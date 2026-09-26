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यूपी की 8 सहकारी चीनी मिलों का कहां बजा डंका?, जानिए

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कार्यक्षमता और बेहतर प्रबंधन का प्रदर्शन करते हुए बड़ी उपलब्धि हासिल की है. राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लिमिटेड (NFCSF), नई दिल्ली की ओर से प्रदेश की 8 सहकारी चीनी मिलों को राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. ये पुरस्कार नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित ‘राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार समारोह’ में प्रदान किए गए.





मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहकारी चीनी उद्योग को मजबूत करने संबंधी निर्देशों तथा चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के मार्गदर्शन में प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों के प्रबंधन में सुधार, कार्यक्षमता बढ़ाने और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया लगातार जारी है. शासन स्तर पर की जा रही नियमित साप्ताहिक समीक्षा और बेहतर प्रबंधन का असर अब राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है.





NFCSF की ओर से देश की सहकारी चीनी मिलों को गन्ना विकास, तकनीकी दक्षता, वित्तीय प्रबंधन और समग्र प्रदर्शन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए हर वर्ष राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं.





वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश की चार सहकारी चीनी मिलों को सम्मान मिला है. बिजनौर की दि किसान सहकारी चीनी मिल, स्नेह रोड, नजीबाबाद को सभी मानकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए समग्र रूप से सर्वश्रेष्ठ सहकारी चीनी मिल का प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया. वहीं, सरजू सहकारी चीनी मिल, बेलरायां, लखीमपुर खीरी को गन्ना विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया.



इसी कड़ी में दि किसान सहकारी चीनी मिल, गजरौला, अमरोहा को चीनी परता (शुगर रिकवरी) में सुधार के लिए तथा बागपत को-ऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, बागपत को वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया.



वहीं, वर्ष 2025-26 के लिए भी प्रदेश की चार अन्य सहकारी चीनी मिलों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल, मोरना, मुजफ्फरनगर को गन्ना विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कार मिला.



रमाला सहकारी चीनी मिल, रमाला, बागपत और दि किसान सहकारी चीनी मिल, सठियांव, आजमगढ़ को उत्कृष्ट तकनीकी दक्षता के लिए सम्मानित किया गया. इसके अलावा दि किसान सहकारी चीनी मिल, पुवायां, शाहजहांपुर को उत्कृष्ट वित्तीय प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार से नवाजा गया.



प्रदेश की 8 सहकारी चीनी मिलों को मिले इन राष्ट्रीय पुरस्कारों को सहकारी चीनी उद्योग में सुधार और बेहतर प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है. उत्तर प्रदेश शासन ने पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी सहकारी चीनी मिलों का उत्साहवर्धन करते हुए प्रदेश की अन्य सहकारी चीनी मिलों से भी कार्यक्षमता, तकनीकी दक्षता और वित्तीय प्रबंधन में निरंतर सुधार के लिए प्रयासरत रहने की अपेक्षा की है.







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