नाथद्वारा: निजी बस ने मारी रोडवेज को टक्कर, एक की मौत, 17 गंभीर घायल

निजी बस और रोडवेज की टक्कर में चाय की थड़ी लगाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई.

Bus damaged after the accident
हादसे के बाद क्षतिग्रस्त बस (ETV Bharat Rajsamand)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 25, 2026 at 1:54 PM IST

2 Min Read
राजसमंद: नाथद्वारा के बस स्टैंड पर रविवार अल सुबह एक सड़क हादसा हो गया. उदयपुर की ओर से आ रही एक निजी बस अनियंत्रित होकर आगे खड़ी रोडवेज में जा घुसी. हादसे में चाय बेचने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई. जबकि दोनो बसों में सवार लोग 17 लोग घायल हो गए.

प्रत्यदर्शी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि उदयपुर की ओर से आने वाली लेन पर एक निजी बस के अचानक ब्रेक फैल हो गए, जिससे अनियंत्रित होकर बस आगे चल रही रोडवेज बस से टक्करा गई. वहीं रोडवेज के आगे चल रहा एक ऑटोरिक्शा भी इसकी चपेट में आ गया, जिससे चालक घायल हो गया. घटना की सूचना मिलते ही श्रीनाथजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची व राहगीरों की मदद से घायल को अस्पताल भेजा. हाइवे पर लगे जाम को भी खुलवाया गया.

थानाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि सूरत-वापी से भीलवाड़ा चलने वाली निजी बस के ब्रेक फेल हो जाने से, वह आगे चल रही रोडवेज बस से टकरा गई. हादसे में बस स्टैंड पर ही चाय की थड़ी लगाने वाला कुंठवा निवासी मोहनसिंह (38) की दोनों बसों के बीच में आ जाने से दर्दनाक मौत हो गई. जबकि बस में सवार करीब 17 लोग घायल हो गए. मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया.

वहीं घायल नारायण ने बताया कि सुबह अचानक बस में हल्ला हो गया कि बस के ब्रेक फैल हो गए हैं और आगे की सभी सवारियां पीछे आ गईं. हम कुछ समझते इससे पहले ही बस आगे खड़ी रोडवेज से टकरा गई. घायल यात्रियों में महाराष्ट्र निवासी आयुष पुत्र राजेश शाह, सौम्य पुत्री सुरेश, शिवनारायण पुत्र अम्बालाल, त्रिलोक पुत्र अम्बालाल, गंगापुर निवासी शंकरी पत्नी शंकर पूरी, नंदलाल पुत्र अम्बालाल, महिमा पुत्री नंदलाल, किरण पुत्री गोविंद सिंह, पुष्प पत्नी श्यामलाल, करण पुत्र शंकर लाल, भेरूलाल पुत्र देवीलाल, नारायण पुत्र महेंद्र गोस्वामी, कोमल पुत्री सुनील सिंह चौहन, चंदा गोस्वामी, धनश्याम, रीना व सुनील शामिल हैं. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई.

