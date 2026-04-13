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नत्थूजी जगताप ने आजादी की लड़ाई में दिया था विशेष योगदान, समाज सुधारक के रुप में बनाई अलग पहचान

छत्तीसगढ़ के इतिहास में नत्थूजी जगताप ऐसा नाम है जो हमेशा अमर रहेगा.आजादी की लड़ाई में नत्थूजी जगताप का योगदान अविस्मरणीय है.

Nathuji Jagtap contribution in freedom
नत्थूजी जगताप ने आजादी की लड़ाई में दिया था विशेष योगदान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 13, 2026 at 5:21 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के रहने वाले नत्थूजी जगताप की 15 अप्रैल को पुण्यतिथि मनाई जाएगी. नत्थूजी जगताप ने साल 2025 में धमतरी, राजिम और रायपुर में संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी. धमतरी क्षेत्र में कंडेल नहर सत्याग्रह और जंगल सत्याग्रह जैसे आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. छत्तीसगढ़ के इतिहास में नत्थूजी जगताप को समाज सुधारक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जाना जाता है.

कब हुआ था जन्म ?

नत्थूजी जगताप का जन्म 15 अप्रैल 1981 को हुआ था. वे एक संपन्न परिवार में जन्म लिए थे. इनके पिता 22 गांव के मालगुजार हुआ करते थे. नत्थूजी जगताप के पूर्वज नागपुर के राजा रघु जी भोसले के उच्च अधिकारी के रूप में छत्तीसगढ़ आए थे. धमतरी क्षेत्र में इनका काफी प्रभाव था. धमतरी क्षेत्र में जितने भी आंदोलन हुए उसमें नत्थूजी जगताप सहभागी थे.

Nathuji Jagtap contribution in freedom
डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र,इतिहासकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
1914 में सहकारी बैंक की स्थापना की

इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि 15 अप्रैल 1881 को धमतरी के एक संपन्न परिवार में नत्थूजी जगताप का जन्म हुआ था. जो 22 गांव के मालगुजार हुआ करते थे. उनके पिता का नाम एणु जगताप था. इनके पूर्वज नागपुर के राजा रघु जी भोसले के उच्च अधिकारी के रूप में छत्तीसगढ़ आए थे. धमतरी क्षेत्र में इनका काफी प्रभाव था. धमतरी क्षेत्र में जितने भी आंदोलन हुए उसमें नत्थूजी जगताप सहभागी थे, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा याद किया जाता है. धमतरी के मिडिल स्कूल से अपनी पढ़ाई की थी. बाद में पंडित सुंदरलाल शर्मा और नारायण राव मेघावले के संपर्क में आकर 1914 में सहकारी बैंक की स्थापना भी की थी. इनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि सन 1918 के पहले इनका जीवन काफी वैभव और विलासितापूर्ण था. सुख सुविधाओं से संपन्न परिवार था. सुख शांति और वैभव को त्यागकर नत्थूजी जगताप 1918 में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़कर राष्ट्रीय चेतना को समर्पित कर दिया."

नत्थूजी जगताप ने आजादी की लड़ाई में दिया था विशेष योगदान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
कई आंदोलनों में लिया था हिस्सासन 1920 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उस दौरान नत्थूजी जगताप नागपुर भी गए थे. नत्थूजी जगताप के साथ ही नागपुर उनके 140 साथी भी गए थे. धमतरी और छत्तीसगढ़ को मिलाकर लगभग 500 लोग नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे. 1921 में तिलक स्वराज फंड की चर्चा हुई तो उसमें भी नत्थूजी जगताप का महत्वपूर्ण योगदान था. आगे चलकर धमतरी जिले के सिहावा में जब राजनीतिक परिषद की स्थापना तो उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही तहसील के अध्यक्ष भी बने. सन 1922 में जब सिहावा में आंदोलन हुआ था उसमें नारायण राव मेघावले पंडित सुंदरलाल शर्मा को गिरफ्तार करके रायपुर जेल लाया गया था. जिसके 8 महीने के बाद इन लोगों को रिहा कर दिया गया. नारायण राव मेघावले जब जेल से रिहा होकर धमतरी पहुंचे तो नत्थूजी जगताप ने भव्य स्वागत करवाया था.

नत्थूजी जगताप नगरी के जंगल सत्याग्रह में गिरफ्तार होने के बाद जेल गए थे. सन 1923 में नत्थूजी जगताप को 8 महीने की सजा हुई थी. इस दौरान वे रायपुर के जेल में थे. नत्थूजी जगताप ने धमतरी में 1925 में संस्कृत पाठशाला की स्थापना भी की थी. उस समय धमतरी में राजीम में रायपुर जैसे जगह पर संस्कृत पाठशाला की स्थापना हुई थी- डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र, इतिहासकार

जंगल सत्याग्रह में लिया था हिस्सा

1930 में जब धमतरी क्षेत्र के नवागढ़ में जंगल सत्याग्रह हुआ था, उस समय सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी जहां पर लोग प्रशिक्षण लिया करते थे. इसमें नत्थूजी जगताप की पत्नी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव की बहन इन लोगों ने महिलाओं को प्रशिक्षण दिया था. लगभग 1000 लोगों को सत्याग्रही के रूप में प्रशिक्षण दिया गया था. जिन लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रीय चेतना के विकास में और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था. 1930 में जंगल सत्याग्रह के दौरान सत्याग्रहियों को चांदी का हंसिया अंग्रेज सेनानियों ने घास काटने के लिए दिया था. गुजरात में नमक सत्याग्रह हुआ था. जंगल सत्याग्रह प्रतीकात्मक रूप से आंदोलन किया गया था कि सरकारी जंगल में जाकर घास काट कर नियम का उल्लंघन किया गया था. इसी वजह से उन सभी लोगों को गिरफ्तार करके फिर से जेल भेज दिया गया.




महात्मा गांधी को अपने घर में बनाया था मेहमान

सन 1933 में महात्मा गांधी जब रायपुर आए थे. उसके बाद महात्मा गांधी 24 नवंबर को धमतरी भी गए थे. महात्मा गांधी धमतरी पहुंचने के बाद नत्थूजी जगताप के घर में रुके थे. महात्मा गांधी से मिलने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी. कंडेल नहर सत्याग्रह आंदोलन से गांधी जी काफी प्रभावित हुए थे. गांधीवाद या विचारों का प्रभाव कंडेल नहर सत्याग्रह आंदोलन के बाद दिखाई देता है. नत्थूजी जगताप सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक शैक्षणिक जैसे हर दृष्टिकोण से राजनीति के परिपेक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. जिसकी वजह से नत्थूजी जगताप को लोग जानते हैं. नत्थूजी जगताप का निधन 27 में 1937 को हुआ था. देश की आजादी के लिए आखिरी सांस तक नत्थूजी जगताप ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए.

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