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सिरमौर के नासिर मोहम्मद रावत बने हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, सरकार ने जारी की अधिसूचना

नासिर मोहम्मद रावत बने हिमाचल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ( ETV BHARAT )

नाहन: सिरमौर जिले के पांवटा साहिब क्षेत्र के मिश्रवाला निवासी नासिर मोहम्मद रावत को हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है. प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग ने उनकी नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. नासिर मोहम्मद रावत 13 नवंबर 2026 को हुए चुनाव में निर्विरोध चेयरमैन चुने गए थे. अब राजपत्र में नियुक्ति संबंधी अधिसूचना प्रकाशित होने के साथ ही उनका पदभार संभालने का रास्ता साफ हो गया है.

राजस्व विभाग की अधिसूचना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश वक्फ नियम, 2017 के नियम 44 के तहत 13 नवंबर को शाम 6 बजे चेयरमैन पद के लिए चुनाव आयोजित किया गया था. इस चुनाव में नासिर मोहम्मद रावत निर्विरोध चुने गए. इसके बाद वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 और हिमाचल प्रदेश वक्फ नियम, 2017 के नियम 44 के तहत राज्यपाल ने उन्हें बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया. अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि नियुक्ति राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी. यह आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) कमलेश कुमार पंत की ओर से जारी किया गया है.