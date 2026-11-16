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राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार की बेटियों का दमदार प्रदर्शन, दो कांस्य पदक जीते

बिहार की बेटियों ने दिखाया दम ( ETV Bharat )

पटना : मेघालय के शिलांग में आयोजित 33वीं और 46वीं एनटीपीसी सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है. प्रतियोगिता में बिहार की महिला इंडियन राउंड टीम और मिश्रित रिकर्व टीम ने कांस्य पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है. 11 से 18 नवंबर तक आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के तीरंदाजों ने अपने खेल कौशल, बेहतर तालमेल और मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का प्रदर्शन किया.

बिहार की बेटियों ने दिखाया दम