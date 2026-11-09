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नाथद्वारा में निभाई गई 353 साल पुरानी परंपरा, गाय के पैरों से कुचलवाया गोवर्धन, रात को लूटा जाएगा 50 क्विंटल चावल का अन्नकूट

दीपावली पर मंदिर में विधि विधान के साथ कान जगाई की रस्म अदा की गई. गायों को मेहंदी, रंग और मोरपंख से सजाया गया.

Shrinathji Temple decorated with flowers and lights.
श्रीनाथजी मंदिर को फूलों और रोशनी से भव्य रूप से सजाया गया. (ETV Bharat Rajsamand)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 9, 2026 at 7:25 PM IST

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Updated : November 9, 2026 at 9:09 PM IST

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राजसमंद: श्रीनाथजी की नगरी नाथद्वारा में सोमवार को गोवर्धन पूजा और खेंखरा धूमधाम से मनाया गया. यह परंपरा 353 वर्षों से चली आ रही है. नंदवंशी गाय के पैरों से गोबर से बने गोवर्धन को कुचलवाया गया. बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस परंपरा के साक्षी बने. श्रीनाथजी की हवेली में पुष्टिमार्गीय परंपरा के अनुसार, दीपावली के दिन गोमाता मंदिर में आती हैं. यहां कान जगाई की रस्म पूरी की जाती है. रविवार को नाथूवास स्थित गोशाला से गौमाता मंदिर पधारीं. मंदिर में विधि विधान के साथ कान जगाई की रस् अदा की गई.इससे पहले गायों को मेहंदी, रंग और मोरपंख से सजाया गया. सजी हुई गायों को देखकर श्रद्धालु भावुक हो गए. मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का आयोजन भी हुआ. पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.

नाथद्वारा में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का उत्सव: ग्वाल कपिल गुर्जर ने बताया कि गोमाता को दोपहर बाद गोवर्धन पूजा चौक में ले जाया गया. वहां चिरंजीवी विशाल बावा ने गोवर्धन का पूजन किया और सभी ग्वाल बालों का फेंटा बांधकर सम्मान किया व प्रसाद दिया. इसके बाद गौमाता को रिझाते और खेलाते हुए पुनः नाथूवास गोशाला में लाया गया.

नाथद्वारा में निभाई गई 353 साल पुरानी परंपरा (ETV Bharat Rajsamand)

पढ़ें: उदयपुर में गोबर से बना 12 फीट ऊंचा गोवर्धन पर्वत, ऊपर से निकाली गईं गायें, 40 साल से चली आ रही है परंपरा

अन्नकूट का भोग लगाया जाएगा: ग्वाल कपिल गुर्जर ने बताया-सभी क्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और बहुत आनंद आया. आज देर रात्रि में वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार श्रीनाथजी को 50 क्विंटल से अधिक चावल और सौ से अधिक अन्य सामग्रियों के अन्नकूट का भोग लगाया जाएगा. जिसे ठाकुरजी के सामने से परंपरा अनुसार आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा लूट ले जाया जाएगा.

Last Updated : November 9, 2026 at 9:09 PM IST

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