नशा मुक्त भारत की ओर बड़ा कदम: दिल्ली विश्वविद्यालय में 53 हजार से अधिक छात्रों ने ली नशामुक्ति की शपथ
उपराष्ट्रपति ने देश के सभी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से इस अभियान में शामिल होने का आह्वान किया.
Published : June 18, 2026 at 5:08 PM IST
नई दिल्ली: देश को नशामुक्त बनाने की दिशा में दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. भारत के उपराष्ट्रपति एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे ‘नशा मुक्त परिसर अभियान’ के तहत किए गए प्रयासों की सराहना की है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की सक्रिय भागीदारी और छात्रों के सहयोग से 53 हजार से अधिक छात्रों ने नशामुक्त भारत के समर्थन में शपथ ली.
उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए अपने संदेश में इस वर्ष की शुरुआत में दिल्ली विश्वविद्यालय में शुरू किए गए ड्रग-फ्री कैंपस अभियान और ई-प्लेज प्लेटफॉर्म का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि उस समय छात्रों से नशा मुक्त भारत के दूत बनने और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया गया था. उन्होंने कहा कि युवाओं की भागीदारी किसी भी सामाजिक अभियान की सफलता की कुंजी होती है. विश्वविद्यालय ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है.
I had launched the Drug-Free Campus Campaign and the e-pledge platform at the University of Delhi earlier this year as its Chancellor, urging students to become ambassadors of a Nasha Mukt Bharat and take a stand against the menace of drug abuse.— Vice-President of India (@VPIndia) June 18, 2026
I am pleased to note that the… pic.twitter.com/byRJpM1asl
53 हजार से अधिक छात्रों ने ली शपथ
उपराष्ट्रपति ने बताया कि विश्वविद्यालय के सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप अब तक 53,000 से अधिक छात्रों ने नशामुक्ति की शपथ ली है. उन्होंने कहा कि यह केवल एक संख्या नहीं, बल्कि युवाओं की जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि ऐसे अभियान युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक बनाने के साथ-साथ एक स्वस्थ और सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं.
स्वस्थ और मजबूत राष्ट्र निर्माण में सहायक
उपराष्ट्रपति ने कहा कि जब युवा वर्ग नशे से दूर रहेगा, तभी देश अधिक स्वस्थ, मजबूत और समृद्ध बन सकेगा. उन्होंने इस उपलब्धि को विश्वविद्यालय प्रशासन, शिक्षकों और छात्रों के संयुक्त प्रयास का परिणाम बताया और कहा कि यह अन्य संस्थानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है.
देशभर के विश्वविद्यालयों से जुड़ने की अपील
उपराष्ट्रपति ने देश के सभी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से इस अभियान में शामिल होने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि प्रत्येक संस्थान को अपने छात्रों को नशा विरोधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि युवाओं के बीच लगातार जागरूकता और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ही ‘ड्रग-फ्री इंडिया’ का सपना साकार किया जा सकता है.
युवाओं की भागीदारी से मिलेगा अभियान को बल
उपराष्ट्रपति ने कहा कि नशे की समस्या केवल किसी एक व्यक्ति या परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की चुनौती है. इसलिए इसके खिलाफ व्यापक जनजागरण और युवाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है. उन्होंने विश्वास जताया कि यदि देश के शैक्षणिक संस्थान इस दिशा में मिलकर काम करें, तो नशा मुक्त भारत का लक्ष्य जल्द हासिल किया जा सकता है.
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