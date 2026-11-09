ETV Bharat / state

नाथद्वारा में निभाई गई 353 साल पुरानी परंपरा, गाय के पैरों से कुचलवाया गोवर्धन, रात को लूटा जाएगा 50 क्विंटल चावल का अन्नकूट

श्रीनाथजी मंदिर को फूलों और रोशनी से भव्य रूप से सजाया गया. ( ETV Bharat Rajsamand )

राजसमंद: श्रीनाथजी की नगरी नाथद्वारा में सोमवार को गोवर्धन पूजा और खेंखरा धूमधाम से मनाया गया. यह परंपरा 353 वर्षों से चली आ रही है. नंदवंशी गाय के पैरों से गोबर से बने गोवर्धन को कुचलवाया गया. बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस परंपरा के साक्षी बने. श्रीनाथजी की हवेली में पुष्टिमार्गीय परंपरा के अनुसार, दीपावली के दिन गोमाता मंदिर में आती हैं. यहां कान जगाई की रस्म पूरी की जाती है. रविवार को नाथूवास स्थित गोशाला से गौमाता मंदिर पधारीं. मंदिर में विधि विधान के साथ कान जगाई की रस् अदा की गई.इससे पहले गायों को मेहंदी, रंग और मोरपंख से सजाया गया. सजी हुई गायों को देखकर श्रद्धालु भावुक हो गए. मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का आयोजन भी हुआ. पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.

नाथद्वारा में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का उत्सव: ग्वाल कपिल गुर्जर ने बताया कि गोमाता को दोपहर बाद गोवर्धन पूजा चौक में ले जाया गया. वहां चिरंजीवी विशाल बावा ने गोवर्धन का पूजन किया और सभी ग्वाल बालों का फेंटा बांधकर सम्मान किया व प्रसाद दिया. इसके बाद गौमाता को रिझाते और खेलाते हुए पुनः नाथूवास गोशाला में लाया गया.