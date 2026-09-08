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पलामू प्रमंडल में खत्म हुई नक्सल चुनौती! नेशनल हाइवे और स्टेट हाईवे बता रहे हैं बदलाव की कहानी

पलामू प्रमंडल से गुजर रहे नेशनल हाइवे एवं स्टेट हाइवे अब दहशत से सुहाने सफर तक की कहानी कहते हैं. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 8, 2026 at 1:33 PM IST

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पलामू: झारखंड के पलामू प्रमंडल के इलाके में 2004 के बाद से सड़क पर हुए नक्सल हमलों में 60 से अधिक जवान शहीद हुए हैं. आंकड़े बता रहे हैं कि पलामू, गढ़वा एवं लातेहार से गुजरने वाली सड़कों पर नक्सलियों का किस प्रकार कब्जा हुआ करता था. शाम चार बजे के बाद पलामू, गढ़वा और लातेहार की 45 लाख की आबादी अपने घरों में कैद हो जाती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं.

पलामू प्रमंडल से गुजरने वाली सड़कों पर नक्सलियों के एक फरमान के बाद पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के क्षेत्रों में सब कुछ थम सा जाता था. नक्सली संगठन महीने में दो से तीन दिन विभिन्न मामलों को लेकर बंद की घोषणा किया करते थे. नक्सलियों के फरमान का उल्लंघन करने वालों को मौत की सजा दी जाती थी या उनके गाड़ियों को आग लगा दी जाती थी.

दरअसल पलामू, गढ़वा एवं लातेहार का इलाका प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों के रेड कॉरिडोर में आता था. पलामू प्रमंडल से गुजरने वाली सभी सड़कों पर नक्सलियों का कब्जा हुआ करता था.

सड़क के आसपास बड़े पैमाने पर कई संस्थाओं का निर्माण

पलामू, गढ़वा एवं लातेहार से गुजरने वाली सभी सड़कों पर नक्सल नाम की चुनौती खत्म हो गई है. पलामू प्रमंडल से गुजरने वाली किसी भी सड़क पर किसी भी वक्त सफर तय किया जा सकता है. सड़क के आसपास बड़े पैमाने पर कई संस्थाओं का निर्माण हो रहा है जबकि आबादी बसने लगी है, अब सड़क के अगल-बगल बाजार भी लगने लगे हैं.

दअरसल, पलामू प्रमंडल से तीन नेशनल हाइवे गुजरते हैं. रांची से मुड़ीसेमर, जो कभी नेशनल हाइवे 75 के नाम से जाना जाता था, अब यह नेशनल हाइवे 39 हो गया है. इस नेशनल हाईवे को फोरलेन बनाया जा रहा है, इसी नेशनल हाईवे पर सबसे ज्यादा नक्सल हमले हुए हैं. पलामू से बिहार के औरंगाबाद जिले को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 98 अब 139 हो गया है. इस नेशनल हाईवे पर भी कई बड़े नक्सल हमले हो चुके हैं, लेकिन अब दोनों नेशनल हाइवे बदलाव की कहानी बयां कर रहे हैं.

हालात अब बदल गए हैं. पलामू प्रमंडल से किसी भी इलाके में आसानी से रात में सफर तय किया जा सकता है. पहले हिम्मत नहीं होती थी कि रात में किसी भी रोड पर सफर तय कर सके. पलामू प्रमंडल के इलाके में पिछले एक दशक में यह सबसे बड़ा बदलाव हुआ है कि लोग रात में भी अब सफर तय कर रहे हैं. रोड के अगल-बगल बाजार लगने लगे हैं और आबादी भी घर बनाने लगी है: संदीप पासवान, ग्रामीण, पलामू, पिपरा

NH को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस ने तैयार की थी योजना

2014 के बाद से पलामू से गुजरने वाली सभी सड़क को सुरक्षित बनाने की एक कार्य योजना तैयार की गई. इसी दौरान नक्सलियों के खिलाफ अभियान को लेकर नई रणनीति भी तैयार हुई. पुलिस ने ऐसे इलाकों को चिन्हित किया, जहां नक्सली नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे या ग्रामीण सड़क पर आसानी से हमला करते थे या किसी को निशाना बनाते थे. उन सभी जगह पर पुलिस ने पिकेट और कैंप की स्थापना की. रोड पर बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया गया एवं कई इलाकों में जांच शुरू की गई.

पलामू से रांची जाने वाले रोड पर तीन जगह पर पिकेट की स्थापना की गई थी, जबकि ग्रामीण इलाके के रोड पर कैंप का निर्माण हुआ था. पुलिस और नक्सलियों के बीच नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर कई बार मुठभेड़ भी हुए. 2018-19 तक नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर नक्सल कब्जे की स्थिति बेहद ही कमजोर हो गई थी. 2023-24 तक पलामू प्रमंडल से गुजरने वाले किसी भी रोड से नक्सलियों का कब्जा पूरी तरह से खत्म हो गया था. पुलिस ने एक बेहतर रणनीति तैयार करके नक्सलियों के कब्जे से सभी रोड को मुक्त करवाया और उनको सेनेटाइज किया.

