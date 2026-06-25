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बोकारो में जागरूकता रैली के साथ नशा मुक्ति अभियान का समापन, छात्रों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा

बोकारो: राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10 जून को रांची से नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की थी. इसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा थाना, स्कूल सहित कई जगहों पर इसको लेकर अभियान चलाया गया. इस अभियान का आज समापन बोकारो जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है.

गरगा पुल के पास से धर्मशाला मोड़ तक एक जागरूकता रैली आयोजित की गई थी, जिसमें स्कूली बच्चों, अधिकारियों और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने भाग लिया. मुख्यमंत्री के द्वारा चलाए गए इस अभियान का असर छात्रों में भी पड़ा है. इस अभियान की छात्रों ने तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री को सैल्यूट किया है.

जानकारी देते छात्र, डीसी और एसपी (Etv Bharat)

छात्रों का कहना है कि नशा एक घर परिवार और एक युवा के लिए काफी खतरनाक है, क्योंकि परिवार के साथ देश का भविष्य भी बर्बाद होता है. छात्रों ने लोगों को संदेश दिया, जिसमें "नशे को ना जिंदगी को हां" जैसे स्लोगन लिखा गया था.