नाथपा झाकड़ी और रामपुर जलविद्युत परियोजनाओं ने रचा कीर्तिमान, बिजली उत्पादन में बनाया रिकॉर्ड

रामपुर बुशहर: नाथपा झाकड़ी और रामपुर जलविद्युत परियोजनाओं ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है. दोनों ने विद्युत उत्पादन में ऐतिहासिक बढ़त दर्ज की है. सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (SJVN) की दो प्रमुख इकाइयों 1500 मेगावॉट नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन (NJHPS) और 412 मेगावॉट रामपुर जलविद्युत स्टेशन (Rampur HPS) ने अक्तूबर 2025 में बिजली उत्पादन का नया इतिहास रचा है. दोनों परियोजनाओं की यह उपलब्धि न केवल एसजेवीएन की उत्पादन दक्षता को दर्शाती है, बल्कि राष्ट्र की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है.

नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन ने अक्तूबर 2025 में 566.418 मिलियन यूनिट (MU) विद्युत उत्पादन कर अपने इतिहास का अक्तूबर माह का दूसरा सर्वाधिक मासिक उत्पादन दर्ज किया है. इससे पहले वर्ष 2020-21 में 559.484 मिलियन यूनिट का रिकॉर्ड था। हालांकि, इस परियोजना का अब तक का सर्वोच्च उत्पादन 660.778 मिलियन यूनिट है, जो वर्ष 2010-11 में हासिल किया गया था. परियोजना प्रमुख राजीव कपूर ने कहा कि 'इस सफलता का श्रेय परियोजना के सभी कर्मियों की मेहनत, प्रतिबद्धता और तकनीकी दक्षता को जाता है. संचालन एवं अनुरक्षण इकाई और नाथपा बांध प्रबंधन दल की सतर्कता और टीम भावना ने इस सफलता को संभव बनाया.'

एसजेवीएन की इकाइयां हैं नाथपा झाकड़ी और रामपुर जलविद्युत परियोजना (SJVN)

रामपुर जलविद्युत स्टेशन ने भी बनाया रिकॉर्ड