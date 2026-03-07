ETV Bharat / state

जमानत के बाद मोनू मानेसर जेल से रिहा, बुलेटप्रूफ जैकेट पहनाकर बाहर लाई पुलिस

सेवर जेल से मोनू मानेसर को बुलेटप्रूफ जैकेट पहनाकर बाहर लाती पुलिस ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: बहुचर्चित नासिर-जुनैद हत्याकांड मामले में सेवर केंद्रीय कारागार में बंद आरोपी मोनू मानेसर को न्यायालय से जमानत मिल गई है. जमानत आदेश के बाद शनिवार शाम को उसे सेवर जेल से रिहा कर दिया गया. रिहाई के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर मोनू मानेसर को पुलिस सुरक्षा और बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ जेल से बाहर लाया गया. उसे लेने के लिए हरियाणा से कुछ गोरक्षक भी भरतपुर पहुंचे थे. सेवर केंद्रीय कारागार अधीक्षक परमजीत सिंह ने बताया कि न्यायालय से जमानत आदेश प्राप्त होने के बाद आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं. इसके बाद शनिवार शाम को मोनू मानेसर को जेल से रिहा कर दिया गया. जेल प्रशासन की ओर से रिहाई की प्रक्रिया पूरी कर उसे बाहर भेज दिया गया. इसे भी पढ़ें- Nasir Junaid Murder Case : दोहरे हत्याकांड में मोनू मानेसर को मिली जमानत मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने 11 सितंबर 2023 को नूंह से गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद 12 सितंबर 2023 को राजस्थान पुलिस उसे भरतपुर जिले के कामां लेकर आई थी. न्यायालय के आदेश पर उसे सेवर केंद्रीय कारागार में रखा गया था. बाद में सुरक्षा कारणों से कुछ समय के लिए उसे अजमेर जेल भेजा गया, लेकिन बाद में फिर से सेवर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था.