जमानत के बाद मोनू मानेसर जेल से रिहा, बुलेटप्रूफ जैकेट पहनाकर बाहर लाई पुलिस
नासिर-जुनैद हत्याकांड मामले में भरतपुर की सेवर केंद्रीय कारागार में बंद मोनू मानेसर को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी.
Published : March 7, 2026 at 9:33 PM IST
भरतपुर: बहुचर्चित नासिर-जुनैद हत्याकांड मामले में सेवर केंद्रीय कारागार में बंद आरोपी मोनू मानेसर को न्यायालय से जमानत मिल गई है. जमानत आदेश के बाद शनिवार शाम को उसे सेवर जेल से रिहा कर दिया गया. रिहाई के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर मोनू मानेसर को पुलिस सुरक्षा और बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ जेल से बाहर लाया गया. उसे लेने के लिए हरियाणा से कुछ गोरक्षक भी भरतपुर पहुंचे थे.
सेवर केंद्रीय कारागार अधीक्षक परमजीत सिंह ने बताया कि न्यायालय से जमानत आदेश प्राप्त होने के बाद आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं. इसके बाद शनिवार शाम को मोनू मानेसर को जेल से रिहा कर दिया गया. जेल प्रशासन की ओर से रिहाई की प्रक्रिया पूरी कर उसे बाहर भेज दिया गया.
मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने 11 सितंबर 2023 को नूंह से गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद 12 सितंबर 2023 को राजस्थान पुलिस उसे भरतपुर जिले के कामां लेकर आई थी. न्यायालय के आदेश पर उसे सेवर केंद्रीय कारागार में रखा गया था. बाद में सुरक्षा कारणों से कुछ समय के लिए उसे अजमेर जेल भेजा गया, लेकिन बाद में फिर से सेवर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था.
यह था मामला: मामला फरवरी 2023 में सामने आया था, जिसने पूरे प्रदेश और देश में चर्चा बटोरी थी. आरोप है कि 13 फरवरी 2023 की रात भरतपुर के मेवात क्षेत्र के रहने वाले नासिर और जुनैद को पकड़ने के लिए कुछ लोगों ने अलवर-नूंह बॉर्डर क्षेत्र में नाकाबंदी की थी. हालांकि, उस रात कोई वाहन नहीं आने के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली. इसके बाद 14 फरवरी की रात और 15 फरवरी 2023 की अलसुबह हरियाणा की दो टीमों के साथ नूंह की एक टीम भी शामिल हो गई.
इस तरह तीन टीमों ने मिलकर कथित तौर पर नासिर और जुनैद का अपहरण कर लिया. आरोप है कि दोनों पर गौतस्करी का शक जताते हुए उनके साथ लाठी-सरियों से मारपीट की गई और उनसे कथित रूप से गौतस्करी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के बारे में पूछताछ की गई. मारपीट के बाद दोनों को हरियाणा के भिवानी इलाके की ओर ले जाया गया. वहां उनकी हत्या कर शवों को एक वाहन में डाल दिया गया. बाद में गाड़ी में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई, जिससे दोनों के शव जल गए.