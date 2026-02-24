नेशनल एग्रीकल्चर फेस्ट का आयोजन, 200 किसानों ने की शिरकत, जानिये क्या रहा खास
एग्रीकल्चर फेस्ट में विभिन्न सरकारी विभागों और छात्रों ने स्टाल लगाए. जिसमें कृषि से संबंधित जानकारियां दी गई.
विकासनगर: उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के सहयोग से देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में नेशनल एग्रीकल्चर फेस्ट के रूप मे दो दिवसीय कृषि कुंभ का शुभारंभ किया गया. जिसमें यूकास्ट के डीजी डॉ दुर्गेश पंत और पदम श्री प्रेमचंद शर्मा ने मुख्य अतिथि के रुप में कार्यक्रम शिरकत की.
देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी मे दो दिवसीय नेशनल एग्रीकल्चर फेस्ट कुंभ की शुरूआत हुई . उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ( यूकास्ट) के सहयोग से आयोजित इस महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप मे यूकास्ट के डीजी डॉ दुर्गेश पंत और प्रगतिशील किसान पदम श्री प्रेमचंद शर्मा नेक्स्ट प्रज्वलित कर किया. इस दो दिवसीय कृषि कुंभ मे प्रदेश के कोने कोने से करीब 200 प्रगतिशील किसानों और कृषि विज्ञान के के वैज्ञानिकों सहित देहरादून के अनेकों विश्वविद्यालय से छात्रों ने शिरकत की.
कृषि कुंभ का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक खेती और आधुनिक तकनीक के बीच के अंतर को कम करना है. वैज्ञानिकों ने किसानों की जमीनी समस्याओं को सुना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को लाभ का सौदा बनाने की बारिकी साझा की. परिसर मे विभिन्न सरकारी विभागों और छात्रों द्वारा स्टाल लगाए गए .जहां पर छात्रों ने संबंधित जानकारियां भी जुटाई.
यूकास्ट के डीजी डाक्टर दुर्गेश पंत ने बताया आज के दौर मे जलवायु परिवर्तन एक बडी चुनौती है. दुनिया में बड़े परिवर्तन आ रहे हैं. तकनीक आ गई है. उन्होंने कहा आज हम कृषि में उर्वरा शक्ति की बात कर रहे हैं. बायोडायवर्सिटी की बात कर रहे हैं. किसानों की इनकम के बारे में बात कर रहे हैं. इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए. उन्होंने कहा पीएम मोदी लगातार किसानों की आय बढ़ाने की बात करते हैं. साथ ही वे किसानों को आगे बढ़ाने की बात भी कहते हैं.
उन्होंने कहा मुख्यमंत्री भी इसी प्रयास में लगे हैं. इसी क्रम में कृषि कुंभ का आयोजन किया गया है. यह बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है. इसके माध्यम से हमारे राज्य भर के काश्तकार लाभान्वित होंगे.
प्रगतिशील किसान पद्मश्री प्रेम चंद शर्मा ने कहा खेती में प्रयोग करना जरूरी है. इस तरह के आयोजनों से युवा पीढ़ी का रूझान भी कृषि की तरफ बढ़ेगा. जब तकनीक और अनुभव मिलेंगे तभी किसान समृद्ध होगा.
विश्वविद्यालय की स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर डॉक्टर मनीषा फोगाट ने बताया कार्यक्रम का आयोजन हमारी मॉडर्न एग्रीकल्चर और हमारे स्टूडेंट के बीच के गैप को को कम करने के लिए किया गया है. इसे स्टूडेंट डायरेक्ट किसानों के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं.