झारखंड में नक्सल अपनी समाप्ति की ओर है. काफी हद तक पलामू प्रमंडल का इलाका सुरक्षित हो गया है. नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं. पुलिस एवं सुरक्षाबलों का इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है. किसी भी वक्त अब वाहनों का परिचालन हो रहा है. किसी भी इलाके के विकास के लिए बेहतर परिवहन और बेहतर कानून व्यवस्था होना जरूरी है. सरकार का भी यही मकसद है, इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखकर अभियान चलाया गया और आत्मसमर्पण नीति भी लाई गई. नक्सलियों के दस्ते को इलाके से खत्म किया गया है: किशोर कौशल, डीआईजी, पलामू

भारत माला प्रोजेक्ट से बदल रही है पलामू प्रमंडल की तस्वीर!

भारत माला प्रोजेक्ट के तहत रांची से वाराणसी तक फोरलेन रोड का निर्माण किया जा रहा है और यही प्रोजेक्ट, पलामू से होकर गुजर रहा है. इसके अलावा पलामू से बिहार के औरंगाबाद में जीटी रोड को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे फोरलेन का भी काम चल रहा है.

भारत माला प्रोजेक्ट ने पलामू की तस्वीर को बदला है. पलामू के औद्योगिक विकास की नींव को भारत माला प्रोजेक्ट में रखा है. प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद पलामू के इलाके में बड़े पैमाने पर बदलाव होंगे. फिलहाल बड़े कंस्ट्रक्शन भारत माला प्रोजेक्ट के आसपास चल रहे हैं.

कई नेशनल प्रोजेक्ट प्रस्तावित

सांसद विष्णु दयाल राम पलामू लोकसभा के इलाके के औद्योगिक विकास और कनेक्टिविटी को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं. सांसद के प्रयासों के कारण ही नेशनल हाईवे से 39 और 139 का फोरलेन का कार्य चल रहा है जबकि कई नेशनल प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं. पलामू से गुजरने वाले कई स्टेट हाईवे का नेशनल हाईवे में चयन हुआ है और केंद्र सरकार उसके निर्माण के लिए भी पैसे दे रही है.

भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बंद रहे रांची से वाराणसी नेशनल हाईवे सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला है. किसी भी इलाके की तस्वीर बदलने का यातायात एक प्रमुख साधन होता है. यातायात की सुविधा बहाल होने के बाद इलाके का औद्योगिक विकास होगा. कनेक्टिविटी बेहतर होने के बाद उद्योगपति यहां आसानी से आ जा सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को लगा सकते हैं. कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए कई बिंदुओं पर प्रयास किया जा रहा है: विष्णुदयाल राम, सांसद पलामू

पलामू प्रमंडल से गुजरने वाली सड़क पर हुए कई बड़े नक्सल हमले

पलामू, गढ़वा और लातेहार से गुजरने वाली रोड पर 2004 के बाद से कई बड़े नक्सल हमले हुए हैं. 2004 में नक्सलियों ने सबसे पहले पलामू प्रमंडल के इलाके से ही लैंड माइंस का इस्तेमाल करना शुरू किया था. 2004 के बाद से पलामू, गढ़वा एवं लातेहार से गुजरने वाले नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे और ग्रामीण सड़कों पर कई बड़े विस्फोट हुए हैं. नक्सलियों के हमले में तीनों जिलों में 40 से भी अधिक जवान शहीद हुए हैं. 2004 से 2020 के बीच नक्सलियों ने 235 से भी ज्यादा बंद की घोषणा की.

पलामू से रांची जाने वाली नेशनल हाईवे पर पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम को भी नक्सल निशाना बना चुके हैं और विस्फोट कर चुके हैं. सबसे अधिक हमले डाल्टनगंज-रांची, डाल्टनगंज-महुआडांड़, डाल्टनगंज-औरंगाबाद, छतरपुर-जपला, पांकी-बालूमाथ, रंका-भंडरिया रोड पर हुआ है.

पलामू प्रमंडल के जंगली इलाकों से गुजरते हैं NH और SH

पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के इलाके से गुजरने वाले नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे, घने जंगलों के इलाके से गुजरते हैं. नक्सली इन्हीं जंगलों का फायदा उठाते थे और घटनाओं को अंजाम देते थे. बंद की घोषणा करने के दौरान, नक्सली नेशनल एवं हाईवे स्टेट हाईवे और ग्रामीण सड़क से गुजरने वाले किसी भी प्रकार के वाहन को निशाना बनाते थे. नक्सली, फरमान का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया करते थे.

पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, इन हमलों में तीनों जिलों में 2004 से 2020 के बीच 60 से भी अधिक गाड़ियों का नुकसान हुआ है. बंद के दौरान नक्सली संगठन कई घंटे तक नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को अपने कब्जे में रखते थे. नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर पेड़ों को काटकर गिरा दिए जाते थे. 2021-22 के बाद से नेशनल हाईवे एवं स्टेट हाईवे पर नक्सलियों का हमला नहीं हुआ है.

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