ETV Bharat / state

शिवरात्रि महोत्सव में चला पहाड़ी गानों का जादू, नाटी किंग ने जमाया रंग, झूमे दर्शक

नाटी किंग कुलदीप शर्मा ने रोहड़ू जाणा मेरी अमीये, बाशो कांटे रे मोरो हाय इलिए मेरी, कालीये रे हांडो रे, आजकल की छोरी देखो धोखा, शिल्पा शिमला आलिए, पानी री टंकी ओ भाई रामा सहित कई लोकप्रिय हिमाचली गीतों की शानदार प्रस्तुति दी. उनकी पहाड़ी नाटी रिमिक्स पर दर्शक खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए. इंडियन आइडल फेम नेहा दीक्षित ने ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं और नितिन शर्मा ने ऐ जिंदगी गले लगा जैसे गीतों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया.

मंडी: छोटी काशी मंडी में 16 फरवरी से 7 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की शुरुआत हो गई है. वहीं, अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या में लोक-संगीत और फिल्मी तरानों का शानदार संगम देखने को मिला. नाटी किंग कुलदीप शर्मा की दमदार प्रस्तुतियों ने पंडाल में मौजूद दर्शकों को देर रात तक झूमने पर मजबूर कर दिया. वहीं, इंडियन आइडल फेम नेहा दीक्षित और नितिन शर्मा ने पहाड़ी व फिल्मी गीतों से समां बांध दिया.

वहीं, इससे पहले अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे. उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर सांस्कृतिक संध्या के कार्यक्रम का शुभारंभ किया. सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत मंडी शहर के ऐतिहासिक सेरी मंच से देवधुन के साथ हुई. जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया. जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों का मन मोह लिया.

इंडियन आइडल फेम नेहा दीक्षित (ETV Bharat)

इन कलाकारों ने भी बटोरी खूब वाहवाही

इसके अलावा सांस्कृतिक संध्या में हमीरपुर के रवि कुमार और बीआर चौहान, कांगड़ा की गायिका मीनाक्षी, नितिन कौशल, प्रभा ठाकुर, ईश्वर ठाकुर, ललित, प्रियंका ठाकुर, बाबू राम आजाद और सोलन के पूजा कला मंच के कलाकारों ने प्रस्तुतियां दीं. इसके बाद विजय म्यूजिकल ग्रुप सुंदरनगर, आदित्य कुल्लू और क्लब-55 के कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत किया. इंदूराज म्यूजिकल ग्रुप सहित आदित्य, मोनिका, मोहित, कर्म सिंह, मनीषा चोपड़ा, पंकज कुमार, विक्की वोकल आर्टिस्ट, भूपेंद्र कुमार, भाग सिंह, डिंपल, राहुल व्यास, इंदूबाला, ओल्ड बायज, राजकुमार वर्मा एंड पार्टी, गोपाल सिंह, श्रवण कुमार, कार्तिक कंवर और हिमाचल की गायिका जोनी ठाकुर ने मत छेड़ सांवरिया, आजा रे आजा रे, तुम सामने बैठो, जमाने को पीछे कहीं छोड़ दें हम, बदले तेवर तेरे रे जमाना, कांटा चूटा गुमरो रा रे जैसे गीतों से खूब तालियां बटोरीं. इसके बाद ऊना के धर्मपाल मान चंद, जगदीश कुमार, कुलभूषण, आनंद आनू, डॉ. जीवन, वर्षा कटोच और रामेश्वर शर्मा ने भी प्रस्तुति दी. सुंदरनगर के ऋषभ भारद्वाज, शिमला के समी प्रिंस और तिब्बत इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के कलाकारों ने भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. कार्यक्रम के अंत में एक बार फिर इंडियन आइडल फेम नेहा दीक्षित और नितिन शर्मा ने प्रस्तुति दी, जिसके बाद नाटी किंग कुलदीप शर्मा ने अपनी जोशीली नाटियों से माहौल पूरी तरह से उत्सवमय बना दिया.