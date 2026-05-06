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पुष्कर में नाथ संप्रदाय से जुड़ी रूसी महिला कर रहीं हैं 23 दिन की कठोर अग्नि तपस्या, गुरु दे रहे साथ

3 से 25 मई तक चलेगी तपस्या : उन्होंने बताया कि यह संत पर निर्भर है कि वह कितनी धूनी तप करते हैं. कोई 108, 51, 21, 11 और 9 धूनी अग्नि तप करते हैं. आदि अनादि काल से नाथ संप्रदाय की यह परंपरा चली आ रही है. इस कठोर साधना को नाथ संप्रदाय के संत करते आए हैं और कर रहे हैं. इस कठोर साधना को धूनी तपस्या के रूप में जानते हैं. कई संत यज्ञ करते हैं, वहीं नाथ संप्रदाय में साधना की जाती है. नाथ संप्रदाय की साधना और तपस्या की परंपरा को निभाया जा रहा है. इसमें कोई नई बात नहीं है. रूसी महिला की यह कठोर 9 धूनी तपस्या 3 से 25 मई तक चलेगी.

नाम मिला योगी अन्नपूर्णा नाथ : पुष्कर एकमात्र जगत पिता ब्रह्मा का स्थान है. नाथ संप्रदाय के लिए भी ब्रह्मा का यह स्थान काफी विशेष है. नाथ संप्रदाय के मठ और आश्रमों में भी ब्रह्मा की पूजा होती है. यही वजह है कि नाथ संप्रदाय को स्वीकार कर चुकी रूसी महिला भी नाथ परंपरा के अनुसार पुष्कर में 9 धूनी अग्नि तपस्या कर रही हैं. नाथ संप्रदाय में आकर रूसी महिला को योगी अन्नपूर्णा नाथ नाम मिला है. योगी अन्नपूर्णा के गुरु योगी दीपक नाथ उनके इस कठोर तप में सहयोग कर रहे हैं. गुरु योगी दीपक नाथ बताते हैं कि हरियाणा, उज्जैन, राजस्थान में कई जगह पर संत अग्नि तपस्या कर रहे हैं. कोई भी साधु संत तपस्या करता है तो वह नगरी, राज्य, देश और विश्व के कल्याण के लिए करता है. संतों को कठोर अग्नि तप करते हुए जो व्यक्ति दर्शन करता है वह पुण्य का भागी बनता है.

अजमेर : भीषण गर्मी में चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों के बीच अग्नि तप करते संत. यह संत नाथ संप्रदाय से होते हैं. इस तरह का तप इनके लिए नया नहीं है यह नाथ परंपरा का हिस्सा है. इसी क्रम में ब्रह्मा नगरी पुष्कर में 9 धूनी अग्नि तप शुरू किया गया है. हालांकि, इस बार ये अद्भुत इसीलिए है, क्योंकि इसे करने वाली संत रूस की रहने वाली एक महिला है. इन्होंने सनातन धर्म की नाथ संप्रदाय को अपनाया है और अब वह नाथ संप्रदाय की परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहीं हैं. इससे पहले यही रूसी महिला नवरात्रि पर 9 दिन लगातार खड़े रहकर तप कर चुकी हैं.

23 दिन की कठोर अग्नि तपस्या (ETV Bharat GFX)

तीन बार खड़ेश्वरी तपस्या कर चुकीं : उन्होंने बताया कि शुरुआत में सभी धूनी पर 21 कंडे रखे जाते हैं. इन कंडों की संख्या रोज बढ़ती है, जैसे आज 21 है तो कल 25 होंगे और परसों 30 कंडे होंगे. 5 मई को सभी 9 धूनी पर 40-40 कंडे रखे हैं. योगी दीपक नाथ बताते हैं कि नाथ संप्रदाय में शामिल होने का मतलब ही नाथ संप्रदाय की परंपराओं को आगे बढ़ाना है. रूसी महिला नाथ संप्रदाय से जुड़ चुकी हैं और अब वह योगी अन्नपूर्णा नाथ हैं. वे पहली बार 9 धूनी तपस्या कर रहीं हैं. इससे पहले वह तीन बार खड़ेश्वरी तपस्या कर चुकी हैं. वहीं, एक बार जल धारा तपस्या कर चुकी हैं, जैसे-जैसे समय बीतेगा इनकी साधना और तप और भी कठोर होती रहेगी.

नाथ संप्रदाय से जुड़ी रूसी महिला (ETV Bharat GFX)

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सबसे महत्वपूर्ण जगह पुष्कर: रूसी महिला योगी अन्नपूर्णा नाथ के गुरु योगी दीपक नाथ बताते हैं कि पुष्कर में संतों को मान सम्मान दिया जाता है. सृष्टि की रचना पुष्कर से ही हुई है. संपूर्ण जगत में ब्रह्मा की पूजा कहीं नहीं होती है. जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर केवल पुष्कर में है. नाथ संप्रदाय के अनुसार जगत पिता ब्रह्मा को जब दीक्षित किया गया था तो उनका नाम था सत्यनाथ, जो ब्रह्म जल स्वरूप है. वहीं, जल स्वरूप ब्रह्मा पुष्कर सरोवर में हैं. नाथ संप्रदाय के सभी मठ और आश्रमों में सत्यनाथ की ही पूजा होती है, इसीलिए नाथ संप्रदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह पुष्कर है.

सुबह पूजा पाठ के बाद होती है तपस्या (ETV Bharat Ajmer)

गुरु दे रहे तप में साथ : उन्होंने बताया कि रूसी महिला उनकी शिष्या हैं. कोई भी बेटी पिता के साथ रहती है, वैसे ही योगी अन्नपूर्णा नाथ उनके साथ रह रही हैं. योगी अन्नपूर्णा नाथ के साथ वह खुद इस कठोर तपस्या में साथ दे रहे हैं. योगी दीपक नाथ बताते हैं कि 11 बजे से तपस्या शुरू होती है जो दोपहर 2 बजकर 15 मिनट पर संपन्न होती है. उन्होंने बताया कि सुबह, पूजा और आरती होती है. वहीं, दोपहर को तपस्या, शाम को आरती और रात्रि में हवन होता है. साथ ही नित्य धार्मिक कर्म भी करना होता है.

पुष्कर में 9 धूनी अग्नि तप (ETV Bharat Ajmer)

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17 साल पहले आईं थी भारत : रूसी महिला योगी अन्नपूर्णा नाथ भारतीय सनातन की दुर्लभ परंपरा का एक बड़ा उदाहरण है. उनका उद्देश्य आध्यात्मिक जागृति और आदिशक्ति के 52 शक्तिपीठ की यात्रा करना है. इस बीच वे नाथ संप्रदाय की परंपराओं का निर्वहन भी करती हैं. रूसी महिला 17 बरस पहले भारत आईं थीं और भारतीय सनातन धर्म में नाथ संप्रदाय से प्रभावित होकर वे साध्वी बन गईं. योगी अन्नपूर्णा नाथ बताती हैं कि अग्नि तपस्या उनके लिए पहला अनुभव है. इस साधना से वह सिद्धि की ओर बढ़ रहीं हैं. जब वह ताप में लीन होती हैं तो उन्हें नहीं मालूम होता है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है. यह नाथ संप्रदाय की परंपरा है, जिसको वह निभा रही हैं.