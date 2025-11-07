ETV Bharat / state

अब राजस्थानी में भी गूंजेगा वंदे मातरम्, साहित्यकार इकराम राजस्थानी ने किया राजस्थानी काव्य अनुवाद

इस काव्य के माध्यम से इकराम राजस्थानी ने मातृभूमि के प्रति समर्पण, कृतज्ञता और श्रद्धा को स्थानीय भावों में पिरोया है.

Vande Mataram program in SMS
एसएमएस में वंदे मातरम् कार्यक्रम (ETV Bharat Jaipur)
Published : November 7, 2025 at 1:44 PM IST

जयपुर: 'वंदे मातरम्', वह गीत है, जिसने आजादी की लड़ाई में करोड़ों भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की लौ जगाई थी, अब राजस्थानी भाषा में भी गूंजेगा. जयपुर के साहित्यकार इकराम राजस्थानी ने राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' का पहला राजस्थानी काव्य अनुवाद तैयार किया है. यह अनुवाद राष्ट्रगीत की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर मातृभूमि को समर्पित किया जाएगा.

मूल रूप से बंकिम चंद्र चटर्जी की ओर से 1882 में लिखे गए 'वंदे मातरम्' को 1896 में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस अधिवेशन में स्वरबद्ध कर पहली बार गाया था. बाद में महर्षि अरविंदो ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया और मोहम्मद आरिफ खान ने इसे उर्दू में अनूदित किया. अब, 150 साल बाद यह गीत राजस्थानी भाषा के काव्य रूप में सामने आया है.

अब मातृभूमि को राजस्थानी शब्दों में प्रणाम: इकराम राजस्थानी ने इस काव्य अनुवाद का शीर्षक दिया है 'हे मायण निवण करां म्हें, ओ जामण निवण करां म्हें.' इस अनुवाद में मातृभूमि की महिमा, प्रकृति की कोमलता और जन-जीवन के भावों को राजस्थानी संस्कृति की भाषा में उतारा गया है.

'तू जलम भौम ह म्हांकी, मां सागण निवण करां म्हें.

तू मीठा जळरौ झरणों, तू शीतल भाळ रौं झोंको.

सारा जगरी हरियाली, तू क्यारी फूलों वाली.

सारा सुख देवण वाळी, तू वरदानां री थाली.'

इस काव्य के माध्यम से कवि ने मातृभूमि के प्रति समर्पण, कृतज्ञता और श्रद्धा को स्थानीय भावों में पिरोया है. इकराम राजस्थानी कहते हैं, 'जब देश की हर भाषा में वंदे मातरम् का अनुवाद हो चुका है, तो राजस्थान की बोली में क्यों नहीं होना चाहिए? इस उपलब्धि को लेकर इकराम राजस्थानी ने कहा कि राजस्थानी में वंदे मातरम् का अनुवाद करना मेरे लिए मातृभूमि को प्रणाम करने जैसा है.

राजस्थान के आंदोलनों में गूंजता था वंदे मातरम्: भारत की आजादी के आंदोलन में 'वंदे मातरम्' केवल एक गीत नहीं, बल्कि देशभक्ति का उद्‌घोष था. वरिष्ठ पत्रकार जितेन्द्र सिंह शेखावत बताते हैं कि जयपुर राज्य में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान 'वंदे मातरम्' के नारे गूंजा करते थे. 1939 में जब प्रजामंडल के नेता जमना लाल बजाज को गिरफ्तार किया गया, तो विरोध में सत्याग्रहियों ने जयपुर में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया. 22 जनवरी, 1939 को चौथे जत्थे ने सी.एल. गौड़ के नेतृत्व में जौहरी बाजार से जुलूस निकाला. पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर जनता ने 'वंदे मातरम्, प्रजामंडल की जय' के नारों से आसमान गूंजा दिया. महिलाओं ने बसों को रुकवाकर सत्याग्रहियों के गले में मालाएं पहनाईं.

जितेंद्र सिंह शेखावत अपने एक लेख में बताते हैं कि इतिहासकार डॉ. विनीता परिहार लिखती हैं कि जमनालाल बजाज को 29 दिसंबर, 1938 को सवाई माधोपुर स्टेशन पर रोककर गिरफ्तार किया गया था. इसके विरोध में 2 फरवरी, 1939 को जयपुर के चौड़ा रास्ता में विशाल सभा हुई, जिसमें चिरंजीलाल मिश्रा, हंस डी. राय और चिरंजी लाल अग्रवाल ने संबोधन दिया. उस समय प्रजामंडल के अध्यक्ष जमनालाल बजाज, उपाध्यक्ष चिरंजीलाल मिश्रा, महामंत्री हीरालाल शास्त्री और संयुक्त मंत्री कपूर चंद पाटनी थे.

कांग्रेस अधिवेशन में गूंजा था राष्ट्रगीत: आजादी के बाद दिसंबर 1948 में जयपुर के वर्तमान गांधीनगर और बापूनगर क्षेत्र में कांग्रेस का 55वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था. इस अधिवेशन में भी 'वंदे मातरम्' गीत गाया गया था. जितेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार वरिष्ठ पत्रकार सीताराम झालानी ने अपनी पुस्तक 'अनुपम राजस्थान' में उल्लेख किया है कि 2 अक्टूबर, 1948 को आचार्य विनोबा भावे ने अधिवेशन स्थल का शिलान्यास किया था. डॉ. पट्टाभि सीतारमैया की अध्यक्षता में आयोजित इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और गोविंद बल्लभ पंत सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे. स्वागत समिति के अध्यक्ष गोकुल भाई भट्ट थे, जबकि हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, दौलतमल भंडारी और देवीशंकर तिवारी जैसे प्रजामंडल के नेता भी इस अधिवेशन में मौजूद रहे.

राजस्थानी को मिलेगा सांस्कृतिक सम्मान: आखर राजस्थान के संयोजक प्रमोद शर्मा का कहना है कि 'वंदे मातरम्' का राजस्थानी रूप केवल एक अनुवाद नहीं, बल्कि राजस्थानी भाषा की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है. यह प्रयास न सिर्फ मातृभूमि के प्रति श्रद्धांजलि है, बल्कि राजस्थानी को राष्ट्रीय विमर्श में प्रतिष्ठा दिलाने की दिशा में भी एक सशक्त कदम है.

