कन्नौज के नाथ; मां गंगा गौरीमुखी स्वयंभू शिवलिंग का करती हैं जलाभिषेक, क्या है मान्यता जानिए

सम्राट हर्षवर्धन के समय कन्नौज भारत की राजधानी थी, हर्षवर्धन काल में एक हजार पुजारी नियमित पूजा-अर्चना करते थे.

गौरीमुखी स्वयंभू शिवलिंग कन्नौज.
गौरीमुखी स्वयंभू शिवलिंग कन्नौज.
Published : February 15, 2026 at 12:52 PM IST

Updated : February 15, 2026 at 1:05 PM IST

कन्नौज : इत्र की खुशबू से महकती ऐतिहासिक नगरी कन्नौज में दिव्य धरोहर भी है. छठी शताब्दी से विराजमान गौरीमुखी स्वयंभू शिवलिंग एक ऐसा धाम, जिसका उल्लेख पुराणों में है. यहां इतिहास और आस्था एक साथ देखने को मिल रहा है. मौका है महाशिवरात्रि का.

गौरीमुखी स्वयंभू शिवलिंग कन्नौज.



गंगा तट के निकट बसे कन्नौज को प्राचीन ग्रंथों में ‘कान्यकुब्ज’ कहा गया है. कन्नौज भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है. हर्षकालीन भारत की राजधानी रहा यह नगर राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा. इसी ऐतिहासिक धरती पर स्थित है बाबा गौरीशंकर मंदिर. जिसे जिले के सबसे प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है. मान्यता है कि यह मंदिर छठी शताब्दी में स्थापित हुआ और इसका उल्लेख विभिन्न पुराणों में भी मिलता है.

गौरीमुखी स्वयंभू शिवलिंग की विशेषता : मंदिर में स्थापित शिवलिंग को ‘गौरीमुखी स्वयंभू शिवलिंग’ कहा जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार यह शिवलिंग धरती से स्वयं प्रकट हुआ था. इसकी आकृति में मां गौरी का स्वरूप झलकता है जो इसे अन्य शिवलिंगों से विशिष्ट बनाता है. स्थानीय श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहां सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती. विवाह, संतान, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना लेकर आने वाले भक्त बाबा के दरबार से खाली हाथ नहीं लौटते.


मंदिर के प्रधान पुजारी अनिरुद्ध दीक्षित ने बताया कि शैव परंपरा के अनुसार यह स्थान प्राचीन काल से तपोभूमि रहा है. लोक मान्यताओं में वर्णन मिलता है कि स्वयं मां गंगा वर्ष में एक बार इस शिवलिंग का जलाभिषेक करने आती थीं. यह आस्था इस धाम की दिव्यता को और भी अलौकिक स्वरूप देती है. कुछ विद्वानों के अनुसार कन्नौज क्षेत्र में प्राचीन काल से शैव और वैदिक साधना का प्रभाव रहा है और यह मंदिर उसी परंपरा का जीवंत प्रमाण है.

सातवीं शताब्दी के महान सम्राट हर्षवर्धन के समय कन्नौज शहर भारत की राजधानी था. मान्यता है कि हर्षवर्धन स्वयं इस मंदिर में पूजा-अर्चना करते थे. उनके शासनकाल में यहां एक हजार से अधिक पुजारी नियमित पूजा अर्चना में लगे रहते थे. इसके बाद गाहड़वाल वंश के शासक जयचंद सहित अनेक राजाओं ने यहां पूजा कर अपनी आस्था व्यक्त की. यह मंदिर उस युग में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा. मध्यकालीन उतार-चढ़ाव और आक्रमणों के दौर में भी यह मंदिर अपनी मूल आस्था के साथ जीवित रहा, जो इसकी ऐतिहासिक स्थिरता और जनविश्वास का प्रमाण है.


महाशिवरात्रि का भव्य आयोजन : महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यहां देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं. मंदिर परिसर में विशेष रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक, भजन-कीर्तन और रात्रि जागरण का आयोजन होता है. हर-हर महादेव’ के जयघोष से पूरा वातावरण गूंज उठता है. मंदिर के सेवादार बताते हैं कि विदेशी श्रद्धालु भी बाबा गौरीशंकर के दर्शन के लिए यहां आते हैं. बाबा गौरीशंकर को ‘कन्नौज का नाथ’ कहा जाता है.

Last Updated : February 15, 2026 at 1:05 PM IST

