रीय आयुर्वेद महोत्सव में आयुष मंत्रालय के नेशनल प्लांट्स बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डॉक्टर महेश कुमार दाधीच भी पहुंचे. उन्होंने कहा कि "लोगों में अब आयुर्वेद की समझ काफी बढ़ी है. भारत सरकार के नेशनल प्लांट बोर्ड की हरियाणा की यूनिट स्टेट मेडिसनल प्लांट बोर्ड द्वारा महोत्सव से लोगों में जागरूकता लाने के लिए कई मेडिसनल प्लांट को क्यूआर कोड के साथ लगाया गया है, ताकि हर किसी को पूरी जानकारी मिल सके. भारत सरकार आईसीएमआर के साथ मिलकर पांच महत्वपूर्ण प्लांट्स (फाइव बोटेनिकल), इनमें- अश्वगंधा, सौंठ, भ्रामी, सिलाई गूगलू व अन्य को लेकर रिसर्च करवाई जा रही है, इसके औषधीय असर, महत्ता बारे विश्व भर को बताया जाएगा. इससे भारतीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी."

119 देश देखेंगे फाइव बोटेनिकल प्लांट का जादू, PM होंगे शामिल: डॉक्टर महेश कुमार दाधीच ने बताया कि "विश्व स्वास्थ्य संगठन (डबल्यूएचओ) द्वारा 17 से 19 दिसंबर 2025 तक भारत मंडप में ग्लोबल समिट का आयोजन किया जाएगा. इसमें 119 देशों के लोग पहुंचेंगे और साथ ही 25 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के सामने केवल एक मेडिसिनल प्लांट 'अश्वगंधा' की महत्ता के बारे बताया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 19 दिसंबर को इस समिट में शामिल होंगे."

'हरियाणा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल रोके': डॉक्टर महेश कुमार दाधीच ने कहा कि "हरियाणा खेलों और कृषि में देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है. दूध-दही का खाना और जमीन से जुड़े लोगों से हरियाणा की पहचान है." उन्होंने प्रदेशवासियों से पेस्टिसाइड का इस्तेमाल न कर प्राकृतिक खेती करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि "प्राकृतिक खेती का ही बाजार है, इससे फसल का दाम भी कई गुणा अधिक मिलता है. पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करने बारे जागरूक होना चाहिए." इसके अलावा भी उन्होंने घर की रसोई में मौजूद रहने वाले मसालों व अन्य उत्पादों बारे जानकारी दी.

इनोवेशन और होलिस्टिक हेल्थकेयर: इससे पहले राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने कहा कि "हरियाणा हमेशा तरक्की, शिक्षा और वेलनेस की धरती रहा है. इतने बड़े स्तर के महोत्सव की मेजबानी करना आयुर्वेद, इनोवेशन और होलिस्टिक हेल्थकेयर को बढ़ावा देने के लिए राज्य की दृढ़ता को दर्शाता है. जहां मॉडर्न हेल्थकेयर को पुरानी बीमारियों, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और मेंटल हेल्थ की चिंताओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, आयुर्वेद के सिद्धांत ऐसी जानकारी देते हैं, जो हमेशा रहने वाली और आज के लिए जरूरी है. टॉप एकेडेमिक्स, आचार्यों और जानकारों की मौजूदगी यह दर्शाती है कि क्लासिकल टेक्स्ट और पारंपरिक ज्ञान को साइंटिफिक सख्ती के साथ समझा, एनालाइजर और लागू किया जाए, जिससे पुराने और नए जमाने के बीच की खाई कम हो."

'जीवन के सभी पहलुओं का संतुलित होना जरूरी': प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने कहा कि "आयुर्वेद सिखाता है कि हेल्थ एक बैलेंस की स्थिति है, केवल बीमारी का न होना नहीं, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन होना जरूरी है. यह रोकथाम, लाइफस्टाइल रेगुलेशन और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले कॉन्सेप्ट पर जोर देता है, जो आज की दुनिया में बहुत जरूरी है. क्लासिकल नॉलेज को मॉडर्न रिसर्च, क्लिनिकल स्टडीज और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के साथ मिलाकर, आयुर्वेद ऐसे सॉल्यूशन दे सकता है, जो होलिस्टिक, सस्टेनेबल और ग्लोबली रेलिवेंट हों." इस मौके पर, उन्होंने मौजूद युवा प्रैक्टिशनर्स और इनोवेटर्स से रिसर्च, एविडेंस-बेस्ड प्रैक्टिस और एथिकल इनोवेशन को अपनाने और लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने की अपील की.

