ETV Bharat / state

नशा मुक्त भारत की ओर बड़ा कदम: दिल्ली विश्वविद्यालय में 53 हजार से अधिक छात्रों ने ली नशामुक्ति की शपथ

उपराष्ट्रपति ने देश के सभी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से इस अभियान में शामिल होने का आह्वान किया.

दिल्ली यूनिवर्सिटी में गूंजी नशामुक्ति की सामूहिक शपथ.
दिल्ली यूनिवर्सिटी में गूंजी नशामुक्ति की सामूहिक शपथ. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 18, 2026 at 5:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देश को नशामुक्त बनाने की दिशा में दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. भारत के उपराष्ट्रपति एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे ‘नशा मुक्त परिसर अभियान’ के तहत किए गए प्रयासों की सराहना की है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की सक्रिय भागीदारी और छात्रों के सहयोग से 53 हजार से अधिक छात्रों ने नशामुक्त भारत के समर्थन में शपथ ली.

उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए अपने संदेश में इस वर्ष की शुरुआत में दिल्ली विश्वविद्यालय में शुरू किए गए ड्रग-फ्री कैंपस अभियान और ई-प्लेज प्लेटफॉर्म का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि उस समय छात्रों से नशा मुक्त भारत के दूत बनने और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया गया था. उन्होंने कहा कि युवाओं की भागीदारी किसी भी सामाजिक अभियान की सफलता की कुंजी होती है. विश्वविद्यालय ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है.

53 हजार से अधिक छात्रों ने ली शपथ

उपराष्ट्रपति ने बताया कि विश्वविद्यालय के सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप अब तक 53,000 से अधिक छात्रों ने नशामुक्ति की शपथ ली है. उन्होंने कहा कि यह केवल एक संख्या नहीं, बल्कि युवाओं की जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि ऐसे अभियान युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक बनाने के साथ-साथ एक स्वस्थ और सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं.

स्वस्थ और मजबूत राष्ट्र निर्माण में सहायक

उपराष्ट्रपति ने कहा कि जब युवा वर्ग नशे से दूर रहेगा, तभी देश अधिक स्वस्थ, मजबूत और समृद्ध बन सकेगा. उन्होंने इस उपलब्धि को विश्वविद्यालय प्रशासन, शिक्षकों और छात्रों के संयुक्त प्रयास का परिणाम बताया और कहा कि यह अन्य संस्थानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है.

देशभर के विश्वविद्यालयों से जुड़ने की अपील

उपराष्ट्रपति ने देश के सभी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से इस अभियान में शामिल होने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि प्रत्येक संस्थान को अपने छात्रों को नशा विरोधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि युवाओं के बीच लगातार जागरूकता और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ही ‘ड्रग-फ्री इंडिया’ का सपना साकार किया जा सकता है.

युवाओं की भागीदारी से मिलेगा अभियान को बल

उपराष्ट्रपति ने कहा कि नशे की समस्या केवल किसी एक व्यक्ति या परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की चुनौती है. इसलिए इसके खिलाफ व्यापक जनजागरण और युवाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है. उन्होंने विश्वास जताया कि यदि देश के शैक्षणिक संस्थान इस दिशा में मिलकर काम करें, तो नशा मुक्त भारत का लक्ष्य जल्द हासिल किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें:

  1. Save Parks Save Lives: 'ऑपरेशन विमुक्त'- दिल्ली के पार्कों को नशा और अपराध का अड्डा बनने से बचाने की एक मुहिम
  2. ETV Bharat का 'नशा मुक्त भारत' अभियान: देशव्यापी विशेष अभियान में देखिए देशभर से ग्राउंड रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स की राय

TAGGED:

नशा मुक्त भारत अभियान DU
NASHAMUKT ABHIYAN DU STUDENTS
DU 53000 STUDENTS DRUG FREE PLEDGE
DU STUDENTS PLEDGE AGAINST DRUGS
DELHI UNIVERSITY ANTI DRUG PLEDGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.