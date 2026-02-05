ETV Bharat / state

नशे कारोबारियों पर बुलडोजर एक्शन, अवैध निर्माण किया ध्वस्त

राजसमंद : जिले में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने का अभियान शुरू कर दिया है. गुरुवार सुबह नाथद्वारा पुलिस ने मादक पदार्थ के व्यापारी सुरेंद्र सिंह पिता कान सिंह के अवैध ठिकाने पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया. इस दौरान नायाब तहसीलदार, आरआई, पटवारी, वृत निरीक्षक विक्रम सिंह, नगर पालिका के एईएन, जेईएन, सहायक अधिकारी व अतिक्रमण निरोधी दस्ते के कर्मचारी व बड़ी मात्रा में पुलिस जाप्ता मौजूद रहा.

डीएसपी शिप्रा राजावत ने बताया कि गिरिराजपूरा निवासी सुरेंद्र सिंह के खिलाफ एनडीपीएस कानून के तहत कई गंभीर मामले दर्ज हैं. हाल ही में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा था. नशा तस्करी और अवैध धंधों से अर्जित काली कमाई से नगर पालिका की भूमि पर बनाए गए निर्माणों को चिह्नित कर यह बड़ी कार्रवाई की गई है. नशा कारोबारी की ओर से भलवातो का खेड़ा में नगर पालिका के रास्ते की भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई बाउंड्रीवाल व दुकानों को कानूनी प्रक्रिया और कागजी कार्रवाई पूर्ण करने के बाद बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया.