नाथपा झाकड़ी और रामपुर जलविद्युत परियोजनाओं ने रचा कीर्तिमान, बिजली उत्पादन में बनाया रिकॉर्ड

नाथपा झाकड़ी और रामपुर जलविद्युत परियोजनाओं ने नया कीर्तिमान रचा है. विद्युत उत्पादन में ऐतिहासिक बढ़त दर्ज की है.

नाथपा झाकड़ी और रामपुर जलविद्युत परियोजनाओं ने रचा कीर्तिमान
नाथपा झाकड़ी और रामपुर जलविद्युत परियोजनाओं ने रचा कीर्तिमान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 11:02 AM IST

2 Min Read
रामपुर बुशहर: नाथपा झाकड़ी और रामपुर जलविद्युत परियोजनाओं ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है. दोनों ने विद्युत उत्पादन में ऐतिहासिक बढ़त दर्ज की है. सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (SJVN) की दो प्रमुख इकाइयों 1500 मेगावॉट नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन (NJHPS) और 412 मेगावॉट रामपुर जलविद्युत स्टेशन (Rampur HPS) ने अक्तूबर 2025 में बिजली उत्पादन का नया इतिहास रचा है. दोनों परियोजनाओं की यह उपलब्धि न केवल एसजेवीएन की उत्पादन दक्षता को दर्शाती है, बल्कि राष्ट्र की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है.

नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन ने अक्तूबर 2025 में 566.418 मिलियन यूनिट (MU) विद्युत उत्पादन कर अपने इतिहास का अक्तूबर माह का दूसरा सर्वाधिक मासिक उत्पादन दर्ज किया है. इससे पहले वर्ष 2020-21 में 559.484 मिलियन यूनिट का रिकॉर्ड था। हालांकि, इस परियोजना का अब तक का सर्वोच्च उत्पादन 660.778 मिलियन यूनिट है, जो वर्ष 2010-11 में हासिल किया गया था. परियोजना प्रमुख राजीव कपूर ने कहा कि 'इस सफलता का श्रेय परियोजना के सभी कर्मियों की मेहनत, प्रतिबद्धता और तकनीकी दक्षता को जाता है. संचालन एवं अनुरक्षण इकाई और नाथपा बांध प्रबंधन दल की सतर्कता और टीम भावना ने इस सफलता को संभव बनाया.'

एसजेवीएन की इकाइयां हैं नाथपा झाकड़ी और रामपुर जलविद्युत परियोजना
एसजेवीएन की इकाइयां हैं नाथपा झाकड़ी और रामपुर जलविद्युत परियोजना (SJVN)

रामपुर जलविद्युत स्टेशन ने भी बनाया रिकॉर्ड

वहीं, रामपुर जलविद्युत स्टेशन ने भी अक्तूबर 2025 में 164.7347 मिलियन यूनिट (MU) बिजली का उत्पादन कर नया मासिक रिकॉर्ड बनाया है. ये आंकड़ा वर्ष 2021 के अक्तूबर माह में दर्ज 160.9572 मिलियन यूनिट के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया है. परियोजना प्रमुख विकास मरवाह ने इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सभी कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि ये सफलता कुशल संचालन, जल प्रबंधन और मजबूत टीम वर्क का परिणाम है.

एसजेवीएन प्रबंधन ने दी बधाई

एसजेवीएन प्रबंधन ने नाथपा झाकड़ी और रामपुर जलविद्युत स्टेशनों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर दोनों परियोजना प्रमुखों और उनकी टीमों को हार्दिक बधाई दी. संस्थान ने कहा कि ऐसी उपलब्धिया एसजेवीएन के उस मिशन को सशक्त बनाती हैं जिसके तहत वह सतत, स्वच्छ और दक्ष ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से देश की ऊर्जा सुरक्षा में अपना योगदान दे रहा है.

SJVN ELECTERCITY PRODUCTION
NATHPA JHAKRI HYDRO POWER
RAMPUR HPS
नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना
NATHPA JHAKRI HYDROELECTRIC PROJECT

