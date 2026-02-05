ETV Bharat / state

नशे कारोबारियों पर बुलडोजर एक्शन, अवैध निर्माण किया ध्वस्त

नशा तस्करी और अवैध धंधों से अर्जित काली कमाई से नगर पालिका की भूमि पर बनाए गए निर्माणों पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है.

नशा कारोबारी का अवैध निर्माण ध्वस्त
नशा कारोबारी का अवैध निर्माण ध्वस्त (ETV Bharat Rajsamand)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 5, 2026 at 2:34 PM IST

राजसमंद : जिले में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने का अभियान शुरू कर दिया है. गुरुवार सुबह नाथद्वारा पुलिस ने मादक पदार्थ के व्यापारी सुरेंद्र सिंह पिता कान सिंह के अवैध ठिकाने पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया. इस दौरान नायाब तहसीलदार, आरआई, पटवारी, वृत निरीक्षक विक्रम सिंह, नगर पालिका के एईएन, जेईएन, सहायक अधिकारी व अतिक्रमण निरोधी दस्ते के कर्मचारी व बड़ी मात्रा में पुलिस जाप्ता मौजूद रहा.

डीएसपी शिप्रा राजावत ने बताया कि गिरिराजपूरा निवासी सुरेंद्र सिंह के खिलाफ एनडीपीएस कानून के तहत कई गंभीर मामले दर्ज हैं. हाल ही में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा था. नशा तस्करी और अवैध धंधों से अर्जित काली कमाई से नगर पालिका की भूमि पर बनाए गए निर्माणों को चिह्नित कर यह बड़ी कार्रवाई की गई है. नशा कारोबारी की ओर से भलवातो का खेड़ा में नगर पालिका के रास्ते की भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई बाउंड्रीवाल व दुकानों को कानूनी प्रक्रिया और कागजी कार्रवाई पूर्ण करने के बाद बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया.

नशे कारोबारियों पर बुलडोजर एक्शन (ETV Bharat Rajsamand)

कार्रवाई के दौरान सीआई विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस नशे के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है, अन्य अपराधियों के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी. कुछ दिन पूर्व ही नाथद्वारा के श्रीनाथजी थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के व्यापार पर बड़ा प्रहार करते हुए अवैध गांजा, स्मैक और शराब के साथ बड़ी मात्रा में कैश जब्त किया था. डीएसपी शिप्रा राजावत के निर्देशन में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब एक ग्राम स्मैक, पांच किलो गांजा, 96 पव्वे शराब व 12 बोतल बियर के साथ अभियुक्त सुरेंद्र सिंह पिता कान सिंह को गिरफ्तार किया है. नशे के व्यापार से कमाए करीब 17 लाख रुपए व व्यापार में प्रयुक्त कार भी जब्त की थी. इसके बाद पुलिस आरोपी की अवैध संपत्तियों व काली कमाई से अर्जित संसाधनों की सूची बनाने में लगी हुई थी.

नगर पालिका की भूमि पर बनाए गए निर्माणों को किया ध्वस्त
नगर पालिका की भूमि पर बनाए गए निर्माणों को किया ध्वस्त (ETV Bharat Rajsamand)

