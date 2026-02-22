ETV Bharat / state

'भारत की विश्व विरासत : राजस्थान' में नजर आया, इतिहास और धरोहरों का सजीव दस्तावेज

राजस्थान की गौरवशाली विरासत और विश्व पटल पर उसकी पहचान की अमिट छाप को एक मंच पर समेटा गया. जानिए क्या है खास..

National Archives of India
'भारत की विश्व विरासत : राजस्थान' प्रदर्शनी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 22, 2026 at 1:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और National Archives of India ने मिलकर जेकेके में 'भारत की विश्व विरासत : राजस्थान' प्रदर्शनी लगाई. जहां न केवल प्रदेश की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नजर आए, बल्कि राजस्थान के गठन से पहले की रियासती विरासत को भी पेश किया गया. यहां जल महल का आर्ट स्ट्रक्चर आकर्षण का केंद्र बना.

रियासतों से राज्य तक की यात्रा : प्रदर्शनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा राजस्थान के गठन से पूर्व की रियासतों की विरासत पर केंद्रित है. इसमें विभिन्न रियासती शासनों की प्रशासनिक संरचना, सांस्कृतिक संरक्षकता, कला संरक्षण और सामाजिक व्यवस्था को आर्काइव डॉक्यूमेंट के जरिए पेश किया गया. यहां राजस्थान के तमाम छोटी बड़ी रियासतों के एकीकरण और राजस्थान के निर्माण को भी दस्तावेजों के साथ पेश किया गया. इसके साथ ही सभी रियासतों की अपनी सांस्कृतिक परंपराओं, कला-संरक्षण और शौर्यगाथाओं को भी दर्शाया गया.

मुख्य सचिव ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

प्रदर्शनी में राजस्थान की ऐतिहासिक विभूतियों को विशेष रूप से स्थान दिया गया है. इनमें रानी पद्मिन, मीरा बाई, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा जैसे नाम शामिल हैं. इन विभूतियों को केवल ऐतिहासिक पात्रों के रूप में नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना और स्वाभिमान के प्रतीक हैं. ऐसे में उनके जीवन प्रसंगों, योगदान और विरासत को दस्तावेजों और चित्रों के माध्यम से जीवंत किया गया है.

यूनेस्को धरोहरों का चित्रण : प्रदर्शनी में राजस्थान के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों को पेश किया गया. यूनेस्को सूची में शामिल धरोहरों को केवल स्थापत्य के रूप में नहीं, बल्कि उनके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व के साथ पेश किया गया. पैनल्स, दस्तावेज और रेयर आर्काइव मटेरियल के माध्यम से ये बताया गया है कि कैसे इन स्थलों ने राजस्थान की पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया.

पढ़ें : Special : 300 साल की विरासत, रामगंज की जूतियों में बसता है हुनर और इतिहास

मुख्य सचिव ने की अपील- आकर अध्ययन करें : इस दौरान मौजूद रहे मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा कि ये प्रदर्शनी अगले 10 दिनों तक आमजन और शोधार्थियों के लिए खुली रहेगी. ये आयोजन राजस्थान की विशिष्ट ऐतिहासिक पहचान को समझने का सशक्त माध्यम है. उन्होंने इतिहासकारों, संरक्षण विशेषज्ञों और संस्कृति के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे इस प्रदर्शनी को अध्ययन की दृष्टि से देखें. उन्होंने कहा कि यहां इतिहास का विस्तृत और प्रमाणिक प्रस्तुतीकरण किया गया है, जिससे नई पीढ़ी को लाभ मिलेगा.

पर्यटन नीति से जुड़ा सांस्कृतिक दृष्टिकोण : मुख्य सचिव ने हाल ही में राज्य सरकार की ओर से लॉन्च की गई राजस्थान पर्यटन नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि विभिन्न संस्थानों को राजस्थान दिवस के अवसर पर कम से कम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि विरासत के प्रति जन-जागरूकता बढ़े.

पढ़ें : संस्कृति के रंग : DJ के जमाने में भी 'चंग' की थाप की आवाज जिंदा रखा है यह परिवार...

विरासत से संवाद : बहरहाल, ये प्रदर्शनी केवल चित्रों और दस्तावेजो का संग्रह नहीं है, बल्कि राजस्थान की आत्मा से संवाद का एक माध्यम है. वैश्वीकरण के इस दौर में जब सांस्कृतिक पहचान के प्रश्न उठते हैं, तब ऐसे आयोजन विरासत को समझने, संजोने और आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण प्रयास कहे जा सकते हैं. राजस्थान की ऐतिहासिक परंपरा, शौर्यगाथा और स्थापत्य कला को एक साथ देखने का अवसर शायद ही मिलता हो. ऐसे में ये प्रदर्शनी विरासत-प्रेमियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है.

TAGGED:

भारत विश्व विरासत राजस्थान
NATIONAL ARCHIVES OF INDIA
EXHIBITION IN JAIPUR
WORLD HERITAGE RAJASTHAN
RAJASTHAN HERITAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.