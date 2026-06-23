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श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना हुआ साकार, बंगाल में बनी हमारी सरकार: रेखा गुप्ता

नई दिल्‍ली: देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर मंगलवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. दिल्ली गेट स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. कार्यक्रम में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद मनोज तिवारी, योगेंद्र चंदोलिया, बांसुरी स्वराज, स्वाति मालीवाल, दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज सिंह और रविंद्र इंद्राज समेत अनेक विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे. इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हर्ष मल्होत्रा ने पौधारोपण भी किया.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर सभा को संबोधित किया. उन्‍होंने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्रभक्ति, त्याग और समर्पण का प्रतीक है. मुख्‍यमंत्री ने कहा, 'आज का दिन उस महान व्यक्तित्व को याद करने का अवसर है, जिसने भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक नींव रखी. भाजपा आज जिस विशाल वटवृक्ष के रूप में देशभर में खड़ी है, उसके बीज डॉ. मुखर्जी ने ही बोए थे.' रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि 'राष्ट्र प्रथम' की भावना, जिसके साथ आज भाजपा कार्य कर रही है, डॉ. मुखर्जी की सोच और सिद्धांतों से प्रेरित है. उन्होंने उनके उस विचार का भी उल्लेख किया, जिसमें पूरे देश में 'एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान' की व्यवस्था की बात कही गई थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा उनके बताए मार्ग पर चलते हुए जनहित और राष्ट्रहित में कार्य करती रहेगी.