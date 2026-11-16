राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार की बेटियों का दमदार प्रदर्शन, दो कांस्य पदक जीते
National Archery Championship: बिहार की बेटियों ने राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में दम दिखाया है. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : November 16, 2026 at 8:36 PM IST
पटना : मेघालय के शिलांग में आयोजित 33वीं और 46वीं एनटीपीसी सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है. प्रतियोगिता में बिहार की महिला इंडियन राउंड टीम और मिश्रित रिकर्व टीम ने कांस्य पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है. 11 से 18 नवंबर तक आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के तीरंदाजों ने अपने खेल कौशल, बेहतर तालमेल और मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का प्रदर्शन किया.
बिहार की बेटियों ने दिखाया दम
33वीं एनटीपीसी सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार की महिला इंडियन राउंड टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया. पूजा कुमारी, सोनी कुमारी, संस्कृति राज और छोटी कुमारी की टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए पदक तक का सफर तय किया. बिहार की टीम ने महाराष्ट्र और पंजाब को हराकर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की.
हालांकि, तीसरे मुकाबले में उत्तर प्रदेश के खिलाफ कड़े संघर्ष के बावजूद टीम को 3-5 अंकों से हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद खिलाड़ियों ने शानदार वापसी की और मणिपुर को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा जमा लिया.
राज्य को दोहरी सफलता
वहीं, 46वीं एनटीपीसी सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार की मिश्रित रिकर्व टीम ने भी कांस्य पदक जीतकर राज्य को दोहरी सफलता दिलाई. अंशिका कुमारी और समर्थ कुमार की जोड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पोडियम पर जगह बनाई. इस तरह बिहार के खिलाड़ियों ने दो अलग-अलग स्पर्धाओं में दो कांस्य पदक हासिल कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया.
क्या बोले रवीन्द्रण शंकरण?
बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवीन्द्रण शंकरण ने खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप की दो अलग-अलग स्पर्धाओं में दो कांस्य पदक जीतना बिहार की तीरंदाजी के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है.
राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार को कांस्य पदक! 🥉 46वीं NTPC सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2026 में बिहार की मिक्स्ड टीम (रिकर्व) ने कांस्य पदक हासिल किया। अंशिका कुमारी एवं समर्थ कुमार ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से यह उपलब्धि हासिल कर राज्य का मान बढ़ाया। दोनों खिलाड़ियों को इस उपलब्धि के लिए खेल विभाग एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं। #BiharSports #Archery #NTPCNationals2026 #ProudMoment #DilSeKheloMilKeJeeto @samrat4bjp @_ShreyasiSingh @DGBSSA @IndiaSports @IPRDBihar @PIB_Patna @BiharSportsDept @Media_SAI— Bihar State Sports Authority (@BSSABihar) November 16, 2026
''यह सफलता खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, समर्पण और राज्य में तीरंदाजी के प्रति बढ़ते उत्साह को दर्शाती है. बिहार के इन खिलाड़ियों की उपलब्धि राज्य के अन्य उभरते तीरंदाजों के लिए भी प्रेरणादायक साबित होगी.''- रवीन्द्रण शंकरण, महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण
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