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IIT ISM में NatFoE और IMP-2026 का शुभारंभ, देशभर से जुटे इंजीनियरिंग दिग्गज, मंत्री संजय सेठ भी हुए शामिल

धनबाद: देश की तकनीकी ताकत को नई ऊंचाई देने के लिए आईआईटी आईएसएम में इंजीनियरिंग और इनोवेशन का बड़ा मंच सजा है. संस्थान में 20वें National Frontiers of Engineering यानी NatFoE-2026 और Innovation in Manufacturing Practices यानी IMP-2026 की शुरुआत हुई.

तकनीक और इनोवेशन पर चर्चा

तीन दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में देशभर के वैज्ञानिक, इंजीनियर, रिसर्चर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भविष्य की तकनीक और उसके व्यावहारिक इस्तेमाल पर मंथन करेंगे. आईआईटी (आईएसएम) धनबाद में शनिवार को तकनीक और इनोवेशन के इस बड़े आयोजन का आगाज हुआ. आईआईटी (आईएसएम) और Indian National Academy of Engineering यानी INAE के संयुक्त सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में देश के अलग-अलग हिस्सों से विशेषज्ञ पहुंचे हैं.

रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का बयान (ETV BHARAT)

उद्घाटन समारोह में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने युवाओं और रिसर्चर्स को अगले 100 वर्षों की तकनीकी जरूरतों को ध्यान में रखकर काम करने का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि देश को अपनी उपलब्धियों पर रुकने के बजाय भविष्य की चुनौतियों के लिए नई तकनीक तैयार करनी होगी. रक्षा राज्य मंत्री ने रिसर्च को लैब तक सीमित रखने के बजाय उसे देश की जरूरतों से जोड़ने पर जोर दिया.

उन्होंने कहा कि भारत अब रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में आयातक से निर्यातक देश बन चुका है. उन्होंने स्टार्टअप और MSME को स्वदेशी तकनीक के विकास में अहम कड़ी बताया. INAE के अध्यक्ष जे.डी. पाटिल ने कहा कि NatFoE का मकसद युवा इंजीनियरों और रिसर्चर्स को नई तकनीक पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है. उन्होंने कहा कि रिसर्च को सिर्फ पेपर तक सीमित रखने के बजाय उसे प्रोडक्ट और उपयोगी तकनीक में बदलना जरूरी है.