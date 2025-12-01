नाथपा झाकड़ी परियोजना ने रचा एक और कीर्तिमान, नवंबर माह में दूसरा सर्वाधिक मासिक विद्युत उत्पादन
नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पॉवर स्टेशन ने हासिल किया नवंबर 2025 में 331.214 मिलियन यूनिट का दूसरा सर्वाधिक मासिक विद्युत उत्पादन का अभूतपूर्व कीर्तिमान
शिमला: भारत की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना, एसजेवीएन का 1500 मेगावॉट नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पॉवर स्टेशन, राष्ट्र को ऊर्जा-स्वावलंबन की दिशा में सुदृढ़ करने हेतु निरंतर अपनी उत्कृष्टता के शिखर को स्पर्श करता रहा है. एनजेएचपीएस ने नवंबर 2025 में 331.214 मिलियन यूनिट का दूसरा सर्वाधिक मासिक विद्युत उत्पादन कर अपनी उपलब्धियों में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ा है. यह आंकड़ा एनजेएचपीएस के इतिहास का नवंबर माह का दूसरा सर्वाधिक मासिक विद्युत उत्पादन है, जिसने वर्ष 2011-12 में दर्ज 323.7 मिलियन यूनिट के पूर्ववर्ती दूसरे सर्वाधिक मासिक कीर्तिमान को पीछे छोड़ दिया है. हालांकि, एनजेएचपीएस ने नवंबर माह में अब तक का सर्वोच्च उत्पादन 408.909 मिलियन यूनिट है, जो वर्ष 2010-2011 में दर्ज किया गया था.
इस अवसर पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसजेवीएन श्री भूपेंद्र गुप्ता ने समस्त एनजेएचपीएस टीम को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई देते हुए सभी कर्मियों के समर्पण, एकजुटता और अनुकरणीय कार्यदक्षता की सराहना की. निदेशक (कार्मिक) एसजेवीएन, अजय कुमार शर्मा ने भी सभी को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर हार्दिक शुभकामनाएं दी. परियोजना प्रमुख, एनजेएचपीएस राजीव कपूर ने एसजेवीएन प्रबंधन के दूरदर्शी नेतृत्व, सतत मार्गदर्शन और संस्थागत सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया. साथ ही, उन्होंने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का श्रेय परियोजना के सभी कर्मियों की अनवरत मेहनत, दृढ़ प्रतिबद्धता और उच्च तकनीकी दक्षता को दिया. उन्होंने विशेष रूप से संचालन एवं अनुरक्षण इकाई तथा नाथपा बांध प्रबंधन दल की निरंतर सतर्कता, टीम भावना और उत्कृष्ट कार्यनिष्ठा की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन्हीं के सामूहिक प्रयासों से यह सफलता संभव हो पाई है.
इसके साथ ही 29 नवंबर, को एनजेएचपीएस ने 6612 मिलियन यूनिट डिज़ाइन ऊर्जा प्राप्त कर अपनी दूसरी सबसे तेज़ डिज़ाइन ऊर्जा की उपलब्धि हासिल की है. इस उपलब्धि के साथ एनजेएचपीएस ने 1 दिसंबर, 2024 को स्थापित हुए अपने पिछले दूसरे सबसे तीव्र ऊर्जा रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. एनजेएचपीएस का सबसे तेज़ डिज़ाइन ऊर्जा उत्पादन इससे पहले 19 नवंबर, 2011 को वार्षिक सर्वोच्च उत्पादन के दौरान दर्ज किया गया था. इस वर्ष का यह कीर्तिमान केवल आठ महीनों में हासिल कर लिया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2025–26 के चार महीने अभी शेष हैं. यह उपलब्धि नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन की अद्भुत तकनीकी क्षमता, कार्यकुशलता और संचालन प्रणाली के निरंतर उन्नयन का स्पष्ट संकेत है. साथ ही यह दर्शाता है कि स्टेशन अपनी डिज़ाइन क्षमता का अधिकतम उपयोग करते हुए भविष्य में और भी उच्च उत्पादन स्तर छूने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
