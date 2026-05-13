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नासिक में मर्डर किया, इंदौर में बदला हुलिया, क्राइम ब्रांच से बच नहीं पाया

महाराष्ट्र के नासिक में हत्या की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी इंदौर से गिरफ्तार, एमपी पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस को सौंपा.

Nasik Murder Case Accused Indore
9 मई को हत्या, इंदौर में फरारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 7:23 PM IST

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इंदौर : महाराष्ट्र के नासिक में हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को महाराष्ट्र पुलिस ने क्राइम ब्रांच की सहायता से इंदौर में गिरफ्तार किया है. आरोपी द्वारा नासिक में दिनदहाड़े एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था. उसके बाद वह महाराष्ट्र से फरार चल रहा था. महाराष्ट्र पुलिस को इस बात की जानकारी लगी थी कि वह इंदौर के एक इलाके में है लेकिन पकड़ नहीं आ रहा था, जिसके बाद इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम सक्रिय हुई.

9 मई को हत्या, इंदौर में फरारी

पिछले दिनों महाराष्ट्र के नासिक में आरोपी राजेंद्र उर्फ राजा ने दिनदहाड़े चाकू बाजी कर एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी थी. आरोपी ने 9 मई 2026 को इस पूरी वारदात को नासिक के अंड गांव थाना क्षेत्र में अंजाम दिया था, जिसके बाद नासिक पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया और उसकी लगातार उसकी खोज कर रही थी. इसी बीच सूचना मिली कि आरोपी इंदौर में फरारी काट रहा है, जिसके आधार पर महाराष्ट्र पुलिस इंदौर आई और इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ संयुक्त अभियान चलाया.

जानकारी देते डीसीपी राजेश त्रिपाठी (Etv Bharat)

पहचान न हो इसलिए कटवाए बाल

डीसीपी राजेश त्रिपाठी के मुताबिक, '' इंदौर क्राइम ब्रांच ने इस पूरे ही मामले में जांच पड़ताल की तो पता चला कि आरोपी राजेंद्र उर्फ राजा हुलिया बदलकर इंदौर में फरारी काट रहा है. इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीमों ने उसे गिरफ्तार किया, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस आरोपी को अपने साथ गिरफ्तार कर ले गई.'' प्रारंभिक तौर पर यह बताया जा रहा है कि आरोपी ने वारदात को अंजाम देकर अपने सिर के बाल कटवा लिए थे. यहां तक कि उसने दाढ़ी मूछ का डिजाइन भी बदल लिया था, जिससे उसे पहचाना ना जा सके.

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वहीं, इंदौर क्राइम ब्रांच इस जांच जुटी हुई है कि आरोपी इंदौर में किन लोगों के संपर्क में था और कौन लोग फरारी में उसकी मदद कर रहे थे. वहीं, महाराष्ट्र पुलिस आने वाले दिनों में नासिक हत्याकांड से जुड़े बड़े खुलासे कर सकती है.

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