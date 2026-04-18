नटों के गांव में बदलाव की बयार, कब्रों की जगह अब जलती चिताओं से अंतिम विदाई, जानिए परंपरा बदलने की वजह
मुरादाबाद का सलावा गांव बना बदलाव की मिसाल, बरसों पुरानी प्रथा को क्यों कहा अलविदा, सुनिए नट समुदाय की जुबानी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 12:08 PM IST|
Updated : April 18, 2026 at 12:17 PM IST
मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य, यहां आज भी कई ऐसे जिले हैं, जहां नट समुदाय आज भी भुखमरी, अशिक्षा और सामाजिक भेदभाव का सामना कर रहा है. ईटीवी भारत आपको बताएगा नट जाति की वर्तमान स्थिति, उनके जीवन की क्या चुनौतियां हैं. ऐसी क्या वजह है जो हिन्दू देवी-देवताओं को पूजते हैं लेकिन मरने के बाद अन्य समुदाय की तरह उनमें दफनाने का रिवाज है लेकिन, अब इस रिवाज को भी उन्हें मजबूरन छोड़कर दाह संस्कार को क्यों अपनाना पड़ा आइए जानते हैं. पेश है संवाददाता मोहम्मद साजिद की खास रिपोर्ट.
क्या कहते है इतिहासकार? इतिहासकार सर्वेश चतुर्वेदी ने नट समुदाय का अर्थ बताते हुए कहा कि नट संस्कृत के शब्द नर्तक से बना है, जिसका अर्थ नृत्य करना होता है. नट समुदाय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल और राजस्थान में निवास करते थे, मुरादाबाद में नट समुदाय के लोग राजस्थान से आए. वहां पर राजाओं की मृत्यु के बाद छतरी यानी समाधि बनाने की प्रथा थी. इस प्रकार मुरादाबाद आकर बसने वाले नट समुदाय के लोग, इस परंपरा पर चलते हुए अपने मुर्दों की भूमि समाधि करते थे.
परंतु इस समुदाय में भी कुछ लोग सामाजिक सुधार चाहते थे और उनका मानना था कि जब हम हिंदू हैं तो क्यों न पूर्ण रूप से अपनी परंपराओं को निभाएं और उसी का परिणाम है कि मुख्य धारा में जुड़ने और सामाजिक बदलाव लाने के उद्देश्य से उन्होंने अपने मुर्दों का दाह संस्कार शुरू किया. इसके अतिरिक्त वह मानते हैं कि कोरोना काल के समय से इस समुदाय में यह बदलाव आया और वह अपने मुर्दों का दाह संस्कार करने लगे.
जनपद मुरादाबाद के जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सलावा गांव, जहां बड़ी संख्या में नट समुदाय के लोग प्रवास करते हैं. नट समुदाय के लोगों का यह गांव मुरादाबाद की कांठ तहसील के छजलैट ब्लॉक के अंतर्गत आता है, इन परिवारों की बात की जाए तो इनका इतिहास बहुत पुराना है, इस गांव में नट समुदाय के लगभग 200 घर हैं, जिसमें लगभग 1200 के आसपास नट समुदाय के लोग प्रवास करते हैं.
भूमि समाधि को छोड़ अपनाया दाह संस्कार: यहां नट समुदाय का ज़िक्र इसलिए खास हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बरसों पुरानी भूमि समाधि की परंपरा को त्याग दिया है और अब भविष्य में अग्नि संस्कार यानी दाह संस्कार अपनाने का फैसला किया है. हालांकि इस घटना को नट समुदाय में जागरूकता और सामाजिक सुधार के रूप में देखा जा रहा है. मगर इसके दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है. नट समुदाय में इस तरह के बदलाव की क्या आवश्यकता थी. क्या वाकई नट समुदाय रूढ़िवादी विचारों को त्याग कर अपने समुदाय में सामाजिक सुधार कर रहा है या फिर इस बदलाव के पीछे कुछ और वजह भी है?
क्या थी दफनाने की मुख्य वजह? बताया जा रहा है कि इस गांव में 5 बीघा जमीन में सदियों से नट समुदाय के लोगों को भूमि समाधि देने की परंपरा थी. नट समुदाय के लोगों की मृत्यु के बाद उन्हें पूरे सम्मान के साथ भूमि समाधि यानि दफनाया जाता था और उनकी समाधि बनाई जाती थी. मगर अब सलावा गांव के नट समुदाय ने भूमि समाधि की प्रथा को अलविदा कह दिया है और अब नट समुदाय से संबंध रखने वाले लोगों का मृत्यु के बाद दाह संस्कार किया जा रहा है.
नट समुदाय के बुजुर्ग अर्जुन पाल ने बताया कि नट समुदाय के लोगों को सदियों से दफनाने की प्रथा चली आ रही थी. मगर जिस जगह नट समुदाय के मृत लोगों को दफनाया जाता था, वह जगह लगातार छोटी होती गई. गांव के ही अन्य समुदाय के लोगों ने उस जगह पर कब्जा कर लिया. आबादी बढ़ रही है, अब उनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए अब नट समुदाय के लोगों को दफनाने के बजाय उनकी समाधि बनाने के बजाय अब उनका दाह संस्कार किया जा रहा है.
