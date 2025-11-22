ETV Bharat / state

Explainer: वंदे मातरम् विवाद; क्या हुआ था 1937 में, राष्ट्रगीत पर विरोध क्यों और कब-कब ठनी 'रार'?

लखनऊ : '1937 में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के महत्वपूर्ण अंतरा हटा दिए गए थे. इससे विभाजन के बीज बोए गए. ऐसी 'विभाजनकारी मानसिकता' आज भी देश के लिए एक चुनौती है'.7 नवंबर को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में PM मोदी की ओर से कही गई इन बातों ने राष्ट्रीय गीत पर नई बहस छेड़ दी. कई दिनों तक सियासी गलियारों में भी हलचल मची रही.

1875 में बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय के 'आनंदमठ' उपन्यास से निकला वंदे मातरम् गीत एक दौर में क्रांतकारियों में जोश भरता था. तब से लेकर आज तक इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है. उत्तर प्रदेश की योगी योगी सरकार राज्य के सभी स्कूलों में राष्ट्रगीत गायन को अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है. इस सिलसिले में ईटीवी भारत ने भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर, मुस्लिम धर्म गुरु समेत अन्य से बात की. राष्ट्रीय गीत को लेकर समय-समय पर उपजे विवाद की वजह जानने की कोशिश की पढ़िए रिपोर्ट..

'बंगाल बंटवारे से शुरू हुआ था गीत का विरोध' : उत्तर प्रदेश के पूर्व सूचना आयुक्त सैयद हैदर अब्बास रिजवी ने बताया कि वंदे मातरम् गीत का इतिहास काफी पुराना है. अंग्रेजों ने जब बंगाल का बंटवारा शुरू किया तो सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे. अंग्रेजों ने हिंदू-मुस्लिम को 2 धड़ों में बांट दिया. हिंदू-मुस्लिम एक-दूसरे के खिलाफ लामबंद हो गए. वंदे मातरम् गीत का यहीं से विरोध शुरू हुआ. यह अब तक जारी है.

शुचेता कृपलानी ने भी गाया था वंदे मातरम् : उन्होंने बताया कि अंग्रेजों के 1905 में बंगाल के बंटवारे के दौरान आंदोलन चला. साल 1911 में अंग्रेजों को यह फैसला वापस लेना पड़ा. 1909 में मॉर्ले-मिंटो सुधार (Morley-Minto Reforms) आया. इसमें कहा गया कि मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल लाए जाएंगे. इसमें भी खूब दंगे हुए. हालांकि वह वापस हो गया. नेहरू के स्पीच 'ट्रुथ विद डेस्टिनी' के बाद क्रांतिकारी शुचेता कृपलानी ने संविधान सभा में वंदे मातरम् गाया था.

'सारे जहां से अच्छा'..गाते हैं मुसलमान' : इसके बाद सभी सदस्यों ने जन गण मन भी गाया था. पूर्व सूचना आयुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय गीत किसी पर थोपा नहीं जा सकता है. इसके लिए संविधान में भी छूट है. मुसलमान 'सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा' गाते हैं. इसे दिल से गाते हैं. मुस्लिम समुदाय ने इस देश को उसी शिद्दत और पैमाने के साथ चाहा जैसा कोई और चाह सकता है. वंदे मातरम् की जगह अगर बंदे ईश्वरम कहा जाए तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा.

'मुल्क से मोहब्बत करने पर किसको ऐतराज?' : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शाहिद मंजूर का कहना है कि राष्ट्र प्रेम किसी की बपौती नहीं है. यह हम सबका है. यह हमारे ईमान का हिस्सा है. हमें तो यह सिखाया जाता है कि जिस मुल्क में आप रहे उससे मोहब्बत करें. अगर हम मोहब्बत न करें तो ईमान से ही हमारा मामला खराब हो जाएगा. वंदे मातरम् पर सवाल उठता क्यों है?. कोई कहां इसमें हस्तक्षेप करता है. मुल्क से मोहब्बत करने पर किसको ऐतराज हो सकता है?.

उन्होंने आगे कहा कि जो इस गीत पर राजनीति करता हैं, उनका तो काम ही यही है कि कैसे कोई मसला निकालें कि हिंदु-मुस्लिम में खाई पैदा हो. बची कुची कसर मीडिया पूरी कर दे रहा है. सरकार का अपना एजेंडा है, सरकार क्या करना चाहती है?, यह सरकार तय करें.

'देशभक्ति की भावना जगाता है वंदे मातरम्' : भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय में वंदे मातरम् गीत पर छात्र-छात्राओं को रियाज कराने वाले गायक नमन सिंह ने बताया कि मैं बच्चों को सुगम संगीत सिखा रहा हूं. साहित्य तभी पूर्ण है जब उसमें संगीत का समावेश हो. चाहे वह भक्ति को लेकर हो या देशभक्ति को लेकर हो. वहीं गायन सीख रहीं ईशा ने बताया कि वंदे मातरम् को कई मशहूर गायक भी गा चुके हैं. यह गीत राष्ट्रभक्ति की भावना से गाया जाता है.

