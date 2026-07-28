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15 साल से ग्रेडेशन के लिए भटक रहा राष्ट्रीय खिलाड़ी, डोमिसाइल पंजाब का, खेला हरियाणा से, दो राज्यों की नीतियों में फंसा भविष्य

राष्ट्रीय खिलाड़ी दिनेश घणघस 15 सालों से पंजाब-हरियाणा की नीतियों में फंसकर खेल ग्रेडेशन और सरकारी नौकरी से वंचित हैं.

NATIONAL ATHLETE DINESH GHANGHAS
ग्रेडेशन के लिए भटक रहा राष्ट्रीय खिलाड़ी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 28, 2026 at 1:15 PM IST

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सिरसा : राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीत चुके खिलाड़ी दिनेश घणघस आज अपने खेल प्रदर्शन से ज्यादा सरकारी फाइलों की वजह से चर्चा में हैं. पंजाब के मानसा जिले के गांव झंडा खुर्द निवासी दिनेश पिछले करीब 15 वर्षों से खेल ग्रेडेशन प्रमाणपत्र के लिए पंजाब और हरियाणा के खेल विभागों के चक्कर काट रहे हैं. ग्रेडेशन नहीं मिलने के कारण उन्हें सरकारी नौकरी के कई अवसर भी गंवाने पड़े हैं.

डोमिसाइल पंजाब का, खेला हरियाणा से: दिनेश घणघस का जन्म और शुरुआती शिक्षा पंजाब के मानसा जिले में हुई. आठवीं तक पढ़ाई के बाद उन्होंने सिरसा में 12वीं तक शिक्षा प्राप्त की. वर्ष 2006 से 2013 तक उन्होंने हरियाणा के सिरसा स्थित भगत सिंह स्टेडियम में नियमित अभ्यास किया और विभिन्न प्रतियोगिताओं में हरियाणा की ओर से हिस्सा लिया. अब यही तथ्य उनके लिए सबसे बड़ी प्रशासनिक बाधा बन गया है.

NATIONAL ATHLETE DINESH GHANGHAS
15 साल से ग्रेडेशन के लिए भटक रहा राष्ट्रीय खिलाड़ी (ETV Bharat)

"15 साल से सिर्फ दफ्तरों के चक्कर काट रहा हूं": राष्ट्रीय खिलाड़ी दिनेश घणघस ने कहा कि, "मैं पिछले 15 साल से पंजाब और हरियाणा के खेल विभागों के चक्कर काट रहा हूं. हर बार कोई नया नियम या नई आपत्ति बताकर ग्रेडेशन देने से मना कर दिया जाता है. राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने के बावजूद आज तक मुझे मेरा अधिकार नहीं मिला. मेरे पास पंजाब का डोमिसाइल है, लेकिन मैंने हरियाणा से खेला. अब दोनों राज्य एक-दूसरे की जिम्मेदारी बता रहे हैं और मेरी फाइल वर्षों से अटकी हुई है."

दो राज्यों की नीतियों में फंसा खिलाड़ी का भविष्य (ETV Bharat)

सरकारी नौकरी के अवसर भी हाथ से निकले: ग्रेडेशन प्रमाणपत्र नहीं मिलने का सबसे बड़ा असर दिनेश के करियर पर पड़ा. दिनेश कहते हैं कि, "खेल कोटे की कई सरकारी भर्तियों में आवेदन करने का अवसर सिर्फ इसलिए छूट गया क्योंकि मेरे पास ग्रेडेशन प्रमाणपत्र नहीं था. जिस उम्र में मुझे नौकरी मिल जानी चाहिए थी, उस उम्र में मैं अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहा हूं. सालों की मेहनत, राष्ट्रीय उपलब्धियां और मेडल होने के बावजूद उन्हें वह सम्मान और अधिकार नहीं मिला, जिसके मैं पात्र हूं."

"सीएम और खेल मंत्री से मिलकर रखूंगा अपनी बात": दिनेश घणघस ने आगे कहा कि, "अब मैं पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और खेल मंत्रियों से मिलकर अपनी समस्या रखना चाहता हूं. मैं चाहता हूं कि दोनों सरकारें इस तरह के मामलों के लिए स्पष्ट नीति बनाएं, ताकि भविष्य में किसी भी खिलाड़ी को वर्षों तक भटकना न पड़े. यह सिर्फ उनकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं बल्कि उन सभी खिलाड़ियों का मुद्दा है, जो प्रशासनिक प्रक्रियाओं में फंस जाते हैं."

अधिकारियों ने कैमरे पर बोलने से किया इनकार: इस मामले में जब सिरसा के खेल अधिकारी जगदीप कुमार से बातचीत करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कैमरे पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. हालांकि, दिनेश के अनुसार लिखित रूप में उन्हें ग्रेडेशन नहीं दिए जाने की बात स्वीकार की गई है. वहीं मानसा के खेल अधिकारियों ने भी इस मामले में नीति संबंधी मजबूरी का हवाला दिया है.

पॉलिसी पर उठ रहे सवाल: दिनेश का कहना है कि, "पंजाब की खेल नीति 2010 के नियम 4.1 के अनुसार ग्रेडेशन डोमिसाइल के आधार पर दी जानी चाहिए. मेरा सवाल है कि यदि हरियाणा अपने डोमिसाइल खिलाड़ियों को दूसरे राज्यों से खेलने के बावजूद ग्रेडेशन का लाभ दे सकता है तो पंजाब के खिलाड़ियों के साथ अलग व्यवस्था क्यों अपनाई जा रही है. खिलाड़ी देश के लिए खेलता है, किसी राज्य के लिए नहीं. अगर नौकरी के लिए दोनों राज्यों में डोमिसाइल मान्य हो सकता है तो ग्रेडेशन के मामले में राज्य की सीमा क्यों आ जाती है?"

बता दें कि दिनेश घणघस का मामला अब केवल एक खिलाड़ी की व्यक्तिगत समस्या नहीं रह गया है. यह सवाल खेल नीतियों, प्रशासनिक प्रक्रिया और खिलाड़ियों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है. खेल विशेषज्ञों का मानना है कि यदि राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को वर्षों तक अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, तो खेल नीतियों की समीक्षा की जरूरत है.

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