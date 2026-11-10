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नाथद्वारा में 353 साल पुरानी परंपरा: श्रीनाथजी मंदिर में मना अन्नकूट महोत्सव, आदिवासियों ने लूटा 50 क्विंटल चावल का प्रसाद

नाथद्वारा: पुष्टिमार्गीय वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा के श्रीनाथजी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव अत्यंत हर्षोल्लास और 353 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक परंपरा के साथ मनाया गया. इस अवसर पर प्रभु श्रीनाथजी, विट्ठलनाथजी व लालन को छप्पन भोग अर्पित किया गया. इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण वह अनूठी परंपरा रही, जिसके तहत श्रीजी के सम्मुख रखे गए अन्नकूट को आदिवासी समुदाय के लोगों ने प्रसाद स्वरूप लूटा.

अन्नकूट महोत्सव के विशेष दिन नाथद्वारा नगर और आसपास के ग्रामीण अंचलों से भारी संख्या में आदिवासी श्रद्धालु श्रीनाथजी मंदिर पहुंचते हैं. इस दौरान प्रभु श्रीनाथजी के सामने 50 क्विंटल से अधिक पके हुए चावल और अन्य सामग्रियों का भोग लगाया जाता है. दर्शन के पश्चात, परंपरा के अनुसार आदिवासी समाज के लोग इस प्रसाद को लूट कर अपने साथ ले जाते हैं. यह अनूठी परंपरा पिछले करीब 353 सालों से अनवरत चली आ रही है, जब से प्रभु श्रीनाथजी ब्रज से मेवाड़ पधारे थे.

आदिवासी समुदाय में इस अन्नकूट प्रसाद (चावल) को लेकर गहरी आस्था है. उनकी मान्यता है कि इस चावल को घर में रखने से धन-धान्य की कभी कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है. वे इस पवित्र चावल को अपने सगे-संबंधियों में बांटते हैं और इसका उपयोग औषधि के रूप में भी करते हैं. आदिवासी परिवार इस चावल को साल भर सहेज कर अपने घरों में रखते हैं. सोमवार रात करीब साढ़े दस बजे अन्नकूट लूट की यह ऐतिहासिक परंपरा निभाई गई. श्रीनाथजी के जयकारों के बीच ग्रामीण क्षेत्रों से आए आदिवासियों ने अन्नकूट के चावल को लूटा. इस अद्भुत और अनूठी परंपरा के साक्षी बनने के लिए विभिन्न राज्यों से आए सैकड़ों दर्शनार्थी मंदिर के बाहर मौजूद रहे.

आदिवासी समाज ने निभाई 'प्रसाद लूटने' की ऐतिहासिक परंपरा (फोटो ईटीवी भारत नाथद्वारा)

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इससे पहले सोमवार को श्रीनाथजी की नगरी नाथद्वारा में गोवर्धन पूजा और खेंखरा धूमधाम से मनाया गया. यह परंपरा 353 वर्षों से चली आ रही है. नंदवंशी गाय के पैरों से गोबर से बने गोवर्धन को कुचलवाया गया. बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस परंपरा के साक्षी बने. श्रीनाथजी की हवेली में पुष्टिमार्गीय परंपरा के अनुसार, दीपावली के दिन गोमाता मंदिर में आती हैं. यहां कान जगाई की रस्म पूरी की जाती है. रविवार को नाथूवास स्थित गोशाला से गौमाता मंदिर पधारीं. मंदिर में विधि विधान के साथ कान जगाई की रस् अदा की गई.इससे पहले गायों को मेहंदी, रंग और मोरपंख से सजाया गया. सजी हुई गायों को देखकर श्रद्धालु भावुक हो गए. मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का आयोजन भी हुआ. पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.