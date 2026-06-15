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Special : राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक का अद्भुत अभिलेख संग्रह, आज भी लोग खोजने आते हैं अपनी जन्मकुंडली

प्रत्येक कुंडली के साथ उस समय किया गया फलादेश और महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी दर्ज की जाती थीं. बाद में इन कुंडलियों को वर्षवार, माहवार और क्रमवार व्यवस्थित करके इंडेक्स तैयार किया गया, जिससे वर्षों बाद भी किसी व्यक्ति का रिकॉर्ड आसानी से खोजा जा सके. जानकारी के अनुसार उनके पास सुरक्षित ऐसी कुंडलियों की संख्या दो लाख से अधिक है. उनके निधन के करीब 29 वर्ष बाद भी यह पूरा संग्रह उनके परिजनों की ओर से संभालकर रखा गया है. यह संग्रह न केवल पारिवारिक धरोहर है, बल्कि ज्योतिषीय अध्ययन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है.

57 वर्षों तक तैयार किया ज्योतिष का जीवंत अभिलेखागार : पंडित रामप्रसाद सहल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक उनका अद्भुत अभिलेख संग्रह है. उन्होंने लगभग 57 वर्षों तक देखी गई प्रत्येक जन्मकुंडली का व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार किया. उस दौर में जब रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के आधुनिक साधन उपलब्ध नहीं थे, तब उन्होंने अपनी दूरदृष्टि और अनुशासन के बल पर एक ऐसा संग्रह तैयार किया, जो आज अपने आप में दुर्लभ धरोहर माना जाता है. किसी भी व्यक्ति की जन्मकुंडली देखने के बाद वे उसकी मूल प्रति संबंधित व्यक्ति को लौटा देते थे, लेकिन उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखते थे.

अपने जीवनकाल में हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने वाले सहल ने ज्योतिष को केवल भविष्य बताने का माध्यम नहीं माना, बल्कि उसे एक अध्ययन और अनुसंधान का विषय बनाया. वर्षों तक निरंतर अध्ययन और अनुभव के आधार पर उन्होंने अनेक ऐसे ज्योतिषीय सूत्र विकसित किए जिनकी चर्चा आज भी ज्योतिष जगत में की जाती है. उनके पास राजस्थान सहित देश के विभिन्न हिस्सों से लोग परामर्श लेने पहुंचते थे.

बीकानेर: राजस्थान के बीकानेर की शिक्षा और ज्योतिष जगत की चर्चा जब भी होती है, स्वर्गीय पंडित रामप्रसाद सहल का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है. राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले बीकानेर के पहले शिक्षक रहे पंडित रामप्रसाद सहल ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया, बल्कि ज्योतिष को भी गहन अध्ययन, शोध और अनुभव के माध्यम से नई पहचान दिलाई. उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने शिक्षक और ज्योतिषी दोनों भूमिकाओं को समान निष्ठा और समर्पण के साथ निभाया.

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आज भी लोग खोजने आते हैं अपनी जन्मकुंडली : पंडित रामप्रसाद सहल के पुत्र कामेश्वर प्रसाद सहल बताते हैं कि आज भी अनेक लोग अपने जन्म संबंधी विवरण जानने या पुरानी कुंडली प्राप्त करने के लिए उनके परिवार से संपर्क करते हैं. कई मामलों में लोगों के पास अपनी जन्मतिथि या जन्म समय का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होता. ऐसे में वर्षों पहले तैयार की गई कुंडलियों के आधार पर उन्हें आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है. उनके अनुसार उनके पिता की ओर से तैयार किया गया रिकॉर्ड इतना व्यवस्थित है कि दशकों पुरानी कुंडलियां भी अपेक्षाकृत आसानी से खोजी जा सकती हैं. यही कारण है कि आज भी अनेक परिवार इस संग्रह का लाभ उठा रहे हैं.

स्वर्गीय पंडित रामप्रसाद सहल का परिवार संभाल रहा धरोहर (ETV Bharat Bikaner)

कमर दर्द से संघर्ष के बावजूद नहीं रुका अध्ययन : सहल के छोटे पुत्र दामोदर सहल कहते हैं कि पंडित रामप्रसाद सहल का जीवन संघर्ष और समर्पण का भी उदाहरण है. वे लगभग 22 वर्षों तक गंभीर कमर दर्द की समस्या से जूझते रहे. बीमारी के कारण उन्हें कई बार लंबे समय तक बिस्तर पर रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने अध्ययन और ज्योतिषीय कार्य को कभी नहीं छोड़ा. हालांकि, उन्होंने अपने जीवनकाल में कई लोगों को ज्योतिषी सिखाई, लेकिन हम लोग रुचि होने के बाद भी सीख नहीं पाए.

ज्योतिष का गहन अध्ययन, शोध (ETV Bharat Bikaner)

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बीमारी भी उनके सेवा भावना को प्रभावित नहीं कर सकी : उन्होंने बताया कि अब उनकी विरासत के रूप में उनकी बनाई गई इन जन्मकुंडलियों और ज्योतिष और दूसरी किताबों को सहेजकर रखने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों के बावजूद वे नियमित रूप से ज्योतिष ग्रंथों का अध्ययन करते रहे और लोगों की जन्मकुंडलियां देखते रहे. उनका मानना था कि ज्ञान की साधना परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की इच्छाशक्ति पर निर्भर करती है. यही कारण रहा कि बीमारी भी उनके अध्ययन और सेवा भावना को प्रभावित नहीं कर सकी.

प्रत्येक जन्मकुंडली का व्यवस्थित रिकॉर्ड (ETV Bharat Bikaner)

मां की प्रेरणा से शुरू हुआ ज्योतिषी का सफर : उनके बड़े पुत्र कामेश्वर प्रसाद सहल बताते हैं कि पंडित रामप्रसाद सहल ने अपनी माता की प्रेरणा से ज्योतिष का अध्ययन प्रारंभ किया था. प्रारंभ में यह एक सामान्य रुचि थी, लेकिन धीरे-धीरे यह गहन अध्ययन और शोध का विषय बन गया. उन्होंने प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों का अध्ययन किया और अपने अनुभवों को उनसे जोड़कर नए निष्कर्ष विकसित किए. वर्षों की साधना और अभ्यास ने उन्हें ज्योतिष जगत में विशिष्ट पहचान दिलाई. उनके फलादेशों की सटीकता और विश्लेषण की शैली के कारण लोग उन पर विशेष विश्वास करते थे.

अभिलेख संग्रह (ETV Bharat Bikaner)

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शिक्षक के रूप में भी स्थापित किए उच्च आदर्श : पंडित रामप्रसाद सहल का मूल परिचय एक शिक्षक का था. शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया. यह सम्मान केवल उनके व्यक्तिगत कार्यों की पहचान नहीं था, बल्कि बीकानेर की शैक्षणिक परंपरा के लिए भी गौरव का विषय बना. उन्होंने विद्यार्थियों को केवल पाठ्यपुस्तकों का ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि अनुशासन, नैतिकता और सतत अध्ययन के संस्कार भी प्रदान किए. यही कारण है कि आज भी उनके अनेक विद्यार्थी और उनके परिवारजन उन्हें सम्मानपूर्वक याद करते हैं.