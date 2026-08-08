IIT ISM में NatFoE और IMP-2026 का शुभारंभ, देशभर से जुटे इंजीनियरिंग दिग्गज, मंत्री संजय सेठ भी हुए शामिल
IIT ISM में इंजीनियरिंग और इनोवेशन के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जिसमें देश भर के कई वैज्ञानिक और रिसर्चर्स शामिल हुए.
Published : August 8, 2026 at 4:30 PM IST
धनबाद: देश की तकनीकी ताकत को नई ऊंचाई देने के लिए आईआईटी आईएसएम में इंजीनियरिंग और इनोवेशन का बड़ा मंच सजा है. संस्थान में 20वें National Frontiers of Engineering यानी NatFoE-2026 और Innovation in Manufacturing Practices यानी IMP-2026 की शुरुआत हुई.
तकनीक और इनोवेशन पर चर्चा
तीन दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में देशभर के वैज्ञानिक, इंजीनियर, रिसर्चर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भविष्य की तकनीक और उसके व्यावहारिक इस्तेमाल पर मंथन करेंगे. आईआईटी (आईएसएम) धनबाद में शनिवार को तकनीक और इनोवेशन के इस बड़े आयोजन का आगाज हुआ. आईआईटी (आईएसएम) और Indian National Academy of Engineering यानी INAE के संयुक्त सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में देश के अलग-अलग हिस्सों से विशेषज्ञ पहुंचे हैं.
उद्घाटन समारोह में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने युवाओं और रिसर्चर्स को अगले 100 वर्षों की तकनीकी जरूरतों को ध्यान में रखकर काम करने का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि देश को अपनी उपलब्धियों पर रुकने के बजाय भविष्य की चुनौतियों के लिए नई तकनीक तैयार करनी होगी. रक्षा राज्य मंत्री ने रिसर्च को लैब तक सीमित रखने के बजाय उसे देश की जरूरतों से जोड़ने पर जोर दिया.
उन्होंने कहा कि भारत अब रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में आयातक से निर्यातक देश बन चुका है. उन्होंने स्टार्टअप और MSME को स्वदेशी तकनीक के विकास में अहम कड़ी बताया. INAE के अध्यक्ष जे.डी. पाटिल ने कहा कि NatFoE का मकसद युवा इंजीनियरों और रिसर्चर्स को नई तकनीक पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है. उन्होंने कहा कि रिसर्च को सिर्फ पेपर तक सीमित रखने के बजाय उसे प्रोडक्ट और उपयोगी तकनीक में बदलना जरूरी है.
स्वदेशी समाधानों की जरूरत पर जोर
SAIL के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक कुमार पांडा ने तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया के बीच इंडस्ट्री को भी लगातार अपग्रेड करने की जरूरत बताई. उन्होंने डिजिटाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वदेशी तकनीक को इंडस्ट्री की सुरक्षा, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के लिए अहम बताया. वहीं, पद्मश्री प्रो. संघमित्रा बंदोपाध्याय ने युवाओं को देश की वास्तविक समस्याओं पर रिसर्च करने की सलाह दी. उन्होंने जिम्मेदार और एथिकल इंजीनियरिंग के साथ AI, मशीन लर्निंग और कम्प्यूटेशनल बायोलॉजी के क्षेत्र में स्वदेशी समाधानों की जरूरत पर जोर दिया.
आईआईटी आईएसएम के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा ने कहा कि NatFoE और IMP अकादमिक संस्थानों, इंडस्ट्री, रिसर्च ऑर्गनाइजेशन और पॉलिसी मेकर्स को एक मंच पर लाने का काम कर रहे हैं. उन्होंने युवा रिसर्चर्स से विशेषज्ञों के साथ संवाद कर नए रिसर्च और कोलैबोरेशन की संभावनाएं तलाशने की अपील की.
तीन दिवसीय आयोजन में Advanced Manufacturing, Critical Metals and Process Technologies के साथ Stealth Defence Platforms के लिए Antenna, RF Structures और RCS Control Technologies जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी. कार्यक्रम 10 अगस्त तक चलेगा. यानी आईआईटी आईएसएम का यह मंच सिर्फ तकनीक पर चर्चा तक सीमित नहीं है, बल्कि रिसर्च को देश की जरूरतों से जोड़कर स्वदेशी समाधान विकसित करने की दिशा में भी अहम पहल माना जा रहा है.
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