वाइस चांसलर बोलीं-अमर है वंदे मातरम् : लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर अरूण चक्रवर्ती ने बताया कि वंदे मातरम् आजादी के आंदोलन के समय क्रांतिकारियों का जुनून हुआ करता था. वहीं भातखंडे यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर मांडवी सिंह ने कहा कि कोई भी रचना जब संगीत से जुड़ता है तो उसकी बात ही अलग होती है. वंदे मातरम् राष्ट्र प्रेम का प्रतीक गीत माना जाता है. यह गीत अमर है, और हमेशा अमर रहेगा.

वहीं सोशल मीडिया पर #वंदेमातरम बनाम #माईचॉइस कई दिनों तक ट्रेंड में रहा. इस पर वरिष्ठ पत्रकार अतहर अहमद कहते हैं कि सोशल मीडिया पर हर मुद्दे पर लोग 2 धड़ों में बंट जाते हैं, जिसको जो सूट करता है वह वही लिखता है. युवा हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखते हैं, लेकिन उनको यह नहीं भूलना चाहिए कि जिससे राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रीयता जुड़ा हो वहां चॉइस का ऑप्शन खत्म हो जाता है.

वंदे मातरम् को यूपी के स्कूलों में अनिवार्य करने की तैयारी : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम् गायन को अनिवार्य करने का ऐलान किया है. गोरखपुर में 10 नवंबर को निकली एकता यात्रा के दौरान सीएम ने कहा था कि कोई भी धर्म राष्ट्र से ऊपर नहीं है. ‘वंदे मातरम्’ हमारी सांस्कृतिक पहचान है. यह राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है. इसका विरोध करने का कोई मतलब नहीं है. सूबे के सभी स्कूलों में वंदे मातरम के गायन को अनिवार्य किया जाएगा.

राष्ट्रीय गीत थोपा नहीं जा सकता-अखिलेश : उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक सवाल के जवाब में पिछले दिनों कहा था कि क्या संविधान बनाते समय संविधान निर्माता ने बहस नहीं की थी?. आम सहमति के बाद ही राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दिया गया. यह थोपा नहीं जा सकता बल्कि दोनों में से किसी को चुन सकते हैं. बीजेपी के लोगों को खुद वंदे मातरम् याद नहीं है.

इतिहास की गहराइयों में ‘वंदे मातरम्’ : बंगाल के कांटलपाड़ा गांव में बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने ‘वंदे मातरम्’ गीत की रचना की. इसके बाद 7 नवंबर 1875 उपन्यास 'आनंदमठ' में इसे स्थान मिला. इसमें मां भारती को देवी स्वरूप में चित्रित किया गया. 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसे गाया था. आजादी के आंदोलन में यह गीत गूंजता था तो ब्रिटिश हुकूमत हिल जाती थी.

संविधान सभा से सुप्रीम कोर्ट तक एक गीत : आजादी के समय भी वंदे मातरम् गीत को लेकर मतभेद सामने आए थे. संविधान सभा में बहस के बाद 14 अगस्त 1947 की रात ‘वंदे मातरम्’ से बैठक की शुरुआत हुई. ‘जन गण मन’ से बैठक का समापन हुआ था. 1950 में दोनों गीतों को सम्मान मिला. ‘जन गण मन’ को राष्ट्रीय गान और ‘वंदे मातरम्’ को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया.

गीत के कुछ छंदों पर मुस्लिम लीग को थी आपत्ति : 1937 में नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस और आचार्य नरेंद्र देव की समिति ने सिफारिश की थी कि ‘वंदे मातरम्’ के शुरुआती 2 पद ही प्रासंगिक माने जाएं, ताकि किसी की धार्मिक भावना को ठेंस न पहुंचे. मुस्लिम लीग और कुछ अन्य वर्गों को इसके कुछ छंदों पर आपत्ति थी. कांग्रेस कार्य समिति ने केवल इसके पहले 2 छंदों को ही स्वीकार किया था. संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया, लेकिन इसे राष्ट्रगान के समान ही सम्मान देने का निर्णय लिया.

1986 में केरल के एक स्कूल केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि किसी व्यक्ति को इस गीत के गायन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता. संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की थी कि 'जन गण मन' राष्ट्रगान होगा और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण ‘वंदे मातरम्’ को भी इसी के समान सम्मान मिलेगा.

वंदे मातरम् पर महात्मा गांधी ने कही थे ये बातें : 1905 में महात्मा गांधी ने लिखा था कि 'आज लाखों लोग एक बात के लिए एकत्र होकर वंदे मातरम्‌ गाते हैं. मेरे विचार से इसने हमारे राष्ट्रीय गीत का दर्जा हासिल कर लिया है. मुझे यह पवित्र, भक्तिपरक और भावनात्मक गीत लगता है. कई अन्य राष्ट्रगीतों के विपरीत यह किसी अन्य राष्ट्र-राज्य की नकारात्मकताओं के बारे में शोर-शराबा नहीं करता.

वंदे मातरम्‌ गीत ने महात्मा गांधी को भी किया था रोमांचित : इसके बाद 1936 में गांधी जी ने लिखा था कि 'कवि ने हमारी मातृभूमि के लिए जो अनके सार्थक विशेषण प्रयुक्त किए हैं, वे एकदम अनुकूल हैं, इनका कोई सानी नहीं है'. मुझे जब आनन्दमठ के बारे में कुछ नहीं मालूम था, और न इसके अमर लेखक बंकिम के बारे में, तब भी वंदे मातरम्‌ मेरे ह्रदय पर छा गया था'.