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नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान; मुजफ्फरनगर में दिलाई गई शपथ, 70 युवाओं को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित

पीएम मोदी के संबोधन के बाद जिला प्रशासन ने युवाओं को नशामुक्त भारत की शपथ दिलाई.

युवाओं ने नशे के खिलाफ ली शपथ.
युवाओं ने नशे के खिलाफ ली शपथ. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 3:59 PM IST

2 Min Read
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मुजफ्फरनगर : ‘विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान’ के तहत रविवार को एनआईसी सभागार में नेहरू युवा केंद्र एवं माय भारत के तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में सैकड़ों युवाओं ने प्रधानमंत्री का लाइव संबोधन सुना. मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष व प्रशासक वीरपाल निर्वाल तथा जिला युवा अधिकारी अवेक्षा कपूर ने युवाओं को नशामुक्त भारत की शपथ दिलाई. इस अवसर पर करीब 70 युवाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशव्यापी "नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान" की शुरुआत के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला युवा अधिकारी अवेक्षा कपूर ने की, जबकि संचालन आकाश सैनी एवं शिवम सैनी ने किया. कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष व प्रशासक वीरपाल निर्वाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे.

नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान. (Video Credit; ETV Bharat)

विभिन्न शिक्षण संस्थानों से पहुंचे युवाओं ने प्रधानमंत्री का लाइव संबोधन सुना. प्रधानमंत्री ने युवाओं से नशे से दूर रहकर विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि जनभागीदारी के माध्यम से नशामुक्त भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. साथ ही युवाओं को खेल, योग, कौशल विकास तथा अन्य रचनात्मक गतिविधियों से जुड़कर सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया.

प्रधानमंत्री ने युवाओं से स्वयं नशे से दूर रहने के साथ-साथ अपने परिवार, मित्रों और समाज को भी नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया. इस अभियान के अंतर्गत अगले 100 सप्ताह तक प्रत्येक रविवार को देशभर में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकथॉन, योग एवं ध्यान सत्र, नुक्कड़ नाटक तथा विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

मुख्य विकास अधिकारी वीरपाल निर्वाल एवं जिला युवा अधिकारी अवेक्षा कपूर ने उपस्थित युवाओं को नशामुक्त भारत की शपथ दिलाई. सभी युवाओं ने स्वयं नशे से दूर रहने तथा दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया. कार्यक्रम के दौरान समाज एवं युवा गतिविधियों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लगभग 70 युवाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया. बड़ी संख्या में युवाओं ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए नशामुक्त एवं विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय सहभागिता का संकल्प दोहराया.

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