कब्रिस्तान का दायरा कम हुआ तो टूटी परंपरा: गांव के नौजवान युवक अर्जुन ने ईटीवी से बात में बताया कि नट समुदाय के लोग अब बदलाव चाहते हैं, वह चाहते हैं कि इस समुदाय की नई पीढ़ी भी पढ़-लिखकर अफ़सर बनें, जागरूक बने और उनमें सामाजिक सुधार आए. मगर, साथ ही अपनी पीड़ा बताते हुए वह कहते हैं कि नट समुदाय में समाधि बनाने की प्रथा इसलिए भी खत्म हो गई कि कब्रिस्तान का दायरा कम होता चला गया और आबादी लगातार बढ़ रही है. मजबूरी में उनको यह फैसला लेना पड़ा. उन्होंने बताया कि आने वाली पीढ़ी में अपने समुदाय में बदलाव की बयार देखना चाहते हैं.
उन्होंने सरकार से आस लगाते हुए नट समुदाय के लिए सीमित संसाधनों को बढ़ाने की बात कही. हालांकि सरकार और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा को वह कैमरे के सामने बयान नहीं कर सके, मगर यहां के लोगों के रहन-सहन, सीमित संसाधनों और शिक्षा से वंचित इनके नोनीहालों के ज़ाहिरी हालात ने सब कुछ बयां कर दिया.
बैंड बाजा बजाकर चलती आजीविका: यहां रहने वाले नट समुदाय के लोग आज भी बैंड बजाकर अपना जीवन यापन करते हैं. यहां के युवा विपिन का कहना है कि वह भी बदलाव चाहते हैं, उनके बुजुर्ग समुदाय के लोगों को दफनाकर उनकी समाधि बनाया करते थे. मगर हमें यह सुनने को मिलता था की नट समुदाय के लोग हिंदू हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान को पूजते हैं मगर अपने मुर्दों को वह दफ़न करते हैं तो यह किस तरह की प्रथा है दफ़नाने की प्रथा तो मुसलमानों में है. बस इसी एक विचार ने हमें बदलाव करने को मजबूर किया और आज इस सामाजिक बदलाव की वजह से हम खुद को पूरी तरह से हिंदू कह सकते हैं, उन्होंने कहा हम भी लोगों की गुलामी से मुक्ति चाहते हैं और आने वाली पीढ़ी को पढ़ा लिखाकर समाज में बदलाव की एक नई इबारत लिखना चाहते हैं.
वहीं, इस संबंध में जिलाधिकारी मुरादाबाद अनुज सिंह से फोन पर मालूम करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस विषय में अनभिज्ञता जताई, साथ ही बताया कि समुदाय के लोगों द्वारा समाधि बनाने के लिए जगह के संबंध में अभी तक उनसे संपर्क नहीं किया गया है, हालांकि उन्होंने टीम गठित कर इस विषय में जांच करने की बात कही है.
क्या है नट समुदाय: PhD Political Science, Magadh University, Bodhgaya के एक रिसर्च के अनुसार नट एक खानाबदोश समुदाय है. मुख्य रूप से गायन, रस्सी नृत्य और करतब में शामिल है. नट शब्द का अर्थ नृत्य या नाटक करना भी है. शरीर के अंग को लचीला बनाकर विभिन्न मुद्राओं में प्रदर्शित करते हुए, जनता का मनोरंजन इनका मुख्य पेशा है. बता दें, इनको परंपरागत रूप से राजपूत शासकों द्वारा संरक्षण दिया गया था. पहले नवजात शिशु, विवाह औय नृत्य के लिए नट समुदाय को विशेष आमंत्रित किया जाता था. समय बीतने के बाद और कुछ कारकों के कारण इन कौशलों को प्रासंगिक नहीं देखा गया है. समकालीन सभाज के लिए यह सभुदाय धीरे-धीरे भनोरंजन से स्थानांतरित हो गया है. ये अब मजदूर के रूप में कार्य करते हैं.
आर्थिक रूप से कमाने जरिया: नट जाति की स्त्रियां नाचने और गाने का काम करती हैं. नट समुदाय की 2 मुख्य उप-प्रजातियां हैं, बजनिया नट और ब्राजवासी नट. बजनिया नट प्राय: करतब या कलाबाजी और गाने बजाने का कार्य करता है. जबकि ब्रजवासी नटों में स्त्रियां नाचने-गाने का कार्य करती हैं. वहीं उनके पति वाद्य यंत्र बजाने का कार्य करते हैं. बता दें, इस जाति को भारत सरकार ने संविधान में अनुसूचित जाति के अन्तर्गत शामिल किया है. ताकि समाज में उन्हें, शिक्षा, रोजगार आदि के विशेष अधिकार देकर आगे बढाया जा सके.
नट समुदाय की समाज में स्थिती कैसी? एक तरफ जहां ये नट जातियां विकास के अंधे दौड़ में पीछे छूटती चली गईं. वहीं दूसरी तरफ आजादी से पहले और बाद में बने कानून भी इन्हें हाशिए पर धकेलते चले गए.
यह सत्य है कि नट समुदाय के लोग अपनी जिंदगी में सुधार लाना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं. मगर लंबे समय से आज तक समुदाय की उपेक्षा की जाती रही है, इसके बावजूद आज भी नट समुदाय के लोग सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कभी उनके समुदाय पर भी सरकार की नज़रे करम होगी और उनके भी दिन बदलेंगे.